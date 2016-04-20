La inacción es el estímulo para el progreso o cómo trabajar con gráficos de forma interactiva

Introducción

En un foro de habla inglesa he descubierto una interesante descripción de la interpretación de los niveles Fibo. La idea principal es la corrección del movimiento de impulso que se acerca a la región entre 38,2 a 61,8 %. Como he visto el vídeo subido ahí y como en intentado dibujar los niveles Fibo en los gráficos por mí mismo, he usado esta herramienta en mi propia práctica diaria.



No me apoyaré en las ventajas e inconvenientes de este sistema. Quiero decir otra cosa aquí. Soy perezoso por naturaleza (suponiendo que no estoy solo en esto) y todos estos interminables trazados y redibujados de fib para la búsqueda de esa zona inversa en un gráfico me ha aburrido bastante y he decidido apartar el trabajo en MQL4.



El problema principal que necesito resolver es la visualización automática de las zonas con algunos colores en el gráfico del precio de los fib dibujados a mano. No es un secreto que la visualización del color de los objetos mejora su percepción vívida. Estoy de acuerdo en que es mucho más fácil percibir un objeto en un gráfico que analizar una serie de líneas con números todo el tiempo.

Procesamiento de coordenadas de objetos gráficos

Realmente creo que la interactividad debe estar presente durante el trabajo con un gráfico. Necesitamos conseguir que el programa dibuje los iconos o incluso los dibujos gráficos adicionales realizados por un trader, y también necesitamos que le acompañe el sonido en aquellos casos en que se cruce la línea de tendencia, por ejemplo.

Es necesario señalar las ventajas del dibujado manual:

Este permite al propio trader asignar un punto de referencia para el dibujado de objetos en el gráfico.

Se guardan un número suficiente de entradas de código, por lo igual puede decirse de la carga del procesador del ordenador.

No es necesario programar una lógica inicial del dibujado de un objeto en un gráfico. A propósito, no es tan fácil lograr la lógica de forma programática. Echemos un vistazo a cuántos indicadores "ZigZag" hay, por ejemplo.

Aquí quiero mostrar cómo implementar un indicador de la intersección de una línea de tendencia dibujada a mano.

En primer lugar, vamos a dibujar una línea de tendencia en un gráfico. Luego encontraremos esta línea en la lista de objetos. Esta línea se llama, por ejemplo: Trendline 29344. Trendline es la descripción de la propia línea y 29344 es el número asignado a ella por el terminal de cliente de MetaTrader 4.

Vamos a renombrar Trendline como TrDup y será la línea de la tendencia ascendente.

Luego, repetimos los mismos pasos para la creación de otra línea de tendencia y creamos la línea de tendencia TrDown usando la que mostraremos como la tendencia descendente.

(el indicador 1_01_Tr_Alert se ajusta junto con estas líneas exactamente y se usan los mismo nombres en el indicador de dibujado de las líneas de la tendencia Demark TL_by_Demark_v6)

Ahora necesitamos leer el número de los objetos en el gráfico usando MQL4.

int obj_total= ObjectsTotal ();

Obtenemos el número de objetos en el gráfico en la variable obj_total.

Ahora tenemos el número de objetos y queda elegir el necesario para seguir con el procesamiento del algoritmo. Para hacerlo, usamos el operador típico del ciclo y encontramos los objetos "TrDup" y "TrDdown".

int obj_total= ObjectsTotal (); string index; for ( int i= 0 ;i<obj_total;i++) { index= ObjectName (i); string substrTL_down = StringSubstr (index, 0 , 7 ); if (substrTL_down == "TrDdown" ) string TrDLine_down=index; string substrTL_up = StringSubstr (index, 0 , 5 ); if (substrTL_up == "TrDup" ) string TrDLine_up=index; }

Luego asignamos sus nombres a las variables string TrDLine_down y TrDLine_up.

Ahora tenemos las líneas de tendencia identificadas que hemos dibujado en el gráfico manualmente. A partir de este momento, el indicador captura las coordenadas de las líneas y puede realizar algunas acciones con ellas mediante el algoritmo necesario.

Necesitamos obtener una señal para el cierre de la primera barra de la vela por debajo del cierre de la segunda barra, siempre que la línea de tendencia esté entre los cierres de estas dos barras. De esta forma, recibimos una señal de cruce de la línea de tendencia por el precio.

if (( Close [ 1 ]> ObjectGetValueByShift (TrDLine, 1 )) && ( Close [ 2 ]< ObjectGetValueByShift (TrDLine, 2 )))

Ahora solo necesitamos ejecutar la alerta y ejecutar el archivo de sonido o dibujar, por ejemplo, una flecha en el gráfico cerca de la barra del cruce de la línea de tendencia.

Este método permite organizar fácilmente la cooperación interactiva con muchos objetos añadidos manualmente a un gráfico. Niveles Fibo, canales, etc.

El indicador de visualización de las zonas de color de los niveles Fibo publicado en el foro Onix puede servir de ejemplo: http://www.onix-trade.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=27033&setlanguage=1&langid=ru.

Y el complementado por el indicador ZigZag nen para el dibujado automático de niveles Fibo por la última onda está aquí: http://www.onix-trade.net/forum/index.php?act=attach&type=post&id=27175&setlanguage=1&langid=ru.

A continuación proporciono el código del indicador para la visualización compleja de zonas Fibo, la indicación del cruce de la línea de tendencia y la visualización del precio actual en el gráfico usando el objeto "Price label" situado en el gráfico.

#property copyright "http://www.fibook.ru" #property link "b2w@narod.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Lime #property indicator_color2 Red extern bool Auto_Correct_Line = false ; extern bool ClearRectangle = true ; extern bool TargetZone = true ; extern int count_Alert= 3 ; double fibs[] = {- 0.618 , - 0.382 , - 0.237 , 0.0 , 0.145 , 0.382 , 0.618 , 0.855 , 1.0 , 1.237 , 1.382 , 1.618 }; color fibsColor[] = {Maroon, Green, ForestGreen, Teal, SteelBlue, , SteelBlue, Teal, ForestGreen, Green, Maroon}; double Old_Price; color FontColor=Black; string TextAlert[ 7 ]; int y= 0 ,count_a= 0 ; double ftime; double win_idx; string NameFibs; double Spread; double ExtMapBufferUP[]; double ExtMapBufferDN[]; int init() { Spread=( Ask - Bid ); SetIndexStyle ( 0 , DRAW_ARROW , 0 , 1 ); SetIndexArrow ( 0 , 233 ); SetIndexBuffer ( 0 ,ExtMapBufferUP); SetIndexEmptyValue ( 0 , 0.0 ); SetIndexStyle ( 1 , DRAW_ARROW , 0 , 1 ); SetIndexArrow ( 1 , 234 ); SetIndexBuffer ( 1 ,ExtMapBufferDN); SetIndexEmptyValue ( 1 , 0.0 ); return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { if (ftime!= Time [ 0 ]) count_a= 0 ; int obj_total= ObjectsTotal (); string index; for ( int i= 0 ;i<obj_total;i++) { index= ObjectName (i); string substr = StringSubstr (index, 0 , 4 ); if (substr == "Fibo" ) NameFibs=index; string substrTL = StringSubstr (index, 0 , 9 ); if (substrTL == "Trendline" ) string TrDLine=index; string substrPR = StringSubstr (index, 0 , 5 ); if (substrPR == "Arrow" ) string PR=index; } if ( StringLen (TrDLine)> 1 ) { if ( ObjectGet (TrDLine, OBJPROP_PRICE1 )> ObjectGet (TrDLine, OBJPROP_PRICE2 )) { if (( Close [ 1 ]> ObjectGetValueByShift (TrDLine, 1 )) && ( Close [ 2 ]< ObjectGetValueByShift (TrDLine, 2 ))) { ExtMapBufferUP[ 1 ]=( Low [ 1 ]- 5 * Point ); c_alert( 1 ); } } else if ( ObjectGet (TrDLine, OBJPROP_PRICE1 )< ObjectGet (TrDLine, OBJPROP_PRICE2 )) { if (( Close [ 1 ]< ObjectGetValueByShift (TrDLine, 1 )) && ( Close [ 2 ]> ObjectGetValueByShift (TrDLine, 2 ))) { ExtMapBufferDN[ 1 ]=( High [ 1 ]+ 5 * Point ); c_alert( 1 ); } } } if ( StringLen (NameFibs) < 1 ) return (- 1 ); double pr1= ObjectGet (NameFibs, OBJPROP_PRICE1 ); double pr1vrem= ObjectGet (NameFibs, OBJPROP_TIME1 ); double pr2= ObjectGet (NameFibs, OBJPROP_PRICE2 ); double pr2vrem= ObjectGet (NameFibs, OBJPROP_TIME2 ); double fibprop=(pr1-pr2); double Timeend=( Time [ 0 ]+( Period ()* 360 )); double TimeNachalo=( Time [ 0 ]+ Period ()* 60 ); ObjectMove (PR, 0 , Time [ 0 ], Bid ); double verx=(pr1-fibprop* 0.382 ); double niz=(pr2+fibprop* 0.382 ); string UP= DoubleToStr (verx+Spread, Digits ); string DN= DoubleToStr (niz-Spread, Digits ); if (Auto_Correct_Line== true ) { if ( High [ 0 ]>pr1) ObjectMove (NameFibs, 0 , Time [ 0 ], High [ 0 ]); if ( Low [ 0 ]<pr2) ObjectMove (NameFibs, 1 , Time [ 0 ], Low [ 0 ]); } if (ClearRectangle == true ) ObjectsDeleteAll ( 0 , OBJ_RECTANGLE ); for ( y= 0 ;y< 11 ;y++) { ObjectCreate (( "Kvadrat" +y), OBJ_RECTANGLE , 0 , TimeNachalo,(pr2+fibprop*fibs[y]), Timeend,(pr2+fibprop*fibs[y+ 1 ]) ); ObjectSet (( "Kvadrat" +y), OBJPROP_COLOR ,fibsColor[y]); } ObjectCreate ( "Kvadrat" , OBJ_RECTANGLE , 0 , TimeNachalo, verx , Timeend , niz); ObjectSet ( "Kvadrat" , OBJPROP_BACK , false ); TextAlert[ 0 ] = "Attention two targets " ; TextAlert[ 1 ] = ( "Order up * " +UP); TextAlert[ 2 ] = ( "Order down * " +DN); TextAlert[ 3 ] = ( "TARGET up 2 * " +( DoubleToStr (pr1+fibprop* 0.618 , Digits ))); TextAlert[ 4 ] = ( "TARGET up 1 * " +( DoubleToStr (pr1+fibprop* 0.382 , Digits ))); TextAlert[ 5 ] = ( "TARGET down 1 * " +( DoubleToStr (pr2-fibprop* 0.382 , Digits ))); TextAlert[ 6 ] = ( "TARGET down 2 * " +( DoubleToStr (pr2-fibprop* 0.618 , Digits ))); double YDist[] = { 20 , 55 , 80 , 120 , 150 , 180 , 210 }; color TextAlertClr[] = {Yellow, Green, Red, Green, Green, Red, Red}; for (y= 0 ;y< 7 ;y++) ObjectDelete ( "TextAlerts" +y); if (TargetZone == true ) { if ( Bid > niz && Bid < verx) for (y= 0 ;y< 7 ;y++) { ObjectCreate (( "TextAlerts" +y), OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetText (( "TextAlerts" +y),TextAlert[y], 12 , "Times New Roman" ,TextAlertClr[y]); ObjectSet (( "TextAlerts" +y), OBJPROP_CORNER , 0 ); ObjectSet (( "TextAlerts" +y), OBJPROP_XDISTANCE , 10 ); ObjectSet (( "TextAlerts" +y), OBJPROP_YDISTANCE , YDist[y]); } } ObjectDelete ( "Market_Price_Label101" ); ObjectCreate ( "Market_Text_Label101" , OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetText ( "Market_Text_Label101" , ( Symbol ()+ " " + Period ()), 16 , "Times New Roman" , Yellow); ObjectSet ( "Market_Text_Label101" , OBJPROP_CORNER , 2 ); ObjectSet ( "Market_Text_Label101" , OBJPROP_XDISTANCE , 5 ); ObjectSet ( "Market_Text_Label101" , OBJPROP_YDISTANCE , 5 ); return ( 0 ); } void c_alert( int w) { ftime= Time [ 0 ]; if (count_a<count_Alert) {count_a+= 1 ; PlaySound ( "ku_ku.wav" ); } } return ;

El cruce de la línea de tendencia en el gráfico de horas GBPUSB se muestra en la siguiente imagen.



Conclusión

La aplicación de este método al procesamiento de los datos recibidos es una buena ayuda para el trabajo del trader. Solo aliviándonos los ojos y liberándonos de la espera continua del momento necesario para activar o cerrar una posición proporciona no solo un descenso en la tensión emocional, sin que también aumenta las posibilidades de no perder los momentos necesarios en el trading.

Y para hacer que todo le sea más fácil, adjunto la plantilla del gráfico GBP que debe poner en la carpeta \templates\.



El propio indicador debe ponerse en la carpeta \experts\indicators\.

Y el archivo de sonido debe ponerse en la carpeta \sounds\.

