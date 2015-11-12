Dibujando niveles de ruptura horizontales utilizando fractales
Fractales
Los fractales son uno de los cinco indicadores de la estrategia comercial de Bill Williams que permite encontrar un techo o un suelo en el mercado. Un fractal alcista es una serie de, por lo menos, cinco barras consecutivas, con dos barras con máximos inferiores situados directamente antes del máximo superior, y a continuación del mismo. La configuración opuesta (esto es, una serie de cinco barras con dos barras con mínimos superiores situados directamente antes del mínimo inferior, y después del mismo) se corresponde con un fractal bajista. Los fractales tienen los valores Alto y Bajo, y en este gráfico aparecen marcados con flechas.
Si analizamos el gráfico detenidamente, observaremos que cruzar el nivel del fractal normalmente significa continuar con el movimiento en la dirección del fractal. En un mercado alcista, este tipo de cruce sirve para mantener una posición larga; el nivel bajo del fractal es el nivel de soporte, de modo que sobrepasarlo será una señal de cierre de dicha posición larga. En las tendencias bajistas funciona igual, pero a la inversa. En un mercado plano esta estrategia no tiene ningún resultado.
Indicador de niveles fractales
Para determinar más fácilmente el nivel del último fractal alcista o bajista, podemos escribir un indicador sencillo que dibuje estos niveles con líneas horizontales. Crearemos el cuerpo principal del indicador con el "Asistente para MQL4/MQL5". Para ello tenemos que ejecutar la secuencia de comandos "Archivo -> Nuevo" o presionar el botón de la barra de herramientas. La pantalla mostrará el "Asistente para MQL4/MQL5".
- En el primer paso hay que elegir "Indicador personalizado".
- En el segundo paso se tiene que especificar el nombre, autor, enlace y parámetros; en esta ocasión, como vamos a utilizar el indicador Fractals, nosotros no utilizaremos ningún parámetro ajustable, de modo que solo especificaremos el nombre, el autor y el enlace.
- En el tercer paso el asistente nos pide que especifiquemos los parámetros de visualización del indicador personalizado. Nuestro indicador se mostrará en el gráfico principal; así que no marcaremos el campo "Indicador en la ventana separada". Debemos determinar los índices. Necesitaremos dos índices: uno para el nivel del fractal superior y el otro para el nivel del fractal inferior. Ambos índices serán de tipo "Line". Elegimos el color azul para el primer índice y el rojo para el segundo, y a continuación pulsamos el botón "Finalizar".
Entonces la creación del cuerpo del programa habrá terminado, y tiene que ser como sigue:
//+------------------------------------------------------------------+ //| FractalsLine.mq4 | //| Copyright © 2006, Victor Chebotariov | //| http://www.chebotariov.com/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2006, Victor Chebotariov" #property link "http://www.chebotariov.com/" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red //---- búferes double ExtMapBuffer1[]; double ExtMapBuffer2[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Función de inicialización del indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicadores SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1); SetIndexStyle(1,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Función de desinicialización del indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Función de iteración del indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int counted_bars=IndicatorCounted(); //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
Solo falta añadir una pequeña pieza de código para que nuestro indicador esté listo.
Necesitamos:
1. El siguiente ciclo para calcular el valor del indicador en las barras del gráfico actual:
int i=Bars-counted_bars-1; while(i>=0) { // Aquí calculamos el valor del indicador en cada barra (i) i--; }
2. Para obtener los valores de los fractales superiores e inferiores:
double upfrac_val=iFractals(NULL,0,MODE_UPPER,i+1); double lofrac_val=iFractals(NULL,0,MODE_LOWER,i+1);
3. Lo más importante - debemos recurrir a las variables globales para memorizar el valor del último fractal:
if(upfrac_val>0) { GlobalVariableSet(Symbol()+Period()+"upfrac",upfrac_val); } else if(lofrac_val>0) { GlobalVariableSet(Symbol()+Period()+"lofrac",lofrac_val); }
4. Leer los datos de las variables globales y pasarlos a nuestros índices:
ExtMapBuffer1[i] = GlobalVariableGet(Symbol()+Period()+"upfrac"); ExtMapBuffer2[i] = GlobalVariableGet(Symbol()+Period()+"lofrac");
El estado preparado de nuestro indicador tiene el aspecto siguiente:
//+------------------------------------------------------------------+ //| FractalsLine.mq4 | //| Copyright © 2006, Victor Chebotariov | //| http://www.chebotariov.com/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2006, Victor Chebotariov" #property link "http://www.chebotariov.com/" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red //---- búferes double ExtMapBuffer1[]; double ExtMapBuffer2[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Función de inicialización del indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicadores SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1); SetIndexStyle(1,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Función de desinicialización del indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Función de iteración del indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int counted_bars=IndicatorCounted(); //---- int i=Bars-counted_bars-1; while(i>=0) { double upfrac_val=iFractals(NULL,0,MODE_UPPER,i+1); double lofrac_val=iFractals(NULL,0,MODE_LOWER,i+1); if(upfrac_val>0) { GlobalVariableSet(Symbol()+Period()+"upfrac",upfrac_val); } else if(lofrac_val>0) { GlobalVariableSet(Symbol()+Period()+"lofrac",lofrac_val); } ExtMapBuffer1[i] = GlobalVariableGet(Symbol()+Period()+"upfrac"); ExtMapBuffer2[i] = GlobalVariableGet(Symbol()+Period()+"lofrac"); i--; } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
Ahora hay que compilarlo, seleccionando "Archivo -> Compilar" o presionando el botón de la barra de herramientas.
El indicador recién creado puede adjuntarse al gráfico.
Aplicación práctica
En primera instancia, los niveles del fractal pueden ser útiles mientras el nivel StopLoss se mueve por debajo de la línea roja en un mercado alcista. El StopLoss debe mantenerse por encima de la línea azul en los mercados bajistas. Esta es una manera inteligente de garantizar la distancia de seguridad entre el StopLoss y el mercado.
Por ejemplo, supongamos que hemos entrado al mercado (véase la marca 1 del gráfico) con el stop de arriba de color azul (marca 2), si se atraviesa la línea roja (marca 3) movemos el StopLoss (marca 4); de igual modo, si ocurre una nueva ruptura (marca 5), movemos el StopLoss (marca 6). Si se cruza la línea azul (marca 7), cerramos la posición.
Obteniendo los datos del indicador FractalsLine:
double FLU = iCustom(NULL,0,"FractalsLine",0,0); // Línea fractal azul double FLL = iCustom(NULL,0,"FractalsLine",1,0); // Línea fractal roja
if(Close[0]>FLU) // Trailing-stop para posiciones largas { if(OrderStopLoss()<FLL-3*Point || OrderStopLoss()==0) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),FLL-3*Point,OrderTakeProfit(),0,Green); return(0); } }
if(Close[0]<FLL) // Trailing-stop para posiciones cortas { if(OrderStopLoss()>FLL+(Ask-Bid+3)*Point || OrderStopLoss()==0) { OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),FLL+(Ask-Bid+3)*Point,OrderTakeProfit(),0,Red); return(0); } }
Pruebas de Standard MACD Sample
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs Dólar americano)
|Período
|1 hora (H1) 2008.01.02 12:00 - 2008.06.30 23:00 (2008.01.01 - 2008.07.01)
|Modelo
|Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles para generar cada tick)
|Parámetros
|TakeProfit=50; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26;
|Barras en la prueba
|4059
|Ticks modelados
|1224016
|Calidad del modelado
|90.00%
|Errores de gráficos mal agrupados
|1
|Depósito inicial
|10000.00
|Beneficio neto total
|182.00
|Beneficio bruto
|1339.00
|Pérdida bruta
|-1157.00
|Factor de beneficio
|1.16
|Rentabilidad esperada
|3.79
|Disminución absoluta
|697.00
|Disminución máxima
|827.00 (8.16%)
|Disminución relativa
|8.16% (827.00)
|Total de operaciones
|48
|Posiciones cortas (ganado %)
|28 (82.14%)
|Posiciones largas (ganado %)
|20 (85.00%)
|Operaciones de beneficios (% del total)
|40 (83.33%)
|Operaciones de pérdidas (% del total)
|8 (16.67%)
|Mayor
|Operaciones de beneficios
|50.00
|Operaciones de pérdidas
|-492.00
|Media
|Operaciones de beneficios
|33.48
|Operaciones de pérdidas
|-144.63
|Máximo
|ganancias consecutivas (beneficios en dinero)
|14 (546.00)
|pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero)
|3 (-350.00)
|Máximo
|beneficios consecutivos (número de ganancias)
|546.00 (14)
|pérdidas consecutivas (número de pérdidas)
|-492.00 (1)
|Media
|ganancias consecutivas
|7
|pérdidas consecutivas
|1
Pruebas de MACD Sample con Trailing-stop basado en el indicador FractalsLine
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs Dólar americano)
|Período
|1 hora (H1) 2008.01.02 12:00 - 2008.06.30 23:00 (2008.01.01 - 2008.07.01)
|Modelo
|Cada tick (el método más preciso basado en todos los períodos menores disponibles para generar cada tick)
|Barras en la prueba
|4059
|Ticks modelados
|1224016
|Calidad del modelado
|90.00%
|Errores de gráficos mal agrupados
|1
|Depósito inicial
|10000.00
|Beneficio neto total
|334.00
|Beneficio bruto
|1211.00
|Pérdida bruta
|-877.00
|Factor de beneficio
|1.38
|Rentabilidad esperada
|5.14
|Disminución absoluta
|211.00
|Disminución máxima
|277.00 (2.75%)
|Disminución relativa
|2.75% (277.00)
|Total de operaciones
|65
|Posiciones cortas (ganado %)
|41 (41.46%)
|Posiciones largas (ganado %)
|24 (62.50%)
|Operaciones de beneficios (% del total)
|32 (49.23%)
|Operaciones de pérdidas (% del total)
|33 (50.77%)
|Mayor
|Operaciones de beneficios
|50.00
|Operaciones de pérdidas
|-102.00
|Media
|Operaciones de beneficios
|37.84
|Operaciones de pérdidas
|-26.58
|Máximo
|ganancias consecutivas (beneficios en dinero)
|3 (150.00)
|pérdidas consecutivas (pérdidas en dinero)
|4 (-168.00)
|Máximo
|beneficios consecutivos (número de ganancias)
|150.00 (3)
|pérdidas consecutivas (número de pérdidas)
|-168.00 (4)
|Media
|ganancias consecutivas
|2
|pérdidas consecutivas
|2
Conclusión
Las pruebas llevadas a cabo muestran que la rentabilidad aumenta y que las pérdidas disminuyen utilizando FractalsLine.
