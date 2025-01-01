DocumentaçãoSeções
IsSorted

Obtém a lista de flag ordenado.

bool  IsSorted(
   int  mode=0      // Sorting mode
   ) const

Parâmetros

mode=0

[in] Versão de testes para ordenação

Valor do Retorno

Flag da lista ordenada. Se a lista é ordenada pela opção determinada, então é verdadeiro, caso contrário será falso.

Observação

Flag da lista ordenada não pode ser alterado diretamente. Flag definido pelo Sort (int) e reseta qualquer método para adicionar/inserir.

Exemplo

//--- example for CList::IsSorted() 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- check sorted 
   if(list.IsSorted(0)) 
     { 
      //--- use methods for sorted list 
      //--- ... 
     } 
   //--- delete list 
   delete list; 
  } 