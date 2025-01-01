Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasCódigos de errores y advertencias
Códigos de errores y advertencias
Este apartado contiene las siguientes descripciones:
- Códigos de retorno del servidor comercial — análisis de resultados del envío de una solicitud comercial mandada por la función OrderSend();
- Advertencias del compilador — códigos de los mensajes de advertencia mostrados durante la compilación (nos son errores);
- Errores de compilación — códigos de los mensajes de error en caso del intento fallido de compilación;
- Errores de tiempo de ejecución — códigos de errores durante la ejecución de un programa mql5, los que se puede obtener utilizando la función GetLastError().