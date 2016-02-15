Secretos del terminal de cliente de MetaTrader 4: Biblioteca de archivos en MetaEditor

Archivos

Todos los programas MQL4 están disponibles a través del menú "File -> Open" o a través de la barra de herramientas. Para un acceso más cómodo a los programas MQL4, hay una pestaña "Files" en la ventana "Navigator".

En esta pestaña, se muestran todos los programas MQL4 almacenados en la carpeta "\MetaTrader 4\experts\" o en una de sus subcarpetas.

Las siguientes acciones están disponibles en el menú contextual de esta pestaña:

New File... — creación de un archivo en blanco con la extensión MQ4. Se creará el archivo en la carpeta seleccionada en el momento de la creación del archivo. Para crear un archivo en la carpeta "\MetaTrader 4\experts\", es necesario seleccionar la palabra raíz "Files".

New Folder... — creación de una subcarpeta en cualquiera de las carpetas seleccionadas. Para crear una carpeta en la carpeta "\MetaTrader 4\experts\", es necesario seleccionar la palabra raíz "Files".

Open — abre el código del programa seleccionado en una ventana independiente de MetaEditor.

Delete — borra el archivo o carpeta seleccionados.

Refresh — actualiza la lista del programa, sincronización con la carpeta "\MetaTrader 4\experts\".

Show All — muestra u oculta archivos de todo tipo. Por defecto, solo se muestran en "Files" los archivos con extensiones MQ4, MQH y MQT.

Biblioteca

Si no hemos encontrado un programa en la lista de archivos de la ventana "Navigator" podemos descargarlo desde nuestro sitio web. No necesitamos abrir nuestro navegador para buscar en el sitio web y descargarlo. Podemos acceder rápidamente a todos los programas que queramos usando MetaEditor. Tan solo hemos de abrir "Online Library" en la ventana "Toolbox".

Si se elige una de las siguientes páginas: "Expertos | Indicadores | Scripts | Bibliotecas | Artículos", las descripciones de todos los archivos y artículos nuevos del sitio web MQL4.com son intercambiados automáticamente. Dependiendo del lenguaje de la interfaz actual, estos archivos estarán en inglés o en ruso. Es importante recordar que las bases de datos de los programas son distintas para los distintos idiomas del sitio web. Por tanto, podemos encontrar algo en ruso que no esté en la versión en inglés. Y al contrario.

En cada página, es posible ordenar el contenido por columna. Está el motor de búsqueda para acceder rápidamente al programa deseado. Todas las páginas se buscan simultáneamente. Debe recordarse que la búsqueda es sensible a mayúsculas y minúsculas. Esto significa que "MACD" y "macd" son palabras distintas para el motor de búsqueda.

Una vez seleccionado el programa necesario, podemos abrir la página del sitio web donde este se describe o descargar el código de este programa. Para ver la descripción del programa, seleccionamos el comando "Open" en el menú contextual. Se abrirá la descripción del programa en la pestaña "Help" de la ventana "Toolbox". Hacemos doble clic en el nombre del autor y se abrirá la página con la información personal del autor.

Para cargar el indicador deseado en el terminal, debemos descargarlo previamente. Para ello, podemos usar el botón "Download" o seleccionar el comando correspondiente en el menú contextual. Se guardará automáticamente un archivo MQ4 en la carpeta correspondiente del terminal de cliente ("\MetaTrader 4\experts\" o en una de sus subcarpetas). El código del programa descargado se abrirá en una ventana independiente de MetaEditor.

Configuración



Es posible organizar las ventanas "Toolbox" y "Navigator" de varias formas, según nuestras necesidades. Solo tenemos que colocar el cursor sobre la barra de título azul de la ventana, pulsar el botón izquierdo del ratón y arrastrar la ventana al lugar que queremos. Las ventanas pueden desplazarse no solo dentro de la ventana principal de MetaEditor, sino también hacia el "exterior". Esto puede ser útil al trabajar con varios monitores al mismo tiempo.