Control gráfico de los parámetros externos de los indicadores
Introducción
¿Con qué frecuencia tiene que configurar o cambiar los parámetros externos de los indicadores? Muchos de ustedes habrán pensado alguna vez en moverlos al gráfico para poder arrastrar un icono o un objeto a la posición necesaria utilizando el ratón, y así simplificar el proceso de configuración del indicador. El lenguaje MQL4 permite mostrar los ajustes del indicador en la pantalla.
Parámetros de control gráfico
Lo primero es encontrar qué parámetros hay en el indicador y cuáles se van a cambiar. Para ello, abra las propiedades del indicador y escriba los nombres de los parámetros que necesitarán cambiarse durante el trabajo.
Como ejemplo, utilice el indicador ZigZag que se incluye en la entrega estándar de la terminal. Seleccione el nombre de las variables en las propiedades.
Parámetros del indicador
ExtDepth=12
ExtDeviation=5
ExtBackstep=3
Más adelante se crean las variables y las gamas que se utilizarán para cambiar los valores de los parámetros del indicador.
Los nombres de los parámetros del indicador se darán según los parámetros del indicador que se va a controlar.
// Initial indicator values int ExtDepth=12; int ExtDeviation=5; int ExtBackstep=3; //---- indicator buffers double ZigzagBuffer[]; double HighMapBuffer[]; double LowMapBuffer[]; // Array of indicator parameter variables string ArrExt[3,3] ={"12","21","34", "5","8","21", "3","13","34"}; // Arrays of indices string Array_Index[]={"Dep -> ","Dev -> ","Back ->"}; int Coordinats_IndexUp[]={65,160,260}; int Coordinats_Index[] ={35,130,230}; int Coordinats_IndexDn[]={5, 100,200}; // Color for parameter blocks and indices color Color_[]={Blue,Green,Red};
Creo que hasta ahora todo está claro.
"Dep -> ","Dev -> ","Back ->"
son ExtDepth, ExtDeviation y ExtBackstep, respectivamente. Así es como se mostrarán en el gráfico.
Para cada parámetro, se utilizarán tres valores de variables
string ArrExtDepth[] ={"12","15","20"}; string ArrExtDeviation[]={"5", "8","21"}; string ArrExtBackstep[] ={"3", "13","34"};
almacenados en una gama de tres dimensiones para más comodidad.
string ArrExt[3,3] ={"12","21","34", "5","8","21", "3","13","34"};
3,5, 12 son valores estándar establecidos por defecto en los parámetros del indicador ZigZag estándar.
Aquí se dan otros valores como ejemplo. Se utilizarán como parámetros de variables para el control del indicador.
Considerando que habrá muchas esquematizaciones, se pondrá una función para crear y mover los objetos en un bloque separado:
void Obj_CreateMove_Text (int CreateMove, string Name, int Type, string Number, color text_color, int DistX, int DistY) { if (CreateMove==0) ObjectCreate(Name,Type,0,0,0); ObjectSetText(Name,Number,10,"Arial",text_color); ObjectSet(Name,101,3); ObjectSet(Name, 102, DistX); ObjectSet(Name, 103, DistY); }
Para asegurar la facilidad de control y para mantener el código compacto, todas las coordenadas de los objetos gráficos se almacenan en gamas. Esto ya se ha demostrado antes (vea el principio del artículo).
Ahora tracemos los objetos en la ventana del gráfico.
El lado derecho del gráfico está menos cargado de información, así que las variables se ordenarán verticalmente por todo el borde derecho de la ventana. Cada parámetro tiene su propio índice, cuyo color será el mismo que el de los parámetros variables correspondientes.
De este modo, habrá que crear tres índices de parámetros y tres valores de variables para cada parámetro.
Cree los objetos para los parámetros del indicador en la pantalla, muestre los valores verticales numéricos para estos parámetros y cree los índices correspondientes junto a cada bloque de parámetros.
// Create objects for( ii=0;ii<3;ii++) for( i=0;i<3;i++) Obj_CreateMove_Text (0, Array_Index[ii]+i, 23, (ArrExt[ii,i]), Color_[ii], 5, Coordinats_IndexDn[ii]+30*i); for( i=0;i<3;i++) Obj_CreateMove_Text (0, "Index"+Array_Index[i], 23, (Array_Index[i]), Color_[i], 25, Coordinats_Index[i]);
Imagen 1.
Ahora sólo hay que crear un bloque para controlar las acciones del usuario cuando se mueva el índice relevante.
Hay puntos de anclaje para los objetos del gráfico según los que se leen los parámetros del índice uno a uno y se determina la lógica del programa.
// Read index coordinates from the chart for( i=0;i<3;i++) { Coordinats[i]=ObjectGet("Index"+Array_Index[i],OBJPROP_YDISTANCE); if (Coordinats[i]==0)//If outside of the chart, set again Obj_CreateMove_Text (1, "Index"+Array_Index[i], 23, Array_Index[i], Color_[i], 25, Coordinats_IndexDn[i]); }
Ahora que se han guardado los valores obtenidos, hay que analizar la posición en el gráfico y hacer lo que sea necesario. Para el análisis, utilizamos las posiciones actuales de los índices, tomando como punto de referencia tres valores de base de cada uno de los índices relativo al valor de los parámetros utilizados. Si el índice se mueve arriba del valor más alto de este grupo, se considerará para moverse hasta el valor más alto. Si el índice se mueve por debajo del valor del parámetro más bajo, de forma similar, se moverá al valor más bajo del parámetro. Si el índice está entre el valor más alto y el más bajo del parámetro, tendrá un valor en el medio. Para comparar, se utiliza un aumento vertical, es decir
the OBJPROP_YDISTANCE parameter
de
ObjectGet()
// Analyze positions of indices for( i=0;i<3;i++) { if (Coordinats[i]>Coordinats_IndexUp[i]) {Move[i] = Coordinats_IndexUp[i]; index[i]=2;}// Index has been moved up if (Coordinats[i]>Coordinats_IndexDn[i] && Coordinats[i]<Coordinats_IndexUp[i]) {Move[i] = Coordinats_Index[i]; index[i]=1;}// Index is in the middle if (Coordinats[i]<Coordinats_IndexDn[i]) {Move[i] = Coordinats_IndexDn[i]; index[i]=0;}// Index has been moved down if (Move[i]!=0)
Luego se alinean los objetos que se han movido.
Guarde los nuevos valores del parámetro para esquematizar ZigZag.
Trace el indicador basado en los valores establecidos utilizando el control gráfico.
// Move and align the objects depending on their positions Obj_CreateMove_Text (1, "Index"+Array_Index[i], 23, Array_Index[i], Color_[i], 25, Move[i]); // Save ZigZag parameter values switch (i) { case 0: ExtDepth = StrToInteger(ArrExt[0,index[i]]); break; case 1: ExtDeviation = StrToInteger(ArrExt[1,index[i]]); break; case 2: ExtBackstep = StrToInteger(ArrExt[2,index[i]]); break; }/**/ } // Pass parameter values to the custom indicator and plot ZigZag based on the obtained values for(i=300;i>0;i--) { ZigzagBuffer[i]=iCustom(NULL,0,"ZigZag",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep,0,i); HighMapBuffer[i]=iCustom(NULL,0,"ZigZag",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep,1,i); LowMapBuffer[i]=iCustom(NULL,0,"ZigZag",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep,2,i); }
Haga doble clic en cualquier objeto gráfico para activarlo. Cuando esté activado, el objeto se puede controlar utilizando el ratón. Esto hay que hacerlo cada vez que decida cambiar el valor del parámetro.
Imagen 2.
Imagen 3.
Imagen 4.
La versión final del código será de la siguiente manera.
//+------------------------------------------------------------------+ //| management_indicator.mq4 | //| Copyright © 2009, WWW.FIBOOK.RU | //| http://www.fibook.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2009, WWW.FIBOOK.RU" #property link "http://www.fibook.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Red // Initial indicator values int ExtDepth=12; int ExtDeviation=5; int ExtBackstep=3; //---- indicator buffers double ZigzagBuffer[]; double HighMapBuffer[]; double LowMapBuffer[]; // Array of indicator parameter variables string ArrExt[3,3] ={"12","21","34", "5","8","21", "3","13","34"}; // Arrays of indices string Array_Index[]={"Dep -> ","Dev -> ","Back ->"}; int Coordinats_IndexUp[]={65,160,260}; int Coordinats_Index[] ={35,130,230}; int Coordinats_IndexDn[]={5, 100,200}; // Color for parameter blocks and indices color Color_[]={Blue,Green,Red}; // Variables for calculations int i,ii; int index[3]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators IndicatorBuffers(3); //---- drawing settings SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION); //---- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,ZigzagBuffer); SetIndexBuffer(1,HighMapBuffer); SetIndexBuffer(2,LowMapBuffer); SetIndexEmptyValue(0,0.0); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int Coordinats[3]; int Move[3]; // Check if index objects are on the chart if (ObjectGet("IndexDep -> ",OBJPROP_YDISTANCE)<1|| ObjectGet("IndexDev -> ",OBJPROP_YDISTANCE)<1|| ObjectGet("IndexBack ->",OBJPROP_YDISTANCE)<1) // If they are not on the chart, create them { for( ii=0;ii<3;ii++) for( i=0;i<3;i++) Obj_CreateMove_Text (0, Array_Index[ii]+i, 23, ArrExt[ii,i], Color_[ii], 5, Coordinats_IndexDn[ii]+30*i); for( i=0;i<3;i++) Obj_CreateMove_Text (0, "Index"+Array_Index[i], 23, Array_Index[i], Color_[i], 25, Coordinats_IndexDn[i]); } // Read index coordinates from the chart for( i=0;i<3;i++) { Coordinats[i]=ObjectGet("Index"+Array_Index[i],OBJPROP_YDISTANCE); if (Coordinats[i]==0)//If outside of the chart, set again Obj_CreateMove_Text (1, "Index"+Array_Index[i], 23, Array_Index[i], Color_[i], 25, Coordinats_IndexDn[i]); } // Analyze positions of indices for( i=0;i<3;i++) { if (Coordinats[i]>Coordinats_IndexUp[i]) {Move[i] = Coordinats_IndexUp[i]; index[i]=2;}//Index has been moved up if (Coordinats[i]>Coordinats_IndexDn[i] && Coordinats[i]<Coordinats_IndexUp[i]) {Move[i] = Coordinats_Index[i]; index[i]=1;}// Index is in the middle if (Coordinats[i]<Coordinats_IndexDn[i]) {Move[i] = Coordinats_IndexDn[i]; index[i]=0;}// Index has been moved down if (Move[i]!=0) // Move and align the objects depending on their positions Obj_CreateMove_Text (1, "Index"+Array_Index[i], 23, Array_Index[i], Color_[i], 25, Move[i]); // Save ZigZag parameter values switch (i) { case 0: ExtDepth = StrToInteger(ArrExt[0,index[i]]); break; case 1: ExtDeviation = StrToInteger(ArrExt[1,index[i]]); break; case 2: ExtBackstep = StrToInteger(ArrExt[2,index[i]]); break; }/**/ } // Pass parameter values to the custom indicator and plot ZigZag based on the obtained values for(i=300;i>0;i--) { ZigzagBuffer[i]=iCustom(NULL,0,"ZigZag",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep,0,i); HighMapBuffer[i]=iCustom(NULL,0,"ZigZag",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep,1,i); LowMapBuffer[i]=iCustom(NULL,0,"ZigZag",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep,2,i); } Comment ("ExtDepth =",ExtDepth,", ExtDeviation =",ExtDeviation,", ExtBackstep =",ExtBackstep); //---- return(0); } // Function for creating and moving graphical objects void Obj_CreateMove_Text (int CreateMove, string Name, int Type, string Number, color text_color, int DistX, int DistY) { if (CreateMove==0) ObjectCreate(Name,Type,0,0,0); ObjectSetText(Name,Number,10,"Arial",text_color); ObjectSet(Name,101,3); ObjectSet(Name, 102, DistX); ObjectSet(Name, 103, DistY); } //+------------------------------------------------------------------+
Conclusión
El método describo arriba se puede implementar para controlar cualquier indicador externamente mostrando los parámetros que hay que configurar.
