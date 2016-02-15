Estrategias de trading en Forex

Después de analizar el mercado, un trader necesita saber si va a especular por una subida o una bajada. Además, el trader tiene que decidir qué parte de su capital va a invertir en una operación. Y finalmente, la última etapa consiste en comprar o vender un contrato. Esta es la etapa más difícil del trading en los mercados de margen, dónde la precisión de apertura y cierre de posiciones es muy importante. La decisión final sobre cómo y cuándo entrar al mercado tiene que estar basada en una combinación de factores técnicos, gestión de dinero y tipos de órdenes.



La exactitud de la hora de entrada y salida del mercado en base a los análisis técnicos es propia de la naturaleza a muy corto plazo de dichos análisis. Se define por días, horas, y hasta minutos, pero no por semanas o meses. Pero se usan las mismas herramientas técnicas en todos los casos. A continuación, se proporcionan los principios más comunes de estos análisis.



Estrategias de rotura del precio.



En el caso de rupturas del precio, el trader dispone de tres opciones: abrir una posición por adelantado, pronosticando la rotura;

abrir una posición durante la rotura;

esperar el retroceso inevitable después de la rotura. Cada planteamiento tiene sus pros y sus contras, y a veces se usa una combinación de dichas opciones. Cuando se trabaja con varios lotes, el trader puede abrir una posición en cada una de las tres etapas. Se puede abrir una posición corta antes de la rotura prevista, luego comprar algunas justo después de la rotura, y por último abrir posiciones adicionales durante la caída insignificante del precio en el curso de la corrección posterior a la rotura. Si operamos con posiciones cortas, hay dos aspectos que tendrán un mayor impacto en las decisiones que vamos a tomar: ¿cuál es la cantidad de dinero que vamos a arriesgar en esta operación?

¿con qué grado de agresividad actuaríamos? En una situación parecida, los traders más conservadores abrirían una posición larga durante el retroceso. Sin embargo, por paradójico que parezca, una estrategia expectante también puede ser arriesgada, en el sentido de que se puede perder la oportunidad de entrar al mercado mientras se espera el retroceso.

Cruce de las líneas de tendencia



Esta señal permite entrar al mercado o dejarlo a tiempo, sobre todo si se cruza varias veces la línea de la tendencia "aprobada". Por supuesto, no hay que olvidarse de otros factores técnicos. Si se usa una tendencia como un nivel de soporte/resistencia, se abrirán posiciones largas cuando caen los precios hasta un nivel estable de una tendencia alcista, y se abrirán posiciones cortas cuando suben los precios hasta el nivel de la tendencia bajista.

Niveles de soporte y resistencia



La rotura del nivel de soporte puede interpretarse como una señal para abrir una posición larga, que puede ser más adelante protegida mediante una orden "stop". Esta última puede ser colocada debajo del nivel de soporte más cercano o, para una protección mayor, justo debajo del nivel de rotura, que ahora llevará a cabo la función de soporte. Se puede usar el aumento de los precios hasta el nivel de resistencia en una tendencia bajista y su caída hasta el nivel de soporte en una tendencia alcista para abrir nuevas posiciones y añadir lotes a posiciones rentables ya abiertas. Es importante tener en cuenta los niveles de soporte y resistencia a la hora de escoger los niveles "protective stop" (parada de protección).

Ajuste del precio



En una tendencia alcista, se pueden utilizar las caídas intermedias del precio que conforman el crecimiento de los porcentajes anteriores mediante Fibonacci para abrir posiciones largas nuevas o adicionales. Cabe señalar que en este caso, el análisis de la longitud de porcentajes de corrección está relacionado con movimientos muy cortos del mercado. Un momento adecuado para abrir una posición larga sería cuando tiene lugar un retroceso del 38% del precio después de una rotura alcista en una tendencia al alza. Es muy aconsejable abrir posiciones cortas cuando, en una tendencia bajista, los precios rebotan hacia arriba cubriendo entre el 38% y el 62% de la distancia de la caída anterior.

Brechas



Se pueden usar las brechas en los precios que se forman en los gráficos de barras para escoger el momento adecuado para abrir o cerrar posiciones. Por ejemplo, los huecos formados durante el aumento del precio, actúan a menudo como niveles de soporte. Por lo tanto, en una tendencia alcista es aconsejable abrir posiciones largas cuando los precios caen hasta el borde superior de la brecha o ligeramente por debajo. Se puede colocar una orden stop debajo de la brecha. En una tendencia bajista hay que abrir una posición cuando los precios alcanzan el borde inferior o ligeramente encima de él. En este caso, se coloca la orden "protective stop" (parada de protección) encima de la brecha.

Promediación



La promediación es una estrategia de trading que se usa cuando se comete un error o simplemente cuando se hace una operación (lo primero que le viene a la mente) y el precio se ha movido en contra, y se hace una nueva operación del mismo tipo pero con un precio más rentable. El principal inconveniente de la promediación es que no se puede saber con antelación en contra de que precio irá el mercado. La promediación requiere invertir el doble de dinero en comparación con la inversión anterior. Si uno tiene mucho dinero en su cuenta, puede permitirse movimientos del precio de 100, 200 o incluso más pips. Aunque tales movimientos ocurren con poca frecuencia en el mercado. Esta estrategia no es la mejor, en particular si ha cometido un error de percepción de la tendencia.



Estrategias viables



La primera estrategia consiste en mantener las posiciones largas abiertas durante un tiempo que puede durar varios días hasta varios meses. Usan esta estrategia inversores estratégicos y traders semiprofesionales. Es más efectiva con las tendencias alcista y menos efectiva con las tendencias laterales y lentas. Esta estrategia requiere una protección adicional y el correspondiente trabajo en el mercado de opciones de futuros. Cuando se trabajo con posiciones largas, es también muy importante hacer el análisis técnico y el análisis fundamental. La proporción de posiciones largas en el trabajo práctico de un trader no debe superar el 15% del importe de la garantía. El análisis llevado a cabo para la apertura de posiciones largas le ayudará también con las cortas. Y concretamente, le ayudará a definir los niveles de soporte y resistencia a largo plazo:

una tendencia a largo plazo le advertirá si está trabajando en contra de ella en las posiciones cortas;

ganará confianza en sí mismo cuando juega con posiciones cortas en la dirección de la tendencia a largo plazo.

La segunda estrategia consiste en trabajar en tendencias a medio plazo, que duran hasta algunos días. Es conveniente también asegurar con las opciones, que atraen mucho a los traders aficionados. Las posiciones a medio plazo son más estables para la obtención de beneficios, aunque esta maniobra requiere análisis más complejos. La calidad del trading depende también de la capacidad de jugar una partida a corto plazo (de elegir el tiempo adecuado para la apertura/cierre de una posición). Para abrir una posición a medio plazo, hay que hacer un análisis técnico y al mismo tiempo estar pendiente de las noticias: ¿Están entrando algunas noticias fundamentales antes del cierre de la posición? ¿Se están cerrando algunos mercados regionales en este momento? Los factores psicológicos parecerán insignificantes. Hay que observar el mercado muy de cerca, a pesar de toda su estabilidad externa, ya que pueden ocurrir sorpresas de todo tipo y en el peor momento. Si juega una partida a medio plazo en base a los factores fundamentales, tiene que asegurarse que el análisis técnico no contradice sus posiciones. La tercera estrategia consiste en abrir una posición a corto plazo, que va desde pocos minutos hasta algunas horas. Los profesionales usan esta estrategia. Ventajas: no existe el riesgo de noticias fundamentales desfavorables y cambios de precio durante su ausencia. Inconvenientes: unos costes elevados (comisiones, spread, conexión permanente a Internet, etc.), un mayor riesgo de movimientos adversos del precio, la necesidad de una vigilancia constante, la concentración y el estrés durante la jornada laboral. La principal ayuda la pueden proporcionar los osciladores (tiene que seguir la reglas de elección del tiempo de apertura). No hay que obsesionarse con grandes beneficios con esta estrategia. Corre el riesgo de perder todos los beneficios que ha obtenido durante mucho tiempo y con muchas operaciones.



Recomendaciones prácticas para el desarrollo de estrategias de trading en Forex



Una estrategia de trading consiste en cinco etapas:

detección de la tendencia; detección del punto de inicio del retroceso; detección del punto final del retroceso; obtener la confirmación de otro indicador o sistema; entrar al mercado estableciendo el Stop Loss y el Take Profit.

Veamos todas estas etapas con más detalle mediante la estrategia de trading basada en MACD. Vamos a usar MACD con los períodos 5, 13 y 8.

Suponemos que:

la tendencia es alcista cuando el promedio de MACD es superior a cero y no hay ninguna divergencia alcista con el precio, es decir, cada nuevo pico en el gráfico está conformado por el siguiente pico del indicador (promedio de MACD);

la tendencia es bajista cuando el promedio de MACD es inferior a cero y no hay ninguna convergencia bajista con el precio, es decir, cada nuevo valle en el gráfico está conformado por el siguiente valle del indicador (promedio de MACD);

comienza el retroceso si una línea rápida cruza una línea lenta hacia abajo; esto requiere una tendencia alcista, es decir, el promedio de MACD es superior a cero y no hay divergencia alcista;

comienza el retroceso hacia arriba si una línea rápida cruza una línea lenta hacia arriba; esto requiere una tendencia bajista, es decir, el promedio de MACD es inferior a cero y no hay convergencia bajista;



Etapa 1. Detección de la tendencia en un gráfico diario.

Por ejemplo, la tendencia de la figura 1 es alcista, ya que todos los picos que se van sucediendo son superiores a los anteriores, y todos los valles que se van sucediendo son superiores a los anteriores (según la teoría de Dow). Al mismo tiempo, no hay una divergencia alcista en la línea lenta de MACD. Esto confirma la fuerza de la tendencia alcista.

Fig. 1.













Etapa 2. Detección del punto de inicio del retroceso.

En la figura 1 podemos observar también que la línea rápida cruza la línea lenta hacia abajo. Esto significa que puede comenzar un retroceso hacía abajo. Podemos comprobarlo cambiando a un período de tiempo inferior, al gráfico de 4 horas (figura 2).

Fig. 2.











La presencia de una divergencia alcista en el promedio de MACD en el gráfico de 4 horas indica que el retroceso se iniciará realmente en el período de tiempo diario.



Etapa 3. Detección del punto final del retroceso.

Se puede detectar el punto final del retroceso tanto por la convergencia bajista en el promedio de MACD en el gráfico de 4 horas como por la convergencia bajista en el promedio de MACD en el gráfico de 1 hora. La señal del gráfico de 4 horas será por supuesto más fuerte. Pero la convergencia de 1 hora también será suficiente. En la figura 3 (gráfico de 1 hora), la convergencia bajista significa que el retroceso ha finalizado.



Etapa 4. Obtener la confirmación de otro indicador o sistema.

Vamos a esperar la confirmación de, por ejemplo, SAR parabólico. La intersección del precio con la línea parabólica es una señal de compra (barra azul en la figura 3). Por lo tanto, entramos en el precio de cierre de esta barra (barra horizontal roja), 123.86.



Fig. 3.











Etapa 5. Colocar el Stop Loss y el Take Profit

Se colocará la orden Stop Loss debajo del último valle, unos 15 pips por debajo (para evitar el "stock noise" o ruido de cotización). Se colocará Take Profit al doble de distancia. Esto significa que la relación beneficio/pérdida es 2/1. En nuestro ejemplo, el valle está en 122.83. Es por ello que vamos a colocar el Stop Loss a 15 pips más abajo, a 122.68. Colocaremos el Take Profit en 123.86+2*(123.86-122.68)=126.22. Se muestra el resultado de nuestra operación en la figura 4. La activación de Take Profit nos ha generado un beneficio de 236 pips, lo que en términos monetarios en Forex equivale a 1870 USD (187 USD en mini Forex)

Fig. 4.











Esta operación infringe las reglas de gestión de dinero recomendadas, ya que las dinámicas rápidas en la barra azul (figura 3) dieron lugar a que la orden stop tenía que estar colocada muy lejos del punto de entrada. Además, había un intento de saltar en el mercado inmediatamente después de un movimiento precipitado, un intento de "coger el tren que sale". Todo esto dio lugar a horas de observación incómoda de cómo se acercaba el precio al nivel stop. Según las reglas de gestión de dinero hay que evitar este tipo de operaciones. También se pueden usar estas estrategias en períodos más cortos, pero hay que recordar que un período de tiempo más corto es menos predecible debido al ruido del mercado.



