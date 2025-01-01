IsSorted

Erhält das Flag der Listesortierung.

bool IsSorted(

int mode=0

) const

Parameter

mode=0

[in] Geprüfte Sortieroption

Rückgabewert

Flag der Listesortierung. Wenn eine Liste nach der angegebenen Variante sortiert ist, wird true zurückgegeben, ansonsten false.

Hinweis

Ein Flag der Sortierung der Liste kann nicht direkt geändert werden. Ein Flag wird durch die Methode Sort(int) gesetzt werden, und wird durch eine der Methoden zum Hinzufügen/Einfügen gelöscht.

Beispiel: