- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
DetachCurrent
Изымает элемент из текущей позиции списка не удаляя его "физически".
|
CObject* DetachCurrent()
Возвращаемое значение
Указатель на изъятый элемент в случае успеха, NULL – если нет возможности изъять элемент.
Примечание
При изъятии из списка, элемент не удалится при любом состоянии флага управления памятью. Указатель на изъятый из списка элемент необходимо освободить после использования.
Пример:
|
//--- example for CList::DetachCurrent()