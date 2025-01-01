MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CListDetachCurrent
- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
DetachCurrent
목록의 현재 위치에서 "실제" 삭제 없이 요소를 추출합니다.
CObject* DetachCurrent()
Return Value
성공한 경우 제거된 요소에 대한 포인터, NULL - 요소를 제거할 수 없음.
Note
목록에서 제거해도 요소는 메모리 관리 플래그의 어떤 상태에서도 제거되지 않습니다. 추출된 요소에 대한 포인터는 사용된 후 해제되어야 합니다.
예제:
//--- CList::DetachCurrent() 예제