DetachCurrent

現在の位置から要素を「物理的に」削除せずに抽出します。

CObject*  DetachCurrent()

戻り値

成功の場合は削除された要素へのポインタ、要素が削除できない場合は NULL

注意事項

When removed from the list, the item is not removed in any state of the memory management flag. 抽出された要素へのポインタは使用後に解放されなければいけません。

例:

//--- CList::DetachCurrent() の例
#include <Arrays\List.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CList *list=new CList;
  //---
  if(list==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- リスト要素を追加する
  //--- リスト要素を追加する
  CObject *object=list.DetachCurrent();
  if(object==NULL)
    {
    printf("Detach error");
    delete list;
    return;
    }
  //--- 要素を使用する
  //--- 要素を使用する
  //--- 要素を削除する
  delete object;
  //--- リストを削除する
  delete list;
 }