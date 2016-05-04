Alerta y comentario para indicadores externos.

Introducción

La práctica muestra que los desarrolladores de indicadores no siempre incluyen la posibilidad de mostrar alertas o comentarios en un código de indicador que resulten en peticiones de añadir la posibilidad de mostrar señales en un indicador.

Posibilidades de MQL4 para mostrar la información de los indicadores



Las posibilidades del lenguaje de programación de MQL4 no incluye el uso extendido de búfers de indicadores, por ejemplo, extendiéndolos añadiendo comentarios o alertas, que podría ser una ventaja al simplificar la creación de un código de programa Por otro lado, MQL4 permite la lectura de la ubicación de cualquier objeto y la obtención de todas sus características.

En este artículo me gustaría mostrar el método para conseguir datos en una señal de un indicador adjunto a un gráfico, y mostrar sus comentarios, alertas, o crear una variable global para su futuro uso con finalidad informativa, por ejemplo para pasarla a un Asesor Experto.

Todas las marcas que se dibujan en un gráfico utilizan Wingdings y códigos de flecha. Es por eso que no es difícil conseguir información sobre una marca que se dibuje en un gráfico. Por cierto, si el autor de un indicador incluye una descripción bastante informativa del objeto OBJ_ARROW, un usuario puede identificar fácilmente una señal. Un ejemplo de esto es la descripción de las marcas que ofrecen los creadores de las clásicas velas japonesas. En el funcionamiento estándar de su indicador, un usuario sólo necesita poner el cursor del ratón sobre la marca para obtener una ventana de ayuda emergente con un texto correspondiente.









Muestra estándar de una señal





En MQL4 puede utilizar varias opciones incluidas para una presentación de los datos más informativa.

Entre los idiomas ordene la función



double ObjectGet (string name, int prop_id)

devuelve el valor de una propiedad específica de un objeto. Para obtener los datos de un error, llame a la función GetLastError()

Vea también ObjectSet().

Parámetros:

name: nombre del objeto.

prop_id: identificador de las propiedades de un objeto. Puede ser cualquier valor de la lista de propiedades del objeto.



Los identificadores de las propiedades de un objeto se utilizan en las funciones ObjectGet() y ObjectSet(). Puede ser cualquiera de estos valores:

Constante Valor Tipo Descripción OBJPROP_TIME1 0 datetime Recibe/configura la primera coordinada de tiempo OBJPROP_PRICE1 1 double Recibe/configura la primera coordinada de precio OBJPROP_TIME2 2 datetime Recibe/configura la segunda coordinada de tiempo OBJPROP_PRICE2 3 double Recibe/configura la segunda coordinada de precio OBJPROP_TIME3 4 datetime Recibe/configura la tercera coordinada de tiempo OBJPROP_PRICE3 5 double Recibe/configura la tercera coordinada de precio OBJPROP_COLOR 6 color Recibe/configura el color de un objeto OBJPROP_STYLE 7 int Recibe/configura el estilo de línea de un objeto OBJPROP_WIDTH 8 int Recibe/configura la anchura de línea de un objeto OBJPROP_BACK 9 bool Recibe/configura el fondo de representación de un objeto OBJPROP_RAY 10 bool Recibe/configura la bandera de las propiedades de una gama para los objetos del tipo OBJ_TREND y parecidos OBJPROP_ELLIPSE 11 bool Recibe/configura la bandera para mostrar la elipse completa de OBJ_FIBOARC OBJPROP_SCALE 12 double Recibe/configura el valor de la escala de un objeto OBJPROP_ANGLE 13 double Recibe/configura el valor del ángulo en grados para OBJ_TRNDBYANGLE OBJPROP_ARROWCODE 14 int Recibe /configura el código de la flecha de OBJ_ARROW. Puede ser uno de los símbolos wingdings o un código de flechas predefinido. OBJPROP_TIMEFRAMES 15 int Recibe/establece la representación de objetos en varios periodos. Puede ser una combinación de varias constantes de visibilidad de objetos OBJPROP_DEVIATION 16 double Recibe/configura el valor de desvío de OBJ_STDDEVCHANNEL OBJPROP_FONTSIZE 100 int Recibe/configura el tamaño de fuente de OBJ_TEXT y OBJ_LABEL OBJPROP_CORNER 101 int Recibe/configura el número de ángulo de vinculación para OBJ_LABEL. Obtiene valores de 0-3. OBJPROP_XDISTANCE 102 int Recibe/configura la distancia de la coordinada X en píxeles para el ángulo relativo de vinculación de OBJ_LABEL OBJPROP_YDISTANCE 103 int Recibe/configura la distancia de la coordinada Y en píxeles para el ángulo relativo de vinculación de OBJ_LABEL OBJPROP_FIBOLEVELS 200 int Recibe/configura el número de niveles del objeto Fibonacci. Puede ser de 1 a 32. OBJPROP_LEVELCOLOR 201 color Recibe/configura la línea de color del nivel de un objeto. OBJPROP_LEVELSTYLE 202 int Recibe/configura el estilo de línea del nivel de un objeto. OBJPROP_LEVELWIDTH 203 int Recibe/configura la anchura de línea del nivel de un objeto. OBJPROP_FIRSTLEVEL+n 210+n int Recibe/configura el número de nivel del objeto, en el que n es el índice del nivel instalado/recibido. Puede ser de 0 a 31.

Por eso se va a utilizar el parámetro OBJPROP_ARROWCODE para encontrar el objeto necesario y se recibirá la lista de todos los objetos. Después de eso, se seleccionan los objetos necesarios en la gama y se muestra la información en la forma necesaria.

Luego se crea un código para recibir la información de los nombres de las velas para el indicador "japón". Se obtiene el siguiente código:



int obj_total = ObjectsTotal ( ) ; // Define the total number of objects on a chart for ( int i = 0 ; i < obj_total ; i + + ) // Loop of going through all objects with the purpose of finding necessary ones { if ( ObjectGet ( ObjectName ( i ) , OBJPROP_ARROWCODE ) // reading the code

Primero hay que definir cómo se lidiará con Wingdings y configurar en consecuencia los parámetros del código de programa. En este ejemplo, se manejará la parte de la tabla de Wingdings que empieza con 100.

if ( ObjectGet ( ObjectName ( i ) , OBJPROP_ARROWCODE ) > 100 & & ObjectGet ( ObjectName ( i ) , OBJPROP_TIME1 ) > Time [ ExtBars ] )

La variable ExtBars se utiliza para definir el número de las últimas barras para encontrar el objeto dibujado en el gráfico.

Ahora se mostrarán Alertas y (o) Comentarios.

if (ExtAlert== true ){ Alert ( Symbol (), Period (), " " , TimeYear(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeDay(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeMonth(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "; " , TimeHour(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), ":" , TimeMinute(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), " " , ObjectName (i));} if (ExtComment== true ){ Comment (

" , "

" , "

Symbol (), Period (), " " , TimeYear(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeDay(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeMonth(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "; " , TimeHour(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), ":" , TimeMinute(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), " " , ObjectName (i));}

En la línea de comentarios



("

","

","

",

se utiliza para mostrar la información en la tercera línea de una pantalla.

Si es necesario, puede incluir enviar la información a las variables globales para utilizarlas en el Asesor Experto. Aunque se elimina la violación de los derechos de autor de los autores de los indicadores, se obtiene la posibilidad de utilizar la información en las alertas para nuestras propias intenciones y no hay que pedir a los autores la autorización para modificar los códigos.

Utilizando el método descrito, se obtienen los siguientes resultados:







Resultado del funcionamiento del indicador que muestra información externa.





En la forma análoga, el código funciona con el indicador ExCandles2. Ese es el segundo indicador publicado en base MQL4; se probó junto al código publicado.



Conclusión

Aquí está el código de fuente del indicador para mostrar información sobre la aparición de las señales de los indicadores:

#property copyright "Copyright © 2009, FIBOOK.RU" #property link "http://fibook.ru" #property indicator_chart_window extern int ExtBars= 10 ; extern int ExtArrow= 100 ; extern bool ExtAlert= true ; extern bool ExtComment= true ; int init() { return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { if (per == Time[ 0 ]) return ; per = Time[ 0 ]; int cod= 0 ; int obj_total= ObjectsTotal (); for ( int i= 0 ;i<obj_total;i++) { if (ObjectGet( ObjectName (i), OBJPROP_ARROWCODE )>ExtArrow&& ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)>Time[ExtBars]) { if (ExtAlert== true ){ Alert ( Symbol (), Period (), " " , TimeYear(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeDay(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeMonth(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "; " , TimeHour(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), ":" , TimeMinute(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), " " , ObjectName (i));} if (ExtComment== true ){ Comment ( "

" , "

" , "

" , Symbol (), Period (), " " , TimeYear(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeDay(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeMonth(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "; " , TimeHour(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), ":" , TimeMinute(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), " " , ObjectName (i));} } } return ( 0 ); }