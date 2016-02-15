Construcción de líneas fractales

Introducción Los fractales son utilizados prácticamente por todos los traders. No obstante, si se les pregunta a estos qué es un fractal, te responderán que es un indicador en el sistema Bill Williams. Los traders más avanzados dirán que es una serie de 5 barras en las que, si la barra de en medio High es superior a las demás barras de la serie, se trata de un fractal Up, y si la barra de en medio Low es inferior a las demás barras, se trata de un fractal Down. Como dice la frase, "Esto es todo lo que puedo decir de la guerra".

En el libro de Bill Williams llamado "Nuevas dimensiones del trading" hay una breve descripción de los fractales, especialmente de su naturaleza y su uso: Cómo sacar beneficios del caos en los valores, los bonos y las materias primas. También puede encontrarse algo en el artículo de Chekulaev llamado Fractales (en ruso). Las fórmulas matemáticas se describen bien en el libro de Shiryaev llamado "Fundamentos de matemáticas estocásticas" (en ruso).

Uso de los fractales

Hay dos tipos de penetración fractal: una sencilla es cuando el precio supera el nivel de fractal Up (cae bajo el nivel de fractal Down). En este caso, sería mejor esperar el precio de cierre y abrir una posición en la apertura de la siguiente barra.



Los fractales respectivos Buy y Sell están marcados con flechas en la figura anterior donde hemos considerado la penetración fractal simple. Una penetración compleja usa 2 fractales: el último y el penúltimo. Están unidos por una línea recta que se espera que sea penetrada por el precio de cierre.

Los puntos de entrada cuando la línea del fractal es penetrada están marcados por las flechas azul y roja. El entorno de desarrollo de MQL4 nos ayudará a conocer mejor el concepto de fractal.

Vamos a definir un problema para probar los fractales:



extraer fractales comprar/vender;

extraer niveles de penetración horizontal;

extraer líneas fractales;

marcar con flechas los puntos de entrada esperados.

Fractales comprar/vender

Esta es la parte más elemental. Debemos también tener en cuenta el indicador iFractal disponible en MQL4 (en Omega tuve que escribir este indicador yo mismo, y fue bastante difícil debido a las propiedades de Omega). Los ejemplos sobre cómo escribir este indicador pueden encontrarse en la Base de código.

Niveles horizontales de penetración

Vamos a usar las líneas horizontales estándar Especificaremos el precio de un fractal como coordenada del precio, la fecha de formación del fractal y el momento actual será dado como coordenadas temporales.



ObjectCreate ( "SimpleUp" +Up, OBJ_TREND , 0 ,bufUpDate[Up], bufUpPrice[Up],Time[i- 1 ],bufUpPrice[Up]); ObjectSet( "SimpleUp" +Up, OBJPROP_COLOR ,Aqua); ObjectSet( "SimpleUp" +Up, OBJPROP_RAY ,True);

Líneas fractales

La forma más sencilla parece ser trazar las líneas de tendencia a través de 2 puntos. Trazamos un rayo de la línea y esperamos la penetración. No obstante, de hecho, no parece ser posible comparar el precio de cierre y el valor del precio en la línea fractal ya que la función ObjectGet solo puede devolver valores de los puntos que han formado la línea fractal. Entonces, ¿qué debemos hacer?

Debemos recordar la geometría analítica. Tenemos 2 puntos, por lo que tenemos la ecuación de una línea recta. Y como sabemos la coordenada temporal, podemos obtener fácilmente el valor del precio a partir de la ecuación de la línea recta. La ecuación canónica de la línea recta es la siguiente:





Sustituiremos el precio y el tiempo por x e y. La realización correspondiente tiene lugar en la función LevelCalculate que calcula el nivel de penetración y, junto con este, define nuevas coordenadas de la línea fractal a establecer usando la función ObjectSet.



ObjectCreate ( "LineUp" +Up, OBJ_TREND , 0 ,bufUpDate[Up], bufUpPrice[Up],bufUpDate[Up- 1 ],bufUpPrice[Up- 1 ]); ObjectSet( "LineUp" +Up, OBJPROP_COLOR ,Blue); ObjectSet( "LineUp" +Up, OBJPROP_RAY ,False);

Colocación de flechas

Creamos todas las líneas necesarias en el bucle y luego las comparamos con los precios actuales. Si penetra una línea simple, ponemos una flecha amarilla. Si penetra una línea fractal, la flecha para Comprar será azul y para Vender será roja.



Todo esto tiene lugar como indicador FractalLines.mq4.



#property copyright "Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.metaquotes.net/" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red extern int lines= 5 ; extern int MaxFractals= 10000 ; extern bool ShowHorisontalLines= true ; extern bool ShowFractalLines= true ; double ExtMapBuffer1[]; double ExtMapBuffer2[]; double bufUpPrice[ 10000 ]; double bufUpDate[ 10000 ]; double bufDownPrice[ 10000 ]; double bufDownDate[ 10000 ]; int Up = 0 ; int Down = 0 ; double LevelCalculate( double Price1, double Time1, double Price2, double Time2, double NewTime) { double level; if (Time2!=Time1) { level=(NewTime-Time1)*(Price2-Price1)/(Time2-Time1)+Price1; } else { return (Price2); } return (level); } int init() { SetIndexStyle( 0 , DRAW_ARROW ); SetIndexArrow( 0 , 217 ); SetIndexBuffer ( 0 ,ExtMapBuffer1); SetIndexEmptyValue( 0 , 0.0 ); SetIndexStyle( 1 , DRAW_ARROW ); SetIndexArrow( 1 , 218 ); SetIndexBuffer ( 1 ,ExtMapBuffer2); SetIndexEmptyValue( 1 , 0.0 ); return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { int counted_bars=IndicatorCounted(); if (counted_bars > 0 ) counted_bars--; int limit = Bars - counted_bars; string arrowName; int FractalUp = 0 ; int FractalDown = 0 ; int SimpleFractalUp = 0 ; int SimpleFractalDown = 0 ; double BuyFractalLevel = 0 ; double SellFractalLevel = 0 ; double buf = 0 ; for ( int i = limit; i> 0 ; i--) { BuyFractalLevel=LevelCalculate(bufUpPrice[Up],bufUpDate[Up], bufUpPrice[Up- 1 ],bufUpDate[Up- 1 ],Time[i]); ObjectSet( "LineUp" +Up,OBJPROP_TIME1,Time[i]); ObjectSet( "LineUp" +Up,OBJPROP_PRICE1,BuyFractalLevel); SellFractalLevel=LevelCalculate(bufDownPrice[Down], bufDownDate[Down],bufDownPrice[Down- 1 ], bufDownDate[Down- 1 ],Time[i]); ObjectSet( "LineDown" +Down,OBJPROP_TIME1,Time[i]); ObjectSet( "LineDown" +Down,OBJPROP_PRICE1,SellFractalLevel); if (Close[i]>ObjectGet( "SimpleUp" +Up,OBJPROP_PRICE1)&& (Up>SimpleFractalUp)) { arrowName= "SimleUpArrow" +Up; ObjectCreate (arrowName, OBJ_ARROW , 0 ,Time[i- 1 ], Low[i- 1 ]- Point * 10 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , 241 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_COLOR ,Yellow); SimpleFractalUp=Up; } if (Close[i]<ObjectGet( "SimpleDown" +Down,OBJPROP_PRICE1)&& (Down>SimpleFractalDown)) { arrowName= "SimleUpArrow" +Down; ObjectCreate (arrowName, OBJ_ARROW , 0 ,Time[i- 1 ], High[i- 1 ]+ Point * 10 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , 242 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_COLOR ,Yellow); SimpleFractalDown=Down; } if ((Close[i]>BuyFractalLevel)&&(Up>FractalUp)) { arrowName= "UpArrow" +Up; ObjectCreate (arrowName, OBJ_ARROW , 0 ,Time[i- 1 ], Low[i- 1 ]- Point * 10 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , 241 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_COLOR ,Blue); FractalUp=Up; } if ((Close[i]<SellFractalLevel)&&(Down>FractalDown)) { arrowName= "DownArrow" +Down; ObjectCreate (arrowName, OBJ_ARROW , 0 ,Time[i- 1 ], High[i- 1 ]+ Point * 10 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_ARROWCODE , 242 ); ObjectSet(arrowName, OBJPROP_COLOR ,Red); FractalDown=Down; } ExtMapBuffer1[i] = iFractals ( NULL , 0 , MODE_UPPER, i); buf = iFractals ( NULL , 0 , MODE_UPPER, i); if (buf!= 0 ) { Up++; bufUpPrice[Up]= iFractals ( NULL , 0 , MODE_UPPER, i); bufUpDate[Up]=Time[i]; BuyFractalLevel=bufUpPrice[Up]; if (Up> 1 ) { ObjectCreate ( "SimpleUp" +Up, OBJ_TREND , 0 ,bufUpDate[Up], bufUpPrice[Up],Time[i- 1 ],bufUpPrice[Up]); ObjectSet( "SimpleUp" +Up, OBJPROP_COLOR ,Aqua); ObjectSet( "SimpleUp" +Up, OBJPROP_RAY ,True); ObjectCreate ( "LineUp" +Up, OBJ_TREND , 0 ,bufUpDate[Up], bufUpPrice[Up],bufUpDate[Up- 1 ],bufUpPrice[Up- 1 ]); ObjectSet( "LineUp" +Up, OBJPROP_COLOR ,Blue); ObjectSet( "LineUp" +Up, OBJPROP_RAY ,False); if (Up>lines+ 1 ) { ObjectDelete ( "LineUp" +(Up-lines)); ObjectDelete ( "SimpleUp" +(Up-lines)); } } } ExtMapBuffer2[i] = iFractals ( NULL , 0 , MODE_LOWER, i); buf = iFractals ( NULL , 0 , MODE_LOWER, i); if (buf!= 0 ) { Down++; bufDownPrice[Down]= iFractals ( NULL , 0 , MODE_LOWER, i); bufDownDate[Down]=Time[i]; SellFractalLevel=bufDownPrice[Down]; if (Down> 1 ) { ObjectCreate ( "SimpleDown" +Down, OBJ_TREND , 0 ,bufDownDate[Down], bufDownPrice[Down],Time[i- 1 ],bufDownPrice[Down]); ObjectSet( "SimpleDown" +Down, OBJPROP_COLOR ,LightCoral); ObjectSet( "SimpleDown" +Down, OBJPROP_RAY ,True); ObjectCreate ( "LineDown" +Down, OBJ_TREND , 0 , bufDownDate[Down],bufDownPrice[Down], bufDownDate[Down- 1 ],bufDownPrice[Down- 1 ]); ObjectSet( "LineDown" +Down, OBJPROP_COLOR ,Red); ObjectSet( "LineDown" +Down, OBJPROP_RAY ,False); if (Down>lines+ 1 ) { ObjectDelete ( "LineDown" +(Down-lines)); ObjectDelete ( "SimpleDown" +(Down-lines)); } } } if (!ShowHorisontalLines) { ObjectDelete ( "SimpleDown" +Down); ObjectDelete ( "SimpleUp" +Up); } if (!ShowFractalLines) { ObjectDelete ( "LineDown" +Down); ObjectDelete ( "LineUp" +Up); } } return ( 0 ); }

Las líneas antiguas deben eliminarse, de lo contrario el gráfico parecerá una paleta. Hay un par de ajustes adicionales en el indicador, como la visibilidad de las líneas o sus cantidades. El resultado de las actividades del indicador se da en a continuación.





Esto viene como anillo al dedo para quienes les encantan los fractales.

