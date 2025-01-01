文档部分
MQL5参考标准程序库数据采集CListDetachCurrent 

DetachCurrent

抽取列表当前位置的元素但无需将其 "物理" 删除。

CObject*  DetachCurrent()

返回值

成功情况下是删除元素的指针, NULL - 如果您未能删除元素。

注释

无论内存管理标志处于什么状态, 从列表删除时元素并未删除。从使用后释放的成分里抽取列表元素的指针。

例如:

//--- 例程 CList::DetachCurrent()
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("对象创建错误"); 
      return
     } 
   //--- 添加列表元素 
   //--- . . . 
   CObject *object=list.DetachCurrent(); 
   if(object==NULL
     { 
      printf("分离错误"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- 使用元素 
   //--- . . . 
   //--- 删除元素 
   delete object; 
   //--- 删除列表 
   delete list; 
  } 