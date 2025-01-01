- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
IsSorted
Obtém a lista de flag ordenado.
|
bool IsSorted(
Parâmetros
mode=0
[in] Versão de testes para ordenação
Valor do Retorno
Flag da lista ordenada. Se a lista é ordenada pela opção determinada, então é verdadeiro, caso contrário será falso.
Observação
Flag da lista ordenada não pode ser alterado diretamente. Flag definido pelo Sort (int) e reseta qualquer método para adicionar/inserir.
Exemplo
|
//--- example for CList::IsSorted()