DetachCurrent

Remove um item a partir da posição atual da lista sem excluir o item "fisicamente".

CObject*  DetachCurrent()

Valor do Retorno

Ponteiro para a remoção de elementos em caso de sucesso. Retorna NULL se não pode remover o elemento.

Observação

Quando removido da lista, o item não é removido em qualquer estado do flag de gerenciamento de memória. O Ponteiro retira o elemento de liberação da lista de ingredientes após o uso.

Exemplo

//--- example for CList::DetachCurrent() 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- add list elements 
   //--- . . . 
   CObject *object=list.DetachCurrent(); 
   if(object==NULL
     { 
      printf("Detach error"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- use element 
   //--- . . . 
   //--- delete element 
   delete object; 
   //--- delete list 
   delete list; 
  } 