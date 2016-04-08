外部指标的提醒和注释

简介

实践表明，指标的开发者并非总会在指标代码中包含显示提醒或注释的可能性，因此导致了在指标中添加显示信号的可能性的要求。

MQL4 显示指标信息的可能性

MQL4 编程语言的可能性不包含指标缓冲区的扩展使用，例如，通过添加注释或显示提醒对其扩展，这可以成为简化程序代码编写的一个优点。 另一方面，MQL4 允许读取任何对象的位置并获得它们的全部特征。

本文中，我想展示一种获得添加到图表上的指标信号的数据的方法，并展示其注释、提醒、创建全局变量以进一步用于信息用途，例如将其传递到 Expert Advisor。

图表上绘制的所有标记使用 Wingdings 和箭头代码。 这就是为什么不难获得关于图表上绘制的标记信息的原因。 此外，如果指标开发者包含了对 OBJ_ARROW 对象的详细描述，用户就可以轻松的识别信号。 其中一个示例是经典的日本蜡烛图发明者提供的标记的描述。 在指标的正常情况下，用户只需要把鼠标光标放在标记上，得到带相应文本的弹出帮助窗口。





信号的标准显示

在 MQL4 中，你可以使用一些内置选项使数据呈现更多的信息。

在语言的命令中

double ObjectGet (string name, int prop_id)

函数返回具有特定对象属性的值。 要得到错误数据，调用 GetLastError() 函数。

另请参阅 ObjectSet() 函数。

参数：

name - 对象名称。

prop_id - 对象属性的标识符。 可以是来自 对象属性列表 的任何值。



对象属性的标识符用于 ObjectGet() 和 ObjectSet() 函数。 可以是下面的任意值：

常量 值 类型 说明 OBJPROP_TIME1 0 datetime 接收/设置时间的第一个坐标 OBJPROP_PRICE1 1 double 接收/设置价格的第一个坐标 OBJPROP_TIME2 2 datetime 接收/设置时间的第二个坐标 OBJPROP_PRICE2 3 double 接收/设置价格的第二个坐标 OBJPROP_TIME3 4 datetime 接收/设置时间的第三个坐标 OBJPROP_PRICE3 5 double 接收/设置价格的第三个坐标 OBJPROP_COLOR 6 color 接收/设置对象的颜色 OBJPROP_STYLE 7 int 接收/设置对象的线型 OBJPROP_WIDTH 8 int 接收/设置对象的线宽 OBJPROP_BACK 9 bool 接收/设置对象的背景显示标记 OBJPROP_RAY 10 bool 接收/设置 OBJ_TREND 类型以及相似类型的对象的光线属性的标记 OBJPROP_ELLIPSE 11 bool 接收/设置显示 OBJ_FIBOARC 完整椭圆的标记 OBJPROP_SCALE 12 double 接收/设置对象的比例值 OBJPROP_ANGLE 13 double 接收/设置 OBJ_TRENDBYANGLE 的角度值（度数） OBJPROP_ARROWCODE 14 int 接收/设置 OBJ_ARROW 的箭头代码。 可以是 wingdings 符号之一或预定义的箭头代码之一 OBJPROP_TIMEFRAMES 15 int 接收/设置各种周期上的对象呈现方式。 可以是多个对象可视性常量之一或其组合 OBJPROP_DEVIATION 16 double 接收/设置 OBJ_STDDEVCHANNEL 的偏离值 OBJPROP_FONTSIZE 100 int 接收/设置 OBJ_TEXT 和 OBJ_LABEL 的字体大小 OBJPROP_CORNER 101 int 接收/设置 OBJ_LABEL 的约束角度数 得到的值为 0-3 OBJPROP_XDISTANCE 102 int 接收/设置 OBJ_LABEL 中相对于约束角的 X 坐标的距离（以像素表示） OBJPROP_YDISTANCE 103 int 接收/设置 OBJ_LABEL 中相对于约束角的 Y 坐标的距离（以像素表示） OBJPROP_FIBOLEVELS 200 int 接收/设置斐波那契对象的水平数量 可以是从 1 到 32 的数字 OBJPROP_LEVELCOLOR 201 color 接收/设置对象水平的线条颜色 OBJPROP_LEVELSTYLE 202 int 接收/设置对象水平的线型 OBJPROP_LEVELWIDTH 203 int 接收/设置对象水平的线宽 OBJPROP_FIRSTLEVEL+n 210+n int 接收/设置对象水平数，其中 n 是已安装/已接收水平的索引。 可以是从 0 到 31 的数字

这就是为什么我们使用 OBJPROP_ARROWCODE 参数来查找所需的对象，我们会得到所有对象的列表。 之后，我们在数组中选择所需的对象，并以要求的格式在上面显示信息。

然后创建用于接收关于“日本”指标的蜡烛图名称信息的代码。 我们将得到以下代码：



int obj_total= ObjectsTotal (); for ( int i= 0 ;i<obj_total;i++) { if ( ObjectGet ( ObjectName (i), OBJPROP_ARROWCODE )

首先，我们应定义如何处理 Wingdings 并在程序代码中相应的设置参数。 在本例中，我们将处理 Wingdings 表中从 100 开始的部分。

if ( ObjectGet ( ObjectName (i), OBJPROP_ARROWCODE )> 100 && ObjectGet ( ObjectName (i), OBJPROP_TIME1 )> Time [ExtBars])

ExtBars 变量用于定义寻找图表上绘制对象的最后柱形的数量。

现在我们将演示提醒和（或）注释。

if (ExtAlert== true ){ Alert ( Symbol (), Period (), " " , TimeYear(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeDay(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeMonth(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "; " , TimeHour(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), ":" , TimeMinute(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), " " , ObjectName (i));} if (ExtComment== true ){ Comment ( "

" , "

" , "

" , Symbol (), Period (), " " , TimeYear(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeDay(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeMonth(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "; " , TimeHour(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), ":" , TimeMinute(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), " " , ObjectName (i));}

在注释行中

( "

" , "

" , "

" ,

用于在显示器的第三行显示信息。

根据需要，你可以包含发送信息至全局变量，以在 Expert Advisor 中使用它们。 这样就消除了侵犯指标开发者版权的可能性，我们可以将信息用于提醒以实现自己的目的，而不必请求开发者修改他们的代码。

使用上面的方法，我们得到以下结果：



显示外部信息的指标运行结果

代码的工作方式跟 ExCandles2 指标类似。 这是 MQL4 论坛发布的第二个指标，将该指标及其发布的代码一起进行检验。



总结

下面是指标的源代码，用于显示关于指标出现信号的信息：

#property copyright "Copyright © 2009, FIBOOK.RU" #property link "http://fibook.ru" #property indicator_chart_window extern int ExtBars= 10 ; extern int ExtArrow= 100 ; extern bool ExtAlert= true ; extern bool ExtComment= true ; int init() { return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { if (per == Time[ 0 ]) return ; per = Time[ 0 ]; int cod= 0 ; int obj_total= ObjectsTotal (); for ( int i= 0 ;i<obj_total;i++) { if (ObjectGet( ObjectName (i), OBJPROP_ARROWCODE )>ExtArrow&& ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)>Time[ExtBars]) { if (ExtAlert== true ){ Alert ( Symbol (), Period (), " " , TimeYear(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeDay(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeMonth(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "; " , TimeHour(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), ":" , TimeMinute(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), " " , ObjectName (i));} if (ExtComment== true ){ Comment ( "

" , "

" , "

" , Symbol (), Period (), " " , TimeYear(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeDay(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "." , TimeMonth(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), "; " , TimeHour(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), ":" , TimeMinute(ObjectGet( ObjectName (i),OBJPROP_TIME1)), " " , ObjectName (i));} } } return ( 0 ); }