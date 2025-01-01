IsSorted

Obtém a lista de flag ordenado.

bool IsSorted(

int mode=0

) const

Parâmetros

mode=0

[in] Versão de testes para ordenação

Valor do Retorno

Flag da lista ordenada. Se a lista é ordenada pela opção determinada, então é verdadeiro, caso contrário será falso.

Observação

Flag da lista ordenada não pode ser alterado diretamente. Flag definido pelo Sort (int) e reseta qualquer método para adicionar/inserir.

Exemplo