Alerta e comentários para indicadores externos

Introdução

A prática mostra que os desenvolvedores de indicadores nem sempre incluem a possibilidade de exibir alertas ou comentário em um código de indicador o que resulta em pedidos para adicionar a possibilidade de mostrar os sinais em um indicador.

As possibilidades de MQL4 para mostrar as informações de indicadores



As possibilidades da linguagem de programação MQL4 não inclui o uso estendido de buffers de indicador, por exemplo estendê-los adicionando a exibição de comentários ou alertas, que podem ser uma vantagem simplificando a criação do código de um programa. Por outro lado, o MQL4 permite a leitura do local de qualquer objeto e a obtenção de suas características completas.

Neste artigo, eu gostaria de mostrar o método de obtenção de dados em um sinal de um indicador anexado a um gráfico e mostrar seus comentários, alertas ou sua criação de uma variável global para o uso adicional para fins informacionais, por exemplo, para passá-los para um Expert Advisor.

Todas as marcas desenhadas em um gráfico usam códigos Wingdings e de seta. É por isso que não é difícil conseguir informações sobre uma marca desenhada em um gráfico. A propósito, se o autor de um indicador inclui uma boa descrição de informações do objeto OBJ_ARROW, um usuário pode identificar facilmente um sinal. Um exemplo é a descrição de marcas dada por criadores dos clássicos candlesticks japoneses. No desempenho padrão do seu indicador, um usuário precisa apenas colocar o cursor do mouse sobre a marca para receber uma janela pop-up de ajuda com um texto correspondente.









Exibição padrão de um sinal.





Em MQL4, é possível usar opções integradas para ter formas mais informativas de apresentação de dados.

Entre os comandos de linguagem da função



double ObjectGet (string name, int prop_id)

retorna o valor de uma propriedade de objeto especificado. Para obter dados de um erro, chame a função GetLastError().

Consulte também ObjectSet().

Parâmetros:

name - nome do objeto.

prop_id - identificador das propriedades do objeto. Pode ser qualquer valor da lista de propriedades de objeto.



Os identificados de propriedades de objeto são usados em funções ObjectGet() e ObjectSet(). Podem ser qualquer um dos valores abaixo:

Constante Valor Tipo Descrição OBJPROP_TIME1 0 datetime Recebe/define a primeira coordenada de tempo OBJPROP_PRICE1 1 duplo Recebe/define a primeira coordenada de preço OBJPROP_TIME2 2 datetime Recebe/define a segunda coordenada de tempo OBJPROP_PRICE2 3 duplo Recebe/define a segunda coordenada de preço OBJPROP_TIME3 4 datetime Recebe/define a terceira coordenada de tempo OBJPROP_PRICE3 5 duplo Recebe/define a terceira coordenada de preço OBJPROP_COLOR 6 cor Recebe/define a cor de um objeto OBJPROP_STYLE 7 int Recebe/define a estilo de linha de um objeto OBJPROP_WIDTH 8 int Recebe/define a largura de linha de um objeto OBJPROP_BACK 9 bool Recebe/define a bandeira de representação de antecedente de um objeto OBJPROP_RAY 10 bool Recebe/define a bandeira de propriedades de raio para objetos do tipo OBJ_TREND e similares OBJPROP_ELLIPSE 11 bool Recebe/define a bandeira de exibição de elipse completa para OBJ_FIBOARC OBJPROP_SCALE 12 duplo Recebe/define o valor de uma escala de objeto OBJPROP_ANGLE 13 duplo Recebe/define o valor do ângulo em graus para OBJ_TRENDBYANGLE OBJPROP_ARROWCODE 14 int Recebe/define o código de seta de OBJ_ARROW. Pode ser um dos símbolos wingdings ou um dos códigos de seta predefinidos OBJPROP_TIMEFRAMES 15 int Recebe/define a representação de objeto em vários períodos. Pode ser uma das constantes de visibilidade de objeto ou uma combinação de várias delas OBJPROP_DEVIATION 16 duplo Recebe/define o valor de desvio para OBJ_STDDEVCHANNEL OBJPROP_FONTSIZE 100 int Recebe/define o tamanho de fonte para OBJ_TEXT e OBJ_LABEL OBJPROP_CORNER 101 int Recebe/define o número de ângulo de vinculação para OBJ_LABEL. Consegue valores de 0 a 3 OBJPROP_XDISTANCE 102 int Recebe/define a distância da coordenada X em pixels com relação ao ângulo de vinculação para OBJ_LABEL OBJPROP_YDISTANCE 103 int Recebe/define a distância da coordenada Y em pixels com relação ao ângulo de vinculação para OBJ_LABEL OBJPROP_FIBOLEVELS 200 int Recebe/define o número de níveis do objeto Fibonacci. Pode ser de 1 a 32 OBJPROP_LEVELCOLOR 201 cor Recebe/define a cor da linha do nível do objeto OBJPROP_LEVELSTYLE 202 int Recebe/define o estilo da linha do nível do objeto OBJPROP_LEVELWIDTH 203 int Recebe/define a largura da linha do nível do objeto OBJPROP_FIRSTLEVEL+n 210+n int Recebe/define o número de nível do objeto, em que n é o índice de nível instalado/recebido. Pode ser de 0 a 31

É por isso que vamos usar o parâmetro de uso OBJPROP_ARROWCODE para encontrar um objeto necessário e recebermos a lista de todos os objetos. Depois disso, vamos selecionar os objetos necessários na série e mostrar as informações nelas no formulário exigido.

Em seguida, vamos criar um código para receber as informações sobre nomes de candlesticks para o indicador "japão". Obteremos o seguinte código:



int obj_total= ObjectsTotal (); for ( int i= 0 ;i<obj_total;i++) { if ( ObjectGet ( ObjectName (i), OBJPROP_ARROWCODE )

Primeiro, devemos definir como vamos lidar com Wingdings e configurar correspondentemente os parâmetros no código do programa. Neste exemplo, vamos tratar da parte da tabela de Wingdings que começa em 100.

if ( ObjectGet ( ObjectName (i), OBJPROP_ARROWCODE )> 100 && ObjectGet ( ObjectName (i), OBJPROP_TIME1 )> Time [ExtBars])

A variável ExtBars é usada para definir o número das últimas barras para encontrar o desenho do objeto no gráfico.

Agora, vamos mostrar Alertas e (ou) Comentários.

if (ExtAlert== true ){ Alert ( Symbol (), Period (), " " , TimeYear ( ObjectGet ( ObjectName (i), OBJPROP_TIME1 )), "." , TimeDay ( ObjectGet ( ObjectName (i), OBJPROP_TIME1 )), "." , TimeMonth ( ObjectGet ( ObjectName (i), OBJPROP_TIME1 )), "; " , TimeHour ( ObjectGet ( ObjectName (i), OBJPROP_TIME1 )), ":" , TimeMinute ( ObjectGet ( ObjectName (i), OBJPROP_TIME1 )), " " , ObjectName (i));} if (ExtComment== true ){ Comment ( "

" , "

" , "

" , Symbol (), Period (), " " , TimeYear ( ObjectGet ( ObjectName (i), OBJPROP_TIME1 )), "." , TimeDay ( ObjectGet ( ObjectName (i), OBJPROP_TIME1 )), "." , TimeMonth ( ObjectGet ( ObjectName (i), OBJPROP_TIME1 )), "; " , TimeHour ( ObjectGet ( ObjectName (i), OBJPROP_TIME1 )), ":" , TimeMinute ( ObjectGet ( ObjectName (i), OBJPROP_TIME1 )), " " , ObjectName (i));}

Na linha do comentário



( "

" , "

" , "

" ,

é usado para mostrar as informações na terceira linha de uma tela.

Se necessário, é possível incluir o envio de informações para variáveis globais para usá-las em um Expert Advisor. Dessa forma, eliminando a quebra de direitos autorais dos autores de indicador, temos a oportunidade de usar informações em alertas para nossos próprios objetivos e não precisamos pedir aos autores para modificar seus códigos.

Usando a abordagem descrita, conseguimos o seguinte resultado.







Resultado de operação do indicador mostrando informações externas.





De forma análoga, o código funciona com o indicador ExCandles2. Esse é o segundo indicado publicado na base MQL4; ele foi testado junto com o código publicado.



Conclusão

Aqui está o código fonte do indicador para mostrar informações sobre a aparição de sinais de indicadores: