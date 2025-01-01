MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CListIsSorted
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
IsSorted
정렬된 리스트 플래그를 가져옵니다.
bool IsSorted(
Parameters
mode=0
[in] 선택한 정렬 모드.
Return Value
정렬된 목록의 플래그 지정된 모드를 사용하여 목록이 정렬되면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.
Note
정렬된 목록의 플래그를 직접 변경할 수 없습니다. 이 플래그는 Sort(int)에 의해 설정되며 추가/삽입 방법으로 재설정됩니다.
예제:
//--- CList::IsSorted() 예제