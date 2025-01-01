//--- example for CList::DetachCurrent()

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- add list elements

//--- . . .

CObject *object=list.DetachCurrent();

if(object==NULL)

{

printf("Detach error");

delete list;

return;

}

//--- use element

//--- . . .

//--- delete element

delete object;

//--- delete list

delete list;

}