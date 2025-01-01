- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
DetachCurrent
Nimmt ein Element aus der aktuelle Position der Liste aus, ohne es "körperlich" zu löschen.
CObject* DetachCurrent()
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg einen Zeiger auf das ausgenommenen Element zurück, NULL wenn das Element nicht ausgenommen werden kann.
Hinweis
Bei der Ausnahme aus einer Liste wird das Element nicht gelöscht in jedem Zustand des Flags von Speicherverwaltung. Ein Zeiger auf ein ausgenommenen Element soll nach der Verwendung wieder freigegeben werden.
Beispiel:
//--- example for CList::DetachCurrent()