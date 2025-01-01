- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
DetachCurrent
抽取列表当前位置的元素但无需将其 "物理" 删除。
CObject* DetachCurrent()
返回值
成功情况下是删除元素的指针, NULL - 如果您未能删除元素。
注释
无论内存管理标志处于什么状态, 从列表删除时元素并未删除。从使用后释放的成分里抽取列表元素的指针。
例如:
//--- 例程 CList::DetachCurrent()