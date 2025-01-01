DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDatensammlungenCListIsSorted 

IsSorted

Erhält das Flag der Listesortierung.

bool  IsSorted(
   int  mode=0      // Sortieroption
   ) const

Parameter

mode=0

[in]  Geprüfte Sortieroption

Rückgabewert

Flag der Listesortierung. Wenn eine Liste nach der angegebenen Variante sortiert ist, wird true zurückgegeben, ansonsten false.

Hinweis

Ein Flag der Sortierung der Liste kann nicht direkt geändert werden. Ein Flag wird durch die Methode Sort(int) gesetzt werden, und wird durch eine der Methoden zum Hinzufügen/Einfügen gelöscht.

Beispiel:

//--- example for CList::IsSorted() 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- check sorted 
   if(list.IsSorted(0)) 
     { 
      //--- use methods for sorted list 
      //--- ... 
     } 
   //--- delete list 
   delete list; 
  } 