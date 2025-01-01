DetachCurrent

Remove um item a partir da posição atual da lista sem excluir o item "fisicamente".

CObject* DetachCurrent()

Valor do Retorno

Ponteiro para a remoção de elementos em caso de sucesso. Retorna NULL se não pode remover o elemento.

Observação

Quando removido da lista, o item não é removido em qualquer estado do flag de gerenciamento de memória. O Ponteiro retira o elemento de liberação da lista de ingredientes após o uso.

Exemplo