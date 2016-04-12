Alerta y comentario para indicadores externos. Análisis multidivisa a través de escáner externo

Introducción

En el artículo anterior, vimos cómo se puede obtener la información de los indicadores que utilizan los símbolos Wingdings que se muestran en un gráfico como fuente de información ("Alerta y comentario para indicadores externos" y cómo crear alertas basadas en indicadores con respecto a los indicadores que usan buffers para almacenar información ("Alerta y comentario para indicadores externos. Parte dos", mientras se implementa a través del cambio de color.

Los cruces de las líneas de indicadores que se almacenan en buffers representan otra manera de informar al usuario del comportamiento del indicador.

Como ya se ha visto, obtener los valores de los buffers de los indicadores no es algo complicado que pueda afectar a la carga del procesador. Por lo tanto, en este indicador implementaremos la posibilidad de mostrar una información multidivisa.

Si el número de instrumentos disponibles es grande, el trader puede sufrir cansancio ocular por el control constante de los gráficos. Por lo que los traders a menudo eligen sólo unos cuantos símbolos y operan sólo con ellos.

Puede resultar que hubiera una oportunidad para ejecutar un trato, o un número de tratos en otra divisa que el gráfico no hubiera abierto en la pantalla en el momento adecuado. Por eso se necesita el análisis multidivisa de los instrumentos disponibles.

Basándome en eso, se me ha ocurrido la idea de utilizar una función de Alerta basada en el indicador como manera de mostrar información de forma rápida sobre los cambios en la lista de los instrumentos disponibles.

Alerta basada en indicador multidivisa

Echemos un vistazo primero al código del bloque de procesador de datos que obtiene la información de los buffers del indicador externo.

double buffer1, buffer2, buffer12, buffer22; buffer1 = iCustom (Sym_, TF, nameIndicator, 0 , ExtBuff1, 1 ); buffer12 = iCustom (Sym_, TF, nameIndicator, 0 , ExtBuff1, 2 ); buffer2 = iCustom (Sym_, TF, nameIndicator, 0 , ExtBuff2, 1 ); buffer22 = iCustom (Sym_, TF, nameIndicator, 0 , ExtBuff2, 2 ); if (buffer12<=buffer22&&buffer1>buffer2) { Alert (text+ "UP" ); send_email (text+ "UP" ); return ( 1 ); } if (buffer12>=buffer22&&buffer1<buffer2) { Alert (text+ "DN" ); send_email (text+ "DN" ); return ( 1 ); } return ( 0 );

Como se puede ver, todo es muy sencillo. Nos hemos encontrado con una lógica similar en el artículo anterior. La última vez se utilizó el cambio del color de los buffers que se mostraban, mientras que ahora se utilizan los valores de posición de esos buffers relativos unos a los otros.

El proceso necesario se implementará en un bloque separado. Los análisis multidivisa y de periodos múltiples de tiempo necesitarán un uso repetido de este procedimiento.

La lista de instrumentos disponibles se almacenará en un documento externo, que permitirá simplificar el proceso de cambios en caso de que se necesite hacer alguna modificación en el futuro. Utilizando ese método, para modificar la lista de instrumentos disponibles, el usuario puede recrear o hacer cambios al documento de los instrumentos disponibles de forma independiente, sin tener que modificar el código del programa del indicador.

Al final del artículo, verá cómo puede crear un documento personalizado de instrumentos disponibles.

Al final del artículo se proporciona un subprograma para la lectura de documentos de datos.

void LoadFileToSymbol() { { int file_handle = FileOpen (SetFile_name + ".set" , FILE_READ ); if (file_handle < 0 ) { Print ( "Error No." , GetLastError (), " when opening the file!!!" ); return (- 1 ); } int SymbolsCount = 0 ; while ( true ) { Symbols[SymbolsCount] = FileReadString (file_handle); if ( GetLastError () == 4099 ) break ; if ( FileIsEnding (file_handle)) break ; SymbolsCount ++; ArrayResize (Symbols, SymbolsCount + 1 ); } FileClose (file_handle); } }

Ahora, tras preparar la gama de instrumentos, sólo hay que implementar el procesamiento de periodos múltiples de tiempo para cada instrumento.

Empezaremos con los cálculos del periodo de tiempo actual.

for ( int i= 0 ; i< ArraySize (Symbols); i++) { Total = 0 ; switch ( Period ()) { case 43200 : Total = Total + process ( Symbols[i], 43200 ); case 10080 : Total = Total + process ( Symbols[i], 10080 ); case 1440 : Total = Total + process ( Symbols[i], 1440 ); case 240 : Total = Total + process ( Symbols[i], 240 ); case 60 : Total = Total + process ( Symbols[i], 60 ); case 30 : Total = Total + process ( Symbols[i], 30 ); case 15 : Total = Total + process ( Symbols[i], 15 ); case 5 : Total = Total + process ( Symbols[i], 5 ); }

Los cálculos se hacen desde la hora actual hasta la hora más baja. Por lo que si necesita calcular la alerta que empieza desde un periodo diario, el gráfico con el indicador adjunto se debería abrir en un periodo diario. Si necesita una señal para empezar desde un periodo de tiempo por horas, el periodo de tiempo del gráfico debe ser por horas, y así todos. El indicador se recalcula sólo en cada barra nueva.

Un método como este ha permitido al usuario controlar los recálculos del indicador de manera más cómoda: sólo hay que cambiar el periodo de tiempo de trabajo, sin tener que añadir parámetros adicionales y funciones de cálculo al código.

La fila para trabajar en un periodo de tiempo por minutos no va a comentarse. Hay que comentarla en caso de que necesite utilizar el indicador en un periodo de tiempo por minutos.

El indicador 2MA_forAlert.mq4 que se adjunta en este artículo se utiliza como fuente de datos para nuestro indicador. 2MA_forAlert es un indicador simple que muestra dos líneas MA. También puede utilizar otro indicador que tenga dos buffers (dos líneas), por ejemplo Stchastic, MACD, etc.

Este es el aspecto de la terminal cuando se utilizan diferentes indicadores:

Los buffers en los que se almacenan los valores de las líneas pueden tener diferente orden. Por ejemplo:

0: línea principal

1: línea principal

o

0: línea señal

1: línea principal

Cuando se utiliza el indicador externo, debería determinar pos sí mismo el orden en el que se utilizarán las líneas. En caso de una notificación de alerta incorrecta, se deben cambiar los parámetro de entrada.

extern int ExtBuff1 = 0 ; extern int ExtBuff2 = 1 ;

Los 8 buffers disponibles (número s de 0 a 7) se pueden utilizar como parámetros.

Como el indicador utiliza el archivo externo con una lista de instrumentos, le mostraré cómo se puede generar en la terminal.

Primero, se crean los instrumentos necesarios en la ventana de datos. Para ello:

1. Se abren todos los instrumentos disponibles.

2. Se dejan sólo aquellos para los que se obtuvieron señales.

Debería haber tantos instrumentos como los que se necesitan para el trading.

3. Luego haga clic en el botón derecho en la ventana Observar Mercado para guardar el archivo.

4. El archivo debe guardarse en la carpeta que tenga los archivos del Asesor Experto de MetaTrader.

El archivo se puede nombrar de cualquier manera, pero la extensión .set no se puede modificar. El ejemplo que se ofrece en el artículo utiliza el archivo forexall.set.

extern string SetFile_name = "forexall" ;

Tras crear el archivo, deberá abrir gráficos para cada símbolo, uno por uno, para que la terminal cargue el historial. De lo contrario, cualquier instrumento puede fallar en el proceso.

Si guardó el archivo en la carpeta por defecto \experts\symbolsets, asegúrese de copiarlo a la carpeta de MetaTrader \experts\files, ya que es la única carpeta desde la que el indicador puede abrir el archivo (limitaciones de MetaTrader). En el indicador, debería introducir más adelante el nombre del archivo que se procesará para leer los datos en el instrumento disponible que contiene.

También tiene la oportunidad de obtener información del funcionamiento del escáner multidivisa en su correo electrónico. Sólo configure el valor del parámetro correspondiente en true y obtenga las señales por correo electrónico.

extern bool Signal_email = false ;

Hay usuarios que continúan con el desarrollo del código implementando la redirección para obtener señales a través de SMS. El método de cada persona es diferente.

Todos los indicadores deberían estar en la carpeta \experts\indicadores de MetaTrader.

Conclusión

Este método le permite utilizar las funciones de Alerta para construir su espacio de información de varios módulos, sin tener que aprender a programar ni buscar a un especialista que pueda implementar su idea en el programa. Lo principal para nosotros es obtener información.

Para terminar, proporcionaré un código completo para la alerta del indicador.