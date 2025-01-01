MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CListIsSorted
- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
IsSorted
Gets the sorted list flag.
|
bool IsSorted(
パラメータ
mode=0
[in] チェックされたソートのモード
戻り値
ソートされたリストのフラグ。リストがソートされている場合は true、それ以外の場合は false
注意事項
このフラグは直接変更出来ません。フラグは Sort (int) によって設定され、追加/挿入メソッドでリセットされます。
例:
|
//--- CList::IsSorted() の例