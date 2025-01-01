ドキュメントセクション
IsSorted

Gets the sorted list flag.

bool  IsSorted(
  int  mode=0      // ソートのモード
  ) const

パラメータ

mode=0

[in] チェックされたソートのモード

戻り値

ソートされたリストのフラグ。リストがソートされている場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

このフラグは直接変更出来ません。フラグは Sort (int) によって設定され、追加/挿入メソッドでリセットされます。

例:

//--- CList::IsSorted() の例
#include <Arrays\List.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CList *list=new CList;
  //---
  if(list==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- ソートされているかをチェックする
  if(list.IsSorted(0))
    {
    //--- ソートされたリストのメソッドを使用する
    //--- ...
    }
  //--- リストを削除する
  delete list;
 }