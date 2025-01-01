문서화섹션
IsSorted

정렬된 리스트 플래그를 가져옵니다.

bool  IsSorted(
   int  mode=0      // 정렬 모드
   ) const

Parameters

mode=0

[in] 선택한 정렬 모드.

Return Value

정렬된 목록의 플래그 지정된 모드를 사용하여 목록이 정렬되면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.

Note

정렬된 목록의 플래그를 직접 변경할 수 없습니다. 이 플래그는 Sort(int)에 의해 설정되며 추가/삽입 방법으로 재설정됩니다.

예제:

//--- CList::IsSorted() 예제
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("객체가 오류를 생성합니다"); 
      return
     } 
   //--- 정렬 점검 
   if(list.IsSorted(0)) 
     { 
      //--- 정렬된 목록에 메소드 사용 
      //--- ... 
     } 
   //--- 리스트 삭제 
   delete list; 
  } 