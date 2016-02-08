Alerta e comentários para indicadores externos
Introdução
A prática mostra que os desenvolvedores de indicadores nem sempre incluem a possibilidade de exibir alertas ou comentário em um código de indicador o que resulta em pedidos para adicionar a possibilidade de mostrar os sinais em um indicador.
As possibilidades de MQL4 para mostrar as informações de indicadores
As possibilidades da linguagem de programação MQL4 não inclui o uso estendido de buffers de indicador, por exemplo estendê-los adicionando a exibição de comentários ou alertas, que podem ser uma vantagem simplificando a criação do código de um programa. Por outro lado, o MQL4 permite a leitura do local de qualquer objeto e a obtenção de suas características completas.
Neste artigo, eu gostaria de mostrar o método de obtenção de dados em um sinal de um indicador anexado a um gráfico e mostrar seus comentários, alertas ou sua criação de uma variável global para o uso adicional para fins informacionais, por exemplo, para passá-los para um Expert Advisor.
Todas as marcas desenhadas em um gráfico usam códigos Wingdings e de seta. É por isso que não é difícil conseguir informações sobre uma marca desenhada em um gráfico. A propósito, se o autor de um indicador inclui uma boa descrição de informações do objeto OBJ_ARROW, um usuário pode identificar facilmente um sinal. Um exemplo é a descrição de marcas dada por criadores dos clássicos candlesticks japoneses. No desempenho padrão do seu indicador, um usuário precisa apenas colocar o cursor do mouse sobre a marca para receber uma janela pop-up de ajuda com um texto correspondente.
Exibição padrão de um sinal.
Em MQL4, é possível usar opções integradas para ter formas mais informativas de apresentação de dados.
Entre os comandos de linguagem da função
double ObjectGet (string name, int prop_id)
retorna o valor de uma propriedade de objeto especificado. Para obter dados de um erro, chame a função GetLastError().
Parâmetros:
name - nome do objeto.
prop_id - identificador das propriedades do objeto. Pode ser qualquer valor da lista de propriedades de objeto.
Os identificados de propriedades de objeto são usados em funções ObjectGet() e ObjectSet(). Podem ser qualquer um dos valores abaixo:
|Constante
|Valor
|Tipo
|Descrição
|OBJPROP_TIME1
|0
|datetime
|Recebe/define a primeira coordenada de tempo
|OBJPROP_PRICE1
|1
|duplo
|Recebe/define a primeira coordenada de preço
|OBJPROP_TIME2
|2
|datetime
|Recebe/define a segunda coordenada de tempo
|OBJPROP_PRICE2
|3
|duplo
|Recebe/define a segunda coordenada de preço
|OBJPROP_TIME3
|4
|datetime
|Recebe/define a terceira coordenada de tempo
|OBJPROP_PRICE3
|5
|duplo
|Recebe/define a terceira coordenada de preço
|OBJPROP_COLOR
|6
|cor
|Recebe/define a cor de um objeto
|OBJPROP_STYLE
|7
|int
|Recebe/define a estilo de linha de um objeto
|OBJPROP_WIDTH
|8
|int
|Recebe/define a largura de linha de um objeto
|OBJPROP_BACK
|9
|bool
|Recebe/define a bandeira de representação de antecedente de um objeto
|OBJPROP_RAY
|10
|bool
|Recebe/define a bandeira de propriedades de raio para objetos do tipo OBJ_TREND e similares
|OBJPROP_ELLIPSE
|11
|bool
|Recebe/define a bandeira de exibição de elipse completa para OBJ_FIBOARC
|OBJPROP_SCALE
|12
|duplo
|Recebe/define o valor de uma escala de objeto
|OBJPROP_ANGLE
|13
|duplo
|Recebe/define o valor do ângulo em graus para OBJ_TRENDBYANGLE
OBJPROP_ARROWCODE
14
int
Recebe/define o código de seta de OBJ_ARROW. Pode ser um dos símbolos wingdings ou um dos códigos de seta predefinidos
|OBJPROP_TIMEFRAMES
|15
|int
|Recebe/define a representação de objeto em vários períodos. Pode ser uma das constantes de visibilidade de objeto ou uma combinação de várias delas
|OBJPROP_DEVIATION
|16
|duplo
|Recebe/define o valor de desvio para OBJ_STDDEVCHANNEL
|OBJPROP_FONTSIZE
|100
|int
|Recebe/define o tamanho de fonte para OBJ_TEXT e OBJ_LABEL
|OBJPROP_CORNER
|101
|int
|Recebe/define o número de ângulo de vinculação para OBJ_LABEL. Consegue valores de 0 a 3
|OBJPROP_XDISTANCE
|102
|int
|Recebe/define a distância da coordenada X em pixels com relação ao ângulo de vinculação para OBJ_LABEL
|OBJPROP_YDISTANCE
|103
|int
|Recebe/define a distância da coordenada Y em pixels com relação ao ângulo de vinculação para OBJ_LABEL
|OBJPROP_FIBOLEVELS
|200
|int
|Recebe/define o número de níveis do objeto Fibonacci. Pode ser de 1 a 32
|OBJPROP_LEVELCOLOR
|201
|cor
|Recebe/define a cor da linha do nível do objeto
|OBJPROP_LEVELSTYLE
|202
|int
|Recebe/define o estilo da linha do nível do objeto
|OBJPROP_LEVELWIDTH
|203
|int
|Recebe/define a largura da linha do nível do objeto
|OBJPROP_FIRSTLEVEL+n
|210+n
|int
|Recebe/define o número de nível do objeto, em que n é o índice de nível instalado/recebido. Pode ser de 0 a 31
É por isso que vamos usar o parâmetro de uso OBJPROP_ARROWCODE para encontrar um objeto necessário e recebermos a lista de todos os objetos. Depois disso, vamos selecionar os objetos necessários na série e mostrar as informações nelas no formulário exigido.
Em seguida, vamos criar um código para receber as informações sobre nomes de candlesticks para o indicador "japão". Obteremos o seguinte código:
int obj_total=ObjectsTotal(); // Define the total number of objects on a chart for(int i=0;i<obj_total;i++) // Loop of going through all objects with the purpose of finding necessary ones { if (ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_ARROWCODE) // reading the code
Primeiro, devemos definir como vamos lidar com Wingdings e configurar correspondentemente os parâmetros no código do programa. Neste exemplo, vamos tratar da parte da tabela de Wingdings que começa em 100.
if (ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_ARROWCODE)>100&& ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)>Time[ExtBars])
A variável ExtBars é usada para definir o número das últimas barras para encontrar o desenho do objeto no gráfico.
Agora, vamos mostrar Alertas e (ou) Comentários.
if (ExtAlert==true){ Alert(Symbol(),Period()," ", TimeYear(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeDay(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeMonth(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),"; ", TimeHour(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),":", TimeMinute(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1))," ", ObjectName(i));} if (ExtComment==true){ Comment("\n","\n","\n", Symbol(),Period()," ", TimeYear(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeDay(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeMonth(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),"; ", TimeHour(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),":", TimeMinute(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1))," ", ObjectName(i));}
Na linha do comentário
("\n","\n","\n",
é usado para mostrar as informações na terceira linha de uma tela.
Se necessário, é possível incluir o envio de informações para variáveis globais para usá-las em um Expert Advisor. Dessa forma, eliminando a quebra de direitos autorais dos autores de indicador, temos a oportunidade de usar informações em alertas para nossos próprios objetivos e não precisamos pedir aos autores para modificar seus códigos.
Usando a abordagem descrita, conseguimos o seguinte resultado.
Resultado de operação do indicador mostrando informações externas.
De forma análoga, o código funciona com o indicador ExCandles2. Esse é o segundo indicado publicado na base MQL4; ele foi testado junto com o código publicado.
Conclusão
Aqui está o código fonte do indicador para mostrar informações sobre a aparição de sinais de indicadores:
//+------------------------------------------------------------------+ //| AlertSignal.mq4 | //| Copyright © 2009, WWW.FIBOOK.RU | //| http://fibook.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2009, FIBOOK.RU" #property link "http://fibook.ru" #property indicator_chart_window extern int ExtBars=10; // Number of last bars for calculation extern int ExtArrow=100; // Code number in the "wingdings" table for the count start extern bool ExtAlert=true; // Switch of Alerts displaying extern bool ExtComment=true; // Switch of Comments displaying //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { if (per == Time[0]) return; // Correct once per a period per = Time[0]; int cod=0; //---- int obj_total=ObjectsTotal(); for(int i=0;i<obj_total;i++) { if (ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_ARROWCODE)>ExtArrow&& ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)>Time[ExtBars]) { if (ExtAlert==true){ Alert(Symbol(),Period()," ", TimeYear(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeDay(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeMonth(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),"; ", TimeHour(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),":", TimeMinute(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1))," ", ObjectName(i));} if (ExtComment==true){ Comment("\n","\n","\n", Symbol(),Period()," ", TimeYear(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeDay(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeMonth(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),"; ", TimeHour(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),":", TimeMinute(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1))," ", ObjectName(i));} } } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
