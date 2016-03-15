Análisis técnico: ¡Hacer posible lo imposible!

Introducción

Como todos sabemos, el análisis técnico se basa en las reglas del mercado y en los movimientos del precio debidos a la influencia de factores fundamentales. Personalmente, con "factores fundamentales" no me refiero únicamente a la situación económica de un país u otro, sino también al estado mental de los participantes en el mercado, en qué piensan, etc. Nadie puede hacer una estimación o un pronóstico de estos factores. Lo único que se puede tener en cuenta y se tiene en cuenta de estos factores es el precio. He observado muchas veces que el mercado ignora datos fundamentales relevantes. Uno meros índices no pueden afectar significativamente el mercado. Sólo el precio nos muestra la situación real. Es por ello que debemos estudiar los patrones y el comportamiento del mercado para estar al día.





Todo el mundo se ha enfrentado a esto

Cada uno de nosotros se enfrentado a situaciones en las que el análisis técnico resultó inútil cuando se trata de cambios en el mercado en el momento de la noticia.

Este es un ejemplo tomado del Campeonato de Trading Automatizado:

Fig. 1. Comportamiento del mercado en el momento de la noticia

Podemos observar en la figura 1 que incluso una tendencia "rentable" puede tener pérdidas, sin mencionar el hecho de que el Asesor Experto no puede predecir este evento ya que el gráfico no contiene todo el calendario económico con los datos pronosticados y los posibles escenarios en el mercado. Incluso si se hace algo similar, su uso sería muy cuestionable.

¿Por qué el análisis técnico es inútil?

¿Por qué el análisis técnico es inútil si proporciona más información que el análisis fundamental y a un coste menor? La respuesta está en cómo pretendemos predecir el comportamiento del mercado y qué períodos de tiempo usamos para ello. Si nos basamos en el comportamiento del mercado durante una semana, no vamos a conseguir una imagen fidedigna. El mercado podría crecer en una semana (Fig. 2), caer en la otra (Fig. 3) y permanecer prácticamente estable durante la tercera semana (Fig.4). Al mismo tiempo, las fluctuaciones parecerán insignificantes, o casi imperceptibles durante los períodos largos (Fig. 5).

Fig. 2. La semana durante la cual creció el mercado





Fig. 3. La semana durante la cual cayó el mercado





Fig. 4. La semana durante la cual no se produjo ningún cambio





Fig. 5. Un gráfico semanal en el que se observa lo insignificantes que son los cambios en el mercado durante tres semanas





Todo lo anterior nos lleva a la siguiente conclusión: El uso del análisis técnico con períodos cortos no proporciona una imagen fidedigna y el comportamiento del mercado es aleatorio e impredecible durante los períodos cortos y por lo tanto sólo puede generar pérdidas.

Conclusión: Lo imposible es posible

Todo el mundo sabe que cuando un trader programa su sistema de trading, quiere que sea rentable. Para lograr los resultados deseados, el trader tiene que tener en cuenta que:

si analiza el mercado en períodos cortos de tiempo, cualquier noticia puede sorprender sus sistema de trading, se puede llegar al precio de "meta" de distintas maneras, pero sin duda estará allí donde debería estar y no todos los sistemas de trading que proporcionan buenos resultados en el trading manual lo hacen en el trading automatizado.

Para hacer posible lo imposible, hay que olvidarse del exceso de beneficios que en teoría se puede obtener teniendo en cuenta las mínimas fluctuaciones "intradía" mediante un sistema de trading que da buenos resultados en el trading manual. Un ordenador puede omitir muchas cosas.