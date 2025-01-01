- FreeMode
IsSorted
Erhält das Flag der Listesortierung.
|
bool IsSorted(
Parameter
mode=0
[in] Geprüfte Sortieroption
Rückgabewert
Flag der Listesortierung. Wenn eine Liste nach der angegebenen Variante sortiert ist, wird true zurückgegeben, ansonsten false.
Hinweis
Ein Flag der Sortierung der Liste kann nicht direkt geändert werden. Ein Flag wird durch die Methode Sort(int) gesetzt werden, und wird durch eine der Methoden zum Hinzufügen/Einfügen gelöscht.
Beispiel:
|
//--- example for CList::IsSorted()