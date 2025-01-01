- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
DetachCurrent
Remove um item a partir da posição atual da lista sem excluir o item "fisicamente".
|
CObject* DetachCurrent()
Valor do Retorno
Ponteiro para a remoção de elementos em caso de sucesso. Retorna NULL se não pode remover o elemento.
Observação
Quando removido da lista, o item não é removido em qualquer estado do flag de gerenciamento de memória. O Ponteiro retira o elemento de liberação da lista de ingredientes após o uso.
Exemplo
|
//--- example for CList::DetachCurrent()