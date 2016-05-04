Canales. Modelos avanzados. Ondas Wolfe

Introducción

Los canales son un claro ejemplo de la definición de puntos de posición de trade de apertura y cierre, permiten la realización de la estimación de la situación actual para la toma de decisiones del trade. Las reglas básicas de la toma de decisiones sobre el trading en un canal, informan bien sobre los movimientos de precio dentro de un canal, pero la ausencia de unas reglas definidas o formalizadas impiden la detección de puntos de ruptura, y esto a menudo sorprende a los traders inconscientes. Para identificar estos puntos, se utilizan los modelos M y W o los patrones Merill, mariposas Gartley, modelos Pesavento, y las ondas Wolfe.

Ondas Wolfe. Definición y reglas de marcado



A pesar de la singularidad del mercado, durante toda su historia ha habido combinaciones de precio, volumen e indicadores recopilados empíricamente que ahora se llaman patrones. El análisis de los patrones se basa en uno de los axiomas del análisis de los parámetros técnicos de los precios: "La historia se repite". Los patrones también se conocen como figuras o plantillas.

Hay muchos tipos de patrones:

patrones indefinidos;

patrones de continuación;

patrones de retroceso;

Los modelos del canal de las Ondas Wolfe pertenecen al último tipo.

El autor de este método explica en su página web que la Onda Wolfe está hecha del equilibrio propio de suplemento y demanda. Estos modelos no son únicos. Pueden encontrarse en cualquier mercado y en cualquier periodo de tiempo. Las investigaciones del autor de este modelo permiten otro entendimiento de las Ondas Elliot o el modelo Merill. Particularmente, la combinación de la estructura 1-2-3-4-5 de cinco ondas de Elliot, en la que el punto uno es el principio de la corrección de la onda 2; o el modelo Merill W 14, son ejemplos de estas ondas en un canal descendente. Este es un ejemplo de tendencia al alza. Y el ejemplo de una tendencia descendente es el modelo M3 de Merill o el punto cuatro como inicio en las ondas Elliot (4-5-а-b-c). Sin embargo, las formaciones más correctas son las figuras que aparecen en la corrección de las ondas. Ahí pueden corregirse por completo y mostrar el punto de la ruptura de canal, que es la corrección.

La característica más valiosa de la formación de la Onda Wolfe es que el rango de movimiento puede predecirse con una precisión increíble.

En mi artículo "La ociosidad es el estimulo del progreso. Marcado semiautomático de una plantilla" ya incluido las reglas del marcado del patrón del trading mediante las Ondas Wolfe.

Vamos a considerar paso a paso un ejemplo de la generación de la formación indicada que se formó al final de 2009.





fig. 1.



En la primera fase del marcado, hay que colocar los niveles fibo entre los puntos 2 y 3. De este modo, se proyecta el futuro desarrollo del movimiento de precio. El movimiento de retirada que empieza desde el punto 3 termina entre el 38 y 61 por ciento del movimiento de precio de los puntos 2 y 3. Esta es la correlación idea. Por lo que se obtiene el punto 4 en el gráfico y espere por la formación de la onda 5. Aquí hay que tener en cuenta que la onda 5 puede ser el 138 o el 161 por ciento de la onda 2-3. En este caso, tenemos exactamente el 138,2%.

Después de definir los puntos claves en nuestro patrón, vamos a numerar las ondas que se han encontrado y a dibujar las líneas de tendencia para prever la zona deseada de nuestro patrón. El momento importante en la realización de cualquier patrón es la detección correcta del punto 1. Este punto no está siempre en lo más alto de una ruptura zigzag. Este punto se puede colocar entre los puntos 1 y 2. Para preverlo, se deben unir los puntos 5 y 3 mediante una línea de tendencia, y luego el punto deseado estará en el punto de intersección de la línea entre los puntos 1-2; desde este punto, se dibuja una raya por el punto 4 para prever la zona deseada del punto 6.





fig.2.

Para completar el trabajo, se dibujan zonas fibo temporales para definir el plazo de ejecución del movimiento del precio. Tenga en cuenta que las zonas temporales tienen ciertas imprecisiones conectadas con el hecho de que hay omisión de vacaciones en el gráfico. Sin embargo, hay una referencia, aunque es bastante relativa.





fig.3.

Puede realizarse una entrada confidente en el mercado después de que las velas rompan la línea de tendencia que une los puntos 2 y 4. El canal que se forma por la líneas de tendencia 1-3-5 y 2-4 es generalmente estrecho o paralelo. La característica más importante que destaca el autor del sistema, es la simetría. Los modelos más precisos se obtienen cuando los intervalos de tiempo entre los puntos 1-3-5 son iguales.

Sin embargo, las formaciones anteriores funcionan incluso si no se observa estrictamente la simetría. A veces, el precio no alcanza el nivel previsto por varios puntos o lo cruza y sigue adelante. Hubo casos en los que el precio siguió mucho más adelante, y la formación correspondiente de las ondas se detectó en periodos de tiempo más altos. Eso fue superposición, lo que hizo que el movimiento en una dirección fuera incluso más fuerte. Obviamente, esta es la conocida fractalidad del mercado.





fig.4.

Conclusión

Por favor, tenga en cuenta que los patrones de la Onda Wolfe como modelos de ruptura de canal, como la mayoría de las estrategias de trading, son muy subjetivos. Es importante utilizar estos modelos sólo después de obtener la experiencia y las habilidades necesarias en historial y cuentas demo. Y, por supuesto, las órdenes de parada no deben olvidarse.