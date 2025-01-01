//--- CList::IsSorted() 예제

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("객체가 오류를 생성합니다");

return;

}

//--- 정렬 점검

if(list.IsSorted(0))

{

//--- 정렬된 목록에 메소드 사용

//--- ...

}

//--- 리스트 삭제

delete list;

}