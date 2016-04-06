Alarm und Benachrichtigung für Externe Indikatoren

Einleitung

Die Praxis zeigt, dass die Entwickler von Indikatoren nicht immer die Möglichkeit der Anzeige von Alarmmeldungen oder Benachrichtigungen in einen Indikator-Code eingebaut haben, was zu einer vermehrten Anfrage geführt hat, die Möglichkeit einer solchen Anzeige von Signalen einem Indikator hinzuzufügen.

MQL4 Möglichkeiten für die Anzeige von Informationen der Indikatoren



Die Möglichkeiten der MQL4 Programmiersprache beinhalten nicht die erweiterte Nutzung von Indikatorpuffern, zum Beispiel deren Erweiterung durch das Hinzufügen eines Benachrichtigung oder durch die Anzeige eines Alarms, was ein Vorteil hinsichtlich der einfacheren Kreierung eines Programmcodes sein könnte. Auf der anderen Seite ermöglicht MQL4 das Lesen der Position von Objekten und den Erhalt ihrer vollständigen Eigenschaften.

In diesem Artikel möchte ich die Methode zum Erhalten von Daten durch ein Signal eines Indikators zeigen, der an einen Chart angehängt ist, sowie auch dessen Benachrichtigung, Alarmmeldung oder die Kreierung einer globalen Variablen für die weitere Verwendung zu Informationszwecken, zum Beispiel für die Weitergabe an einen Expert Advisor.

Alle Markierungen auf einem Chart verwenden Wingdings und Pfeil-Codes. Deshalb ist es nicht schwierig, Informationen über eine eingezeichnete Markierung auf einem Chart zu erhalten. Übrigens, wenn der Autor eines Indikators eine durchaus informative Beschreibung des OBJ_ARROW Objekts hinzufügt, kann ein Benutzer leicht ein Signal identifizieren. Ein Beispiel dafür ist die Beschreibung von Markierungen, die durch den Macher von klassischen japanischen Candlestick-Charts vorgegeben sind. Bei der Standard-Ausführung seines Indikators, muss ein Benutzer nur den Mauszeiger über die Markierung bewegen, um eine Pop-up-Hilfe mit einem entsprechenden Text zu erhalten.









Standard-Anzeige eines Signals





In MQL4 können Sie einige eingebaute Optionen für eine informativere Art und Weise der Datenpräsentation verwenden.

Unter den Sprachbefehlen, gibt die Funktion



double ObjectGet (string name, int prop_id)

den Wert einer bestimmten Objekteigenschaft retour. Um Fehlerdaten zu erhalten, rufen Sie die GetLastError() Funktion ab.

Sehen Sie auch unter ObjectSet().

Parameter:

Name - Objektname.

prop_id - Identifizierer von Objekteigenschaften. Kann jeder Wert von der List der Objekteigenschaften sein.



Identifizierer von Objekteigenschaften werden in den Funktionen ObjectGet() und ObjectSet() verwendet. Kann irgendeiner der unten angeführten Werte sein:

Lassen Sie uns deshalb den Parameter OBJPROP_ARROWCODE verwenden, um ein notwendiges Objekt zu finden und wir werden die Liste aller Objekte erhalten. Lassen Sie uns danach die notwendigen Objekte auswählen und die Informationen über sie in der gewünschten Form anzeigen.

Lassen Sie uns dann einen Code zum Erhalten von Informationen über die Namen der Candlesticks für den Indikator “Japan” kreieren. Wir bekommen den folgenden Code:



int obj_total= ObjectsTotal (); for ( int i= 0 ;i<obj_total;i++) { if ( ObjectGet ( ObjectName (i), OBJPROP_ARROWCODE )

Zuerst sollten wir definieren, wie wir mit Wingdings umgehen und entsprechend die Parameter im Programmcode einstellen. In diesem Beispiel werden wir den Teil der Wingdings Tabelle behandeln, der mit 100 beginnt.

Die Variable ExtBars wird zur Definierung der Anzahl der letzten Balken zum Finden gezeichneter Objekte in einem Chart verwendet.

if ( ObjectGet ( ObjectName (i), OBJPROP_ARROWCODE )> 100 && ObjectGet ( ObjectName (i), OBJPROP_TIME1 )> Time [ExtBars])

Jetzt wollen wir Alarme und (oder) Benachrichtigungen zeigen.

if (ExtAlert== true ){ Alert ( Symbol (), Period (), " " , TimeYear(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeDay(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeMonth(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "; " , TimeHour(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), ":" , TimeMinute(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), " " , ObjectName (i));} if (ExtComment== true ){ Comment ( "

" , Symbol (), Period (), " " , TimeYear(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeDay(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeMonth(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "; " , TimeHour(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), ":" , TimeMinute(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), " " , ObjectName (i));}

In der Befehlszeile wird



für die Anzeige von Informationen auf der dritten Linie der Anzeige verwendet.

Bei Bedarf können Sie das Senden der Informationen an globale Variable inkludieren, um sie in einem Expert Advisor zu verwenden. Da dadurch eine mögliche Verletzung des Urheberrechts hinsichtlich des Autors des Indikators beseitigt wird, erhalten wir die Möglichkeit, die Informationen für eigene Zwecke zu verwenden und müssen nicht den jeweiligen Autor bitten, seinen Code zu ändern.

Mit der beschriebenen Vorgehensweise erhalten wir folgendes Ergebnis:







Der Indikator zeigt nun externe Informationen





In der analogen Art und Weise funktioniert der Code mit dem Indikator ExCandles2. Dies ist der zweite Indikator, der in MQL4 veröffentlicht wurde; er wurde zusammen mit dem veröffentlichten Code getestet.



Fazit

Hier ist der Quellcode des Indikators für die Anzeige von Informationen über erscheinende Signale von Indikatoren: