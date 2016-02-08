Canais. Modelos avançados. Wolfe Waves

Introdução

Os canais são exemplos vívidos de pontos de definição de abertura e fechamento de posições de negociações, permitem conduzir a estimativa da situação atual para a tomada de decisão da negociação. As regras básicas para a tomada de decisão sobre a negociação em um canal informam bem sobre os movimentos de preço dentro de um canal, mas a falta de regras definidas e formalizadas proíbe a detecção de pontos de rompimento, e isso normalmente pega os traders de surpresa. Para a identificação de tais lugares, os modelos M e W ou padrões Merill, borboletas, modelos Pesavento e ondas Wolf foram usadas.

Wolfe Waves. Como definir e marcar regras



Apesar da singularidade do mercado, por toda a história a sua existência houve combinações de preço, volume e indicadores repetidas reunidas empiricamente, que hoje são chamadas de padrões. A análise de padrões é baseada em um dos axiomas da análise dos parâmetros técnicos de preços - "A história se repete". Os padrões também são chamados de figuras ou modelos.

Há vários tipos de padrões:

padrões indefinidos;

padrões de continuação;

padrões inversos.

Os modelos de canais das Wolfe Waves pertencem ao último tipo.

O autor desse método explica no seu site que a Wolfe Wave é feita pelo abastecimento e pela demanda que formam seus próprios equilíbrios. Tais modelos não são únicos. Eles podem ser encontrados em quaisquer mercados e em todos os períodos de tempo. As investigações do autor desse modelo permitem outro entendimento das ondas de Elliott ou do modelo Merill. Particularmente, um exemplo de tais ondas em um canal de download é a combinação da estrutura de cinco ondas de Elliott 1-2-3-4-5, em que o ponto um é o começo da onda de correção 2, ou W14 do modelo Merill. Esse é um exemplo de uma tendência superior. E o exemplo de uma tendência inferior é o modelo M3 de Merill ou o ponto quatro como o início nas ondas de Elliott (4-5-а-b-c). No entanto, as formações mais corretas são figuras que aparecem nas correções de ondas. Lá elas podem ser absolutamente corretas e mostrar o ponto do rompimento do canal, que é a correção.

O recurso mais precioso da formação da Wolfe Wave é que o intervalo do movimento pode ser previsto com uma precisão incrível.

No meu artigo A ociosidade é o estímulo do progresso. Marcação semiautomática de um modelo incluí regras de marcação de padrão para negociações por Wolfe Waves.

Vamos considerar etapa por etapa de um exemplo de geração da formação indicada que foi formada no final de 2009.





Fig. 1



Na primeira etapa de marcação, devemos colocar os níveis fibo entre os pontos 2 e 3. Assim, projetamos o desenvolvimento futuro do movimento do preço. O movimento de retorno que começa no ponto 3 entre 38 e 61 por cento do movimento de preço dos pontos 2 e 3. Essa é a correlação ideal. Assim, temos o ponto 4 no gráfico e esperamos pela formação da onda 5. Aqui, devemos considerar que a onda 5 pode ser 138 ou 161 por cento da onda de 2 a 3. Nesse caso, temos exatamente 138,2%:

Após definir os pontos principais do nosso padrão, vamos numerar as ondas encontradas e desenhar as linhas de tendência para projetar a zona alvo do nosso padrão. O momento importante em marcar qualquer padrão é a detecção correta do ponto 1. Esse ponto não está sempre no topo de uma pausa de zigzag. Esse ponto pode ser localizado entre os pontos 1 e 2. Para projetar isso, devemos ligar os pontos 5 e 3 por uma linha de tendência e depois o ponto desejado será encontrado no ponto de intersecção da linha entre os pontos 1 e 2; a partir desse ponto, vamos desenhar um raio através do ponto 4 para projetar a zona alvo do ponto 6.





Fig. 2

Para completar nosso trabalho, vamos desenhar zonas fibo temporárias para definir o tempo de conclusão do movimento do preço. Considere que os fuso-horários tem uma certa imprecisão ligada ao fato de que há omissões de feriados no gráfico. No entanto, há uma referência, embora muito relativa.





Fig. 3

Uma entrada confiante no mercado pode ser feita após as velas romperem a linha de tendência que une os pontos 2 e 4. O canal formado pelas linhas de tendência 1-3-5 e 2-4 é paralelo ou estreito na maior parte. O importante recurso observado pelo autor do sistema é a simetria. Os modelos mais precisos são obtidos quando os intervalos de tempo entre os pontos 1-3-5 são iguais.

No entanto, as formações acima funcionam mesmo se a simetria não é estritamente observada. Às vezes, o preço não alcança o nível projetado por vários pontos ou os cruza e segue adiante. Há casos em que o preço seguiu adiante e a formação correspondente das ondas foi detectada em períodos de tempo mais altos. Isso foi uma sobreposição, o que tonou o movimento em uma direção ainda mais forte. Obviamente, essa é a chamada fractalidade de mercado.





Fig. 4

Conclusão

Observe que os padrões da Wolfe Wave como os modelos de rompimento de canal, da mesma forma que estratégias de negociação, são muito subjetivos. É importante usar esses modelos apenas após juntar experiência e as habilidades necessárias nas contas de história e de demonstração. E, claro, as ordens de parada não devem ser esquecidas.