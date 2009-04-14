Alert и Comment для внешних индикаторов
Введение
Создатели индикаторов, как показывает практика, не всегда включают возможность вывода «Алертов» или «Комментов» в коде индикатора, что приводит к поступлению просьб доработать индикатор с возможностью вывода сигналов.
Возможности языка MQL4 для вывода информации от индикаторов
Возможности языка программирования MQL4 не предусматривают расширенное использование индикаторных буферов, например, дополнение их выводом коммента или алерта, что было бы неплохо и одновременно бы упростило создание программного кода. С другой стороны, MQL4 позволяет считать местоположение любых объектов и получить их полную характеристику.
В данной статье я хочу показать, как можно реализовать возможность получения данных от нанесенного на график сигнала индикатора и вывести его в коммент, алерт или создания глобальной переменной для дальнейшего использования в информационном плане, например, для передачи "Советнику".
Все значки, которые наносятся на график, используют Wingdings и коды стрелок. Поэтому получение информации о нанесенном на график значке не составляет большого труда. Кстати, если создатель индикатора делает достаточно информативное описание объекта OBJ_ARROW, то пользователь может легко идентифицировать сигнал. Примером служит описание значков, которое делают создатели индикаторов классических японских свечей. В типовом исполнении такого индикатора пользователю нужно навести на такой значок курсор и получить всплывающую подсказку с соответствующим текстом.
Типовой вывод сигнала
В MQL4 можно использовать некоторые встроенные возможности для более информативного представления информации.
Среди команд языка функция
double ObjectGet (string name, int prop_id)
возвращает значение указанного свойства объекта. Для получения информации об
ошибке необходимо вызвать функцию GetLastError().
См. также ObjectSet().
Параметры:
name - имя объекта.
prop_id - Идентификатор свойства объекта. Может быть любым из значений списка свойств объекта.
Идентификаторы свойств объекта используются в функциях ObjectGet() и ObjectSet(). Mогут быть любыми из следующих величин:
Поэтому для нахождения нужного значка используем параметр OBJPROP_ARROWCODE и получаем список всех объектов, выделяем нужные значки в массиве и выводим информацию о них в необходимом для пользователя виде.
Создаем код для получения
информации о наименованиях японских свечей для индикатора “japan”. Код получается такой:
int obj_total=ObjectsTotal(); // Определяем общее количество объектов на графике for(int i=0;i<obj_total;i++) // Цикл перебора всех значков с целью нахождения нужных { if (ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_ARROWCODE) // считывание кода
Сначала мы должны определить, какие будем учитывать значки Wingdings и соответственно настроить параметры в программном коде. В данном примере мы будем учитывать часть таблицы Wingdings,начинающуюся со 100.
if (ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_ARROWCODE)>100&& ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)>Time[ExtBars])
Переменная ExtBars предназначена для определения пользователем количества последних баров для нахождения нанесенных на график значков.
Теперь нам остается вывести на Алерты и (или) Комменты.
if (ExtAlert==true){ Alert(Symbol(),Period()," ", TimeYear(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeDay(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeMonth(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),"; ", TimeHour(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),":", TimeMinute(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1))," ", ObjectName(i));} if (ExtComment==true){ Comment("\n","\n","\n", Symbol(),Period()," ", TimeYear(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeDay(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeMonth(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),"; ", TimeHour(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),":", TimeMinute(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1))," ", ObjectName(i));}
В строке комментов
("\n","\n","\n",
предназначен для вывода информации на третью строку экрана.
При желании можно включить в код индикатора вывод информации в глобальные переменные для использования их в «Советнике». Таким образом, не нарушая авторских прав создателей индикаторов, мы получаем возможность использовать информацию сигналов для своих нужд и не загружать авторов переделкой или доработкой созданных ими программ.
Применяя указанный подход, получаем такой результат:
Результат работы индикатора по выводу внешней информации
Аналогично код работает с
индикатором ExCandles2. Это второй индикатор, который
есть в базе индикаторов MQL4, он был опробован совместно с опубликованным кодом.
Заключение
Исходный код индикатора для вывода информации о появляющихся сигналах индикаторов:
//+------------------------------------------------------------------+ //| AlertSignal.mq4 | //| Copyright © 2009, WWW.FIBOOK.RU | //| http://fibook.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2009, FIBOOK.RU" #property link "http://fibook.ru" #property indicator_chart_window extern int ExtBars=10; // Количество последних баров для просчета extern int ExtArrow=100; // Номер кода в таблице "wingdings" для начала отсчета extern bool ExtAlert=true; // Переключатель вывода "Алертов" extern bool ExtComment=true; // Переключатель вывода "Комментов" //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { if (per == Time[0]) return; // Корректируем один раз в период per = Time[0]; int cod=0; //---- int obj_total=ObjectsTotal(); for(int i=0;i<obj_total;i++) { if (ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_ARROWCODE)>ExtArrow&& ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)>Time[ExtBars]) { if (ExtAlert==true){ Alert(Symbol(),Period()," ", TimeYear(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeDay(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeMonth(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),"; ", TimeHour(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),":", TimeMinute(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1))," ", ObjectName(i));} if (ExtComment==true){ Comment("\n","\n","\n", Symbol(),Period()," ", TimeYear(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeDay(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),".", TimeMonth(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),"; ", TimeHour(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1)),":", TimeMinute(ObjectGet(ObjectName(i),OBJPROP_TIME1))," ", ObjectName(i));} } } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
При использовании этой техники необходимо помнить, что стрелки OBJPROP_ARROWCODE из символов wingdings позиционируются очень не точно. Например, там есть занятные символы в виде точек, ромбиков, перекрестий-прицелов и т.п. которые хотелось бы поставить точно по месту (на нужный бар и нужную цену). Но поскольку эти стрелки это на самом деле обычные тексты (просто нарсованны не буквы а картинки), то координаты привязки берутся для одного из углов (помоему верхнего левого) всего знакоместа символа. Т.е. в заданную вами координату будет установлен именно этот угол а не центр точки или перекрестие. Пока размер стрелок не большой - погрешности не очень заметны, но если вы решите сделать их побольше, то символ (особенно при сильно ужатом масштабе графика) может вообще "перепрыгнуть" на соседний бар.
Спасибо за работу! по-моему это хорошая дополнительная информация. Однако, надо не переусердствовать т.к. избыток информации может навредить!