Alerta y comentario para indicadores externos.
Introducción
La práctica muestra que los desarrolladores de indicadores no siempre incluyen la posibilidad de mostrar alertas o comentarios en un código de indicador que resulten en peticiones de añadir la posibilidad de mostrar señales en un indicador.
Posibilidades de MQL4 para mostrar la información de los indicadores
Las posibilidades del lenguaje de programación de MQL4 no incluye el uso extendido de búfers de indicadores, por ejemplo, extendiéndolos añadiendo comentarios o alertas, que podría ser una ventaja al simplificar la creación de un código de programa Por otro lado, MQL4 permite la lectura de la ubicación de cualquier objeto y la obtención de todas sus características.
En este artículo me gustaría mostrar el método para conseguir datos en una señal de un indicador adjunto a un gráfico, y mostrar sus comentarios, alertas, o crear una variable global para su futuro uso con finalidad informativa, por ejemplo para pasarla a un Asesor Experto.
Todas las marcas que se dibujan en un gráfico utilizan Wingdings y códigos de flecha. Es por eso que no es difícil conseguir información sobre una marca que se dibuje en un gráfico. Por cierto, si el autor de un indicador incluye una descripción bastante informativa del objeto OBJ_ARROW, un usuario puede identificar fácilmente una señal. Un ejemplo de esto es la descripción de las marcas que ofrecen los creadores de las clásicas velas japonesas. En el funcionamiento estándar de su indicador, un usuario sólo necesita poner el cursor del ratón sobre la marca para obtener una ventana de ayuda emergente con un texto correspondiente.
Muestra estándar de una señal
En MQL4 puede utilizar varias opciones incluidas para una presentación de los datos más informativa.
Entre los idiomas ordene la función
double ObjectGet (string name, int prop_id)
devuelve el valor de una propiedad específica de un objeto. Para obtener los datos de un error, llame a la función GetLastError()
Vea también ObjectSet().
Parámetros:
name: nombre del objeto.
prop_id: identificador de las propiedades de un objeto. Puede ser cualquier valor de la lista de propiedades del objeto.
Los identificadores de las propiedades de un objeto se utilizan en las funciones ObjectGet() y ObjectSet(). Puede ser cualquiera de estos valores:
|Constante
|Valor
|Tipo
|Descripción
|OBJPROP_TIME1
|0
|datetime
|Recibe/configura la primera coordinada de tiempo
|OBJPROP_PRICE1
|1
|double
|Recibe/configura la primera coordinada de precio
|OBJPROP_TIME2
|2
|datetime
|Recibe/configura la segunda coordinada de tiempo
|OBJPROP_PRICE2
|3
|double
|Recibe/configura la segunda coordinada de precio
|OBJPROP_TIME3
|4
|datetime
|Recibe/configura la tercera coordinada de tiempo
|OBJPROP_PRICE3
|5
|double
|Recibe/configura la tercera coordinada de precio
|OBJPROP_COLOR
|6
|color
|Recibe/configura el color de un objeto
|OBJPROP_STYLE
|7
|int
|Recibe/configura el estilo de línea de un objeto
|OBJPROP_WIDTH
|8
|int
|Recibe/configura la anchura de línea de un objeto
|OBJPROP_BACK
|9
|bool
|Recibe/configura el fondo de representación de un objeto
|OBJPROP_RAY
|10
|bool
|Recibe/configura la bandera de las propiedades de una gama para los objetos del tipo OBJ_TREND y parecidos
|OBJPROP_ELLIPSE
|11
|bool
|Recibe/configura la bandera para mostrar la elipse completa de OBJ_FIBOARC
|OBJPROP_SCALE
|12
|double
|Recibe/configura el valor de la escala de un objeto
|OBJPROP_ANGLE
|13
|double
|Recibe/configura el valor del ángulo en grados para OBJ_TRNDBYANGLE
OBJPROP_ARROWCODE
14
int
Recibe /configura el código de la flecha de OBJ_ARROW. Puede ser uno de los símbolos wingdings o un código de flechas predefinido.
|OBJPROP_TIMEFRAMES
|15
|int
|Recibe/establece la representación de objetos en varios periodos. Puede ser una combinación de varias constantes de visibilidad de objetos
|OBJPROP_DEVIATION
|16
|double
|Recibe/configura el valor de desvío de OBJ_STDDEVCHANNEL
|OBJPROP_FONTSIZE
|100
|int
|Recibe/configura el tamaño de fuente de OBJ_TEXT y OBJ_LABEL
|OBJPROP_CORNER
|101
|int
|Recibe/configura el número de ángulo de vinculación para OBJ_LABEL. Obtiene valores de 0-3.
|OBJPROP_XDISTANCE
|102
|int
|Recibe/configura la distancia de la coordinada X en píxeles para el ángulo relativo de vinculación de OBJ_LABEL
|OBJPROP_YDISTANCE
|103
|int
|Recibe/configura la distancia de la coordinada Y en píxeles para el ángulo relativo de vinculación de OBJ_LABEL
|OBJPROP_FIBOLEVELS
|200
|int
|Recibe/configura el número de niveles del objeto Fibonacci. Puede ser de 1 a 32.
|OBJPROP_LEVELCOLOR
|201
|color
|Recibe/configura la línea de color del nivel de un objeto.
|OBJPROP_LEVELSTYLE
|202
|int
|Recibe/configura el estilo de línea del nivel de un objeto.
|OBJPROP_LEVELWIDTH
|203
|int
|Recibe/configura la anchura de línea del nivel de un objeto.
|OBJPROP_FIRSTLEVEL+n
|210+n
|int
|Recibe/configura el número de nivel del objeto, en el que n es el índice del nivel instalado/recibido. Puede ser de 0 a 31.
Por eso se va a utilizar el parámetro OBJPROP_ARROWCODE para encontrar el objeto necesario y se recibirá la lista de todos los objetos. Después de eso, se seleccionan los objetos necesarios en la gama y se muestra la información en la forma necesaria.
Luego se crea un código para recibir la información de los nombres de las velas para el indicador "japón". Se obtiene el siguiente código:
int obj_total=ObjectsTotal(); // Define the total number of objects on a chart
for(int i=0;i<obj_total;i++) // Loop of going through all objects with the purpose of finding necessary ones
{
if (ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_ARROWCODE) // reading the code
Primero hay que definir cómo se lidiará con Wingdings y configurar en consecuencia los parámetros del código de programa. En este ejemplo, se manejará la parte de la tabla de Wingdings que empieza con 100.
if (ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_ARROWCODE)>100&&
ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)>Time[ExtBars])
La variable ExtBars se utiliza para definir el número de las últimas barras para encontrar el objeto dibujado en el gráfico.
Ahora se mostrarán Alertas y (o) Comentarios.
if (ExtAlert==true){ Alert(Symbol(),Period()," ", TimeYear(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeDay(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeMonth(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),"; ", TimeHour(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),":", TimeMinute(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1))," ", ObjectName(i));} if (ExtComment==true){ Comment("\n","\n","\n", Symbol(),Period()," ", TimeYear(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeDay(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeMonth(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),"; ", TimeHour(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),":", TimeMinute(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1))," ", ObjectName(i));}
En la línea de comentarios
("\n","\n","\n",
se utiliza para mostrar la información en la tercera línea de una pantalla.
Si es necesario, puede incluir enviar la información a las variables globales para utilizarlas en el Asesor Experto. Aunque se elimina la violación de los derechos de autor de los autores de los indicadores, se obtiene la posibilidad de utilizar la información en las alertas para nuestras propias intenciones y no hay que pedir a los autores la autorización para modificar los códigos.
Utilizando el método descrito, se obtienen los siguientes resultados:
Resultado del funcionamiento del indicador que muestra información externa.
En la forma análoga, el código funciona con el indicador ExCandles2. Ese es el segundo indicador publicado en base MQL4; se probó junto al código publicado.
Conclusión
Aquí está el código de fuente del indicador para mostrar información sobre la aparición de las señales de los indicadores:
//+------------------------------------------------------------------+ //| AlertSignal.mq4 | //| Copyright © 2009, WWW.FIBOOK.RU | //| http://fibook.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2009, FIBOOK.RU" #property link "http://fibook.ru" #property indicator_chart_window extern int ExtBars=10; // Number of last bars for calculation extern int ExtArrow=100; // Code number in the "wingdings" table for the count start extern bool ExtAlert=true; // Switch of Alerts displaying extern bool ExtComment=true; // Switch of Comments displaying //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { if (per == Time[0]) return; // Correct once per a period per = Time[0]; int cod=0; //---- int obj_total=ObjectsTotal(); for(int i=0;i<obj_total;i++) { if (ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_ARROWCODE)>ExtArrow&& ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)>Time[ExtBars]) { if (ExtAlert==true){ Alert(Symbol(),Period()," ", TimeYear(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeDay(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeMonth(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),"; ", TimeHour(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),":", TimeMinute(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1))," ", ObjectName(i));} if (ExtComment==true){ Comment("\n","\n","\n", Symbol(),Period()," ", TimeYear(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeDay(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeMonth(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),"; ", TimeHour(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),":", TimeMinute(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1))," ", ObjectName(i));} } } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
