MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CListDetachCurrent
- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
DetachCurrent
現在の位置から要素を「物理的に」削除せずに抽出します。
CObject* DetachCurrent()
戻り値
成功の場合は削除された要素へのポインタ、要素が削除できない場合は NULL
注意事項
When removed from the list, the item is not removed in any state of the memory management flag. 抽出された要素へのポインタは使用後に解放されなければいけません。
例:
//--- CList::DetachCurrent() の例