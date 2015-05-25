Principios de formación de precios en el mercado bursátil tomando de ejemplo la Sección de Derivados de la Bolsa de Moscú

Índice

Introducción

A mediados del año 2011 la plataforma comercial MetaTrader 5 pasó la certificación en la bolsa de valores rusa “Sistemas Comerciales Rusas” (Russian Trading System - RTS) que fue integrada con la Bolsa Internacional de Valores de Moscú (Moscow International Currency Exchange - MICEX) formando la única Bolsa de Moscú. Sin duda alguna, es un acontecimiento histórico. Muchos traders obtuvieron la oportunidad de probar sus fuerzas operando en la bolsa sin dejar de usar MetaTrader, un terminal seguro y bien conocido. Y hace muy poco ha ocurrido otro acontecimiento importante: ahora MetaTrader 5 está disponible en la Sección Monetaria de la Bolsa de Moscú, pudiendo realizar las operaciones spot con la divisa real en una plataforma bursátil transparente.

A pesar de todos estos notables acontecimientos, muchos inversores, sobre todo los traders de Forex, siguen considerando la negociación en la bolsa como algo cubierto con una capa de misterio. Este artículo tiene por objetivo revelar este misterio. Ha sido el resultado de un gran trabajo de creación del programa HedgeTerminal, un sistema especial integrado en la plataforma MetaTrader 5, que permite a los traders ejecutar de una manera cómoda sus actividades comerciales en las condiciones del entorno de la bolsa.

Este material servirá de un buen punto de partida en el estudio del trading en la bolsa. Sólo se facilita la información básica por eso es poco probable que los traders experimentados encuentren aquí algo nuevo. No obstante, el contacto real con los traders expertos demuestra que los “conceptos básicos de la bolsa” resultan ser una novedad incluso para ellos. Otro momento importante consiste en que la información sobre la particularidad del trading en la bolsa está dispersada por diferentes rincones de Internet, está mal estructurada y es inconsecuente. Es imposible encontrar en absoluto la descripción de muchos detalles. Por eso es tan importante una fuente de información unificada, estructurada y comprensible. Espero que este artículo sea una fuente de información precisamente de este tipo.

La descripción del proceso entero del trading en la bolsa, cuestiones teóricas de la formación de precios y el procedimiento de los cálculos de compensación (Clearing) se da con detalles y al mismo tiempo de forma accesible para el usuario común. El artículo no está sobrecargado con fórmulas, tampoco encontrará el código fuente en el lenguaje MQL5 que suele prevalecer en los materiales de este sitio web. La intención ha sido facilitar la información de una manera clara y sencilla para la comprensión. A la mente llega el aforismo famoso de Stephen Hawking que figura en el prefacio de su libro “Breve historia del tiempo”:

“Alguien me dijo que cada ecuación que incluyera en el libro reduciría las ventas a la mitad. Por consiguiente, decidí no poner ninguna en absoluto. Al final, sin embargo, sí que incluí una ecuación, la famosa ecuación de Einstein, Е=mc^2. Espero que esto no asuste a la mitad de mis potenciales lectores.”

Pues, nosotros igual, siguiendo el ejemplo del famoso físico, quitaremos del artículo todo lo que sobra centrándonos sólo en las cuestiones más importantes que vamos a representar no con las fórmulas y el código fuente sino con los esquemas, diagramas y tablas. Sin embargo, tampoco vamos a simplificar.

El material expuesto en el artículo requiere del lector el trabajo mental para ser comprendido. No es un texto literario y Usted tendrá que prestar mucha atención a la hora de leerlo.

Capítulo 1. Teoría de la formación de precios en el mercado bursátil

1.1. Vendedores

Igual que en cualquier mercado común, en la bolsa existen varios vendedores que ofrecen el mismo producto y varios compradores que desean comprar este producto. Todos los vendedores constituyen la oferta, o ask o offer. Cada uno de los vendedores desea vender su producto lo más caro posible, cada uno de los compradores quiere comprar lo más barato posible. Los vendedores pueden poner diferentes precios a sus productos. Los precios pueden variarse incluso si el producto de diferentes vendedores es absolutamente igual. Esto se debe a que cada uno de los vendedores podía sufrir diferentes gastos a la hora de obtener este producto. Además, cada vendedor tiene sus expectativas en cuanto al beneficio que no siempre coinciden con las expectativas de los demás.

Los precios se diferencian también porque el número de vendedores es muy grande. No tienen la posibilidad de reunirse juntos y fijar un precio de venta oligopolio común para todos. Si se reúne sólo una parte de vendedores y fija el precio, el resto no seguirá su ejemplo. Eso significa que si un grupo de vendedores pone el precio más elevado para sus productos, aún así los compradores tendrán la posibilidad de comprar el mismo producto más barato acudiendo a otro grupo de vendedores que no participan en este acuerdo de fijación de precios.

Pues bien, hemos aclarado que los precios para el mismo producto de diferentes vendedores se diferencian. Pero si el producto ofrecido por los vendedores es el mismo y los precios son diferentes, empiezan a competir entre ellos. Eso ocurre porque el comprador tiene la elección de comprar el mismo producto a diferentes proveedores por diferentes precios, y por consecuencia, siempre va a preferir adquirir el producto al proveedor que ofrece el precio más bajo.

La competencia de los vendedores se muestra mejor a través de la tabla. Esta tabla se compone de varias filas cada una de las cuales incluye el nombre del vendedor, precio por el que está dispuesto a vender su producto y el volumen de bienes que ofrece para la venta. Es que cada vendedor dispone de una cantidad limitada de bienes a vender. Esta cantidad puede expresarse en onzas, número de contratos o en algo más.

Lo importante que hay que recordar es que los recursos de los vendedores y posibilidades de los compradores siempre están limitados. Los vendedores no pueden vender la cantidad infinita de bienes, los compradores tampoco pueden comprar la cantidad infinita. Por eso aparte del precio de los vendedores, en la tabla se muestra el volumen de bienes que están dispuestos a vender. De la misma manera, en la tabla que representa a los compradores se mostrará el volumen de bienes que están dispuestos a comprar.

La tabla está ordenada por el precio. Los vendedores con los precios más bajos se encuentran abajo de la tabla, los que tienen los precios más altos están arriba.



Supongamos que hemos llegado al mercado del oro y queremos comprar unas onzas de este metal. La tabla con la oferta sumaria de los vendedores podría tener este aspecto:

Vendedor, № Precio, $ por onza

troy del oro Núm. de onzas

(contratos) Vendedor 5 1280,8 13 Vendedor 4 1280,8 4 Vendedor 3 1280,3 3 Vendedor 2 1280,1 5 Vendedor 1 1280,0 1

Tabla 1. Oferta de Vendedores

Ya volveremos a esta tabla más tarde, pero ahora vamos a dejar a los vendedores y pasaremos a los compradores.





1.2. Compradores

Como ya hemos mencionado, aparte de los vendedores, en cada mercado desarrollado hay muchos compradores. Todos estos compradores suelen llamarse la demanda o bid. A diferencia de los vendedores que desean vender su producto lo más caro posible, los compradores quieren comprar este producto lo más barato posible.

No obstante, los compradores tienen una visión diferente sobre el valor verdadero de los bienes. Lo que para unos compradores es caro para otros puede ser barato. Por eso los compradores están dispuestos a pagar precios diferentes por el mismo producto. Igual que los vendedores, los compradores tienen derecho a poner sus precios de compra. Por ejemplo, el comprador puede colocar una orden para comprar un determinado activo si éste le será vendido por el precio que no supera el que figura en la orden.

El gran número de compradores no les permite reunirse juntos y fijar un precio de compra oligopolio. El precio de compra inadecuado fijado por algún comprador o grupo de compradores no va a ser competitivo, es que habrá muchos otros compradores que estarán dispuestos a comprar el producto por un precio más alto. Puesto que por el mismo producto diferentes compradores están dispuestos a pagar precios diferentes, empezarán a competir entre ellos. Eso sucede porque el vendedor tiene la oportunidad de ofrecer su producto a diferentes compradores y siempre va a preferir venderlo al que está dispuesto a pagar el precio más alto.

La competencia entre los compradores se visualiza mejor en forma de la misma tabla que representa la competencia entre los vendedores. La diferencia consiste en que las filas superiores van a ocupar los compradores que pueden ofrecer los precios de compra más altos, y las filas de abajo van a ocupar los compradores que ofrecen los precios más bajos.

Vamos a ver el mismo mercado del oro. Este aspecto podría tener la demanda global de sus compradores:

Comprador, № Precio, $ por onza

troy del oro Núm. de onzas

(contratos) Comprador 5 1279,8 2 Comprador 4 1279,7 15 Comprador 3 1279,3 3 Comprador 2 1278,8 12 Comprador 1 1278,8 1

Tabla 2. Demanda de compradores

Igual que en la tabla de los vendedores, ésta contiene la columna en la que se muestra el volumen del bien que desean adquirir los compradores. Nosotros recordamos que la demanda no es algo infinito y el deseo de comprar siempre estará limitado con las posibilidades de los compradores.





1.3. Relación entre vendedores y compradores. Profundidad del Mercado bursátil

Hemos analizado a los vendedores y compradores y hemos descubierto que tanto unos como otros pueden tener diferentes expectativas respecto al producto que quieren vender o comprar. Estas expectativas pueden ser representadas en forma de las tablas organizadas de la manera que los vendedores que fijan el precio más bajo por su producto se encuentren en la parte inferior de la tabla de los vendedores, y los compradores que están dispuestos a pagar el mayor precio se encuentren en la parte superior de la tabla de los compradores.

Se puede considerar las filas de estas tablas como las peticiones comerciales de los traders, o las órdenes de compra y de venta de un producto por un precio determinado y con un volumen determinado.

Se puede simplificar la información que se muestra en estas tablas. En primer lugar, se puede omitir la información sobre los compradores o vendedores puesto que nos importa el propio activo y no el que nos lo quiere vender o comprar. Es verdad, ¿qué más da si hemos comprado el producto al “Vendedor 1” o al “Vendedor 2”? Lo más importante es saber el precio y el volumen del activo que nos quieren vender.

Ya que podemos ignorar la información sobre los vendedores o compradores, podemos unir los volúmenes y los precios propuestos en niveles simples. En cada uno de estos niveles se indica el precio y el volumen total que están dispuestos a realizar los compradores o vendedores que han puesto los precios iguales.

Vamos a coger de ejemplo otra tabla de ofertas, en este caso para la plata:

Vendedor, № Precio, $ por onza

troy de plata Núm. de onzas

(contratos) Vendedor 5 19,3 21 Vendedor 4 19,3 15 Vendedor 3 19,1 3 Vendedor 2 19,0 5 Vendedor 1 19,0 8

Tabla 3. Oferta de Vendedores

Se ve que el “Vendedor 1” y el “Vendedor 2”, así como el “Vendedor 4” y el “Vendedor 5” han fijado los precios iguales: 19,0$ y 19,3$, respectivamente.

Vamos a simplificar esta tabla eliminando la columna “Vendedores”, uniendo los precios iguales dentro del mismo nivel, sumando su volumen:

Precio, $ por la onza troy de plata Núm. de onzas (contratos) 19,3 36 (21+15) 19,1 3 19,0 13(5+8)

Tabla 4. Oferta sumaria de Vendedores

Ahora no tenemos la información sobre el número de vendedores que están dispuestos a vendernos la plata por 19,0$. Todo lo que sabemos es que su volumen total para la venta es igual a 13 contratos. ¿Si los ha colocado un vendedor o trece?, ya no se sabe. Los vendedores reunidos en estos grupos pueden vender sus activos por turno.

El que ha colocado su orden primero venderá su activo antes. Evidentemente, si no hay compradores que desean adquirir el volumen entero, es muy importante ser el primero en la cola de las órdenes para poder vender sus activos antes de sus competidores, ya que el último vendedor se quedará sin clientes. Por eso cuando se trata del Trading de alta frecuencia o HFT (High Frequency Trading), la velocidad de colocación de las órdenes adquiere una importancia enorme. Este método de trading requiere equipos especiales y bandas de comunicación de alta velocidad.

A muchos les puede parecer que ahora nuestra tabla simplificada no muestra mucha información útil. El saber el hecho de que si compramos a un jugador grande o a un grupo de pequeños puede ser útil. Además, la información sobre la hora de colocación de las órdenes y su estatus de ejecución también puede resultar útil. Pero estos datos ocupan un volumen muy grande y si están disponibles, se pagan aparte. Por ejemplo, en la Bolsa de Moscú se ofrece un conjunto de datos full orders log por un pago adicional donde se especifica esta información.

Ahora, cuando hemos quitado la información innecesaria de nuestras tablas, podemos unirlas. Para eso uniremos la parte superior de la tabla de compradores con la parte inferior de la tabla de vendedores. Para no confundir quién es quién, resaltamos a los vendedores y compradores con diferentes colores. Marcaremos a los vendedores con el color rosado, y a los compradores con azul. La tabla resultante se llama la Profundidad del Mercado (Depth of Market, o DOM).

Precio, $ por la onza troy de oro Núm. de onzas (contratos) 1280,8 17 1280,3 3 1280,1 5 1280,0 1 1279,8 2 1279,7 15 1279,3 3 1278,8 13



Tabla 5. Profundidad de Mercado bursátil

Puede tener diferentes aspectos en diferentes terminales de trading, pero el sentido es el mismo: esta tabla muestra las órdenes de compra y de venta para un instrumento financiero seleccionado.

En el terminal MetaTrader 5 la Profundidad del Mercado tiene el aspecto un poco diferente de la tabla de arriba, pero su estructura es la misma:

Fig.1. Profundidad del Mercado para el contrato de futuros GOLD-9.14





1.4. Tipos de órdenes en la plataforma comercial MetaTrader 5

Ahora, cuando hemos conocido la Profundidad del Mercado (DOM), vamos a ver como funciona con más detalles. Para eso primero compramos y en seguida vendemos 17 onzas de oro. Como hemos mencionado antes, vamos a llamar nuestras intenciones como peticiones, órdenes comerciales o simplemente órdenes. Podemos elegir el modo para realizar la compra:

Podemos comprar el oro por el precio que ofrecen en este momento los vendedores en el volumen que necesitamos. Podemos colocar una orden de compra del oro por el precio que nos interesa y en el volumen que necesitamos.

En el primer caso, estamos de acuerdo con el precio que proponen los vendedores. En el segundo, somos nosotros quienes fijan el precio. En el primer caso, nuestra orden se ejecuta a mercado. En el segundo, nuestra orden está limitada con el precio por debajo del cual no puede ejecutarse, y será colocada en la DOM común de las órdenes como una orden limitada (limit order).

Esta diferencia fundamental entre los modos de concertación bursátil activa diferentes mecanismos de ejecución de nuestras órdenes y determina las propiedades que nuestra ejecución de órdenes comerciales va a poseer.

Nuestras intenciones no son conceptos abstractos. Las intenciones se formalizan a través de una operación comercial o una orden. En el terminal comercial MetaTrader 5 hay varios tipos de operaciones comerciales que se llaman órdenes. Si queremos comprar o vender a mercado, es decir aceptar el precio de la oferta o demanda, para eso utilizamos los siguientes tipos de órdenes:

Buy – Comprar por el precio actual (Ask) determinado por la oferta o más caro.

Sell – Vender por el precio actual (Bid) determinado por la oferta o más barato.

Buy Stop – Comprar cuando el precio actual de la oferta (Ask) será igual o mayor que el precio indicado en la orden. En este caso el precio en el momento de colocación de la orden tiene que ser menor que el precio indicado en la orden.

Sell Stop – Vender cuando el precio actual de la demanda (Bid) será igual o menor que el precio indicado en la orden. En este caso el precio en el momento de colocación de la orden tiene que ser mayor que el precio indicado en la orden.

Si queremos comprar o vender un activo por los precios que fijamos nosotros mismos, para eso se utilizan otros tipos de órdenes:

Buy Limit – Comprar por el precio que es igual o menor que el precio indicado en la orden.

Sell Limit – Vender por el precio que es igual o mayor que el precio indicado en la orden.

A diferencia de las órdenes Stop y órdenes a mercado, las órdenes limitadas (Limit orders) garantizan que el precio de su ejecución no será peor que el precio declarado en ellas.

Aparte de los tipos mencionados, en MetaTrader 5 existen unas órdenes algorítmicas especiales Buy Stop Limit y Sell Stop Limit. Estas órdenes específicas se implementan al nivel de la plataforma MetaTrader 5 y su parte del servidor. En realidad, se trata de unas órdenes sintéticas o algorítmicas de la plataforma MetaTrader 5 y no de la bolsa de valores. Representan una combinación de las órdenes Stop y Limit y desempeñan un papel muy importante en la organización del control de las pérdidas debidas al deslizamiento potencial y ejecución por los precios que no son del mercado.





1.5. Concepto de “Transacción”

La petición comercial o la orden que hemos colocado se ejecuta a través de una o varias transacciones. La otra parte de estas transacciones es un contratante que satisface nuestras condiciones. En efecto, si decidimos comprar dos onzas de oro en el mercado donde hay sólo dos vendedores y cada uno de ellos vende sólo una onza, tendremos que formalizar un acuerdo de compraventa, o simplemente una transacción, con cada uno de ellos. Entonces, nuestra decisión expresada con una orden será ejecutada mediante dos transacciones con dos diferentes vendedores (contratantes).

Igual que las órdenes, las transacciones no son conceptos abstractos. En MetaTrader 5 les corresponde el concepto transacción (en inglés, “Deal”). La ejecución de una transacción en MetaTrader 5 se puede observar en la ventana ”Caja de Herramientas” en la pestaña “Historial”.

Cada orden ejecutada tiene por lo menos una transacción. Una orden ejecutada puede tener varias transacciones a la vez. Cada transacción siempre tiene sólo dos contratantes. Una transacción pertenece a dos traders y a sus cuentas de trading. Sin embargo, cada trader ve sólo sus transacciones y sus órdenes en el sistema por lo que puede parecer que los identificadores de las transacciones son únicos.

En MetaTrader 5 a las transacciones también les pertenece cualquier operación de broker en la cuenta. Desde luego, en este caso estas transacciones no tienen ningunas órdenes iniciadoras.

La unión entre una orden y sus transacciones se muestran mejor en forma de un esquema:

Fig.2. Representación esquemática de la relación entre las transacciones y las órdenes

Fíjese en que la relación entre las transacciones y la orden es unilateral. La orden “no sabe” qué transacciones le pertenecen, mientras que las transacciones contienen un identificador único de la orden a base de la cual han sido ejecutadas. Es así porque en el momento de colocación de la orden, las transacciones todavía no están ejecutadas, y significa que la orden las desconoce. Y al revés, a una transacción ejecutada a mercado siempre le precede una orden, por eso siempre se puede averiguar con qué orden ha sido inicializada esta transacción.





1.6. Proceso de venta y compra. Deslizamiento. Concepto de liquidez

Bueno, supongamos que estamos dispuestos a aceptar la oferta de los vendedores seleccionando la ejecución a mercado.

Para eso vamos otra vez a la Profundidad del Mercado:

Precio, $ por la onza troy de oro Núm. de onzas (contratos) 1280,8 17 1280,3 3 1280,1 5 1280,0 1 1279,8 2 1279,7 15 1279,3 3 1278,8 13

Tabla 6. Profundidad del Mercado bursátil

Entre todas las ofertas disponibles queremos comprar el oro al vendedor que ofrece el precio más bajo. 1280,0$ es el precio más bajo. No obstante, por este precio se vende sólo una onza troy. Entonces, tendremos que comprar 16 onzas restantes a otros vendedores que ofrecen el oro por los precios más altos. Compraremos 5 contratos por el precio de 1280,1$, 3 contratos a 1280,3$ y 8 contratos a 1280,8$. El coste medio de 17 onzas que compramos va a diferenciarse del precio de la mejor oferta. Vamos a hacer cálculos:

((1280,0$ x 1 oz.) + (1280,1$ x 5 oz.) + (1280,3$ x 3 oz) + (1280,8$ x 8 oz.)) / 17 oz. = (10246,4 + 3840,9 + 6400,5 + 1280,0) / 17 oz. = 21767,8$ / 17 oz. = 1280,46$ por una onza troy (1 contrato).

Hemos calculado el coste medio ponderado de una onza troy a comprar. Ha salido 0,46$ más respecto a la mejor oferta. Eso ha ocurrido porque tanto los vendedores, como los compradores tienen una liquidez limitada.

La liquidez es la capacidad de los participantes del mercado para comprar a Ud. y venderle un producto en los volúmenes que le interesan y por el precio cercano al del mercado.

Cuanto más alta sea la liquidez, mayor volumen de activos podrá comprar o vender a mejores precios. Cuanto más baja sea la liquidez, más lejos estará su precio medio de la compra o venta respecto al mejor precio. Este efecto suele llamarse el Deslizamiento (Slippage), vamos a darle una definición más precisa:

El deslizamiento es la diferencia entre su precio medio ponderado de la compra (venta) del activo y el mejor precio de la oferta (demanda).

De modo más general, el deslizamiento se define como la diferencia entre el precio medio ponderado de la compra o la venta y el precio que se especifica en la orden para ejecutar esta compra o la venta. No obstante, esta definición es más confusa y provoca más problemas puesto que es posible componer una orden de tal manera que el precio especificado en ella va a ser peor que el precio actual por una cantidad astronómica, y esta orden se activará inmediatamente por el Mercado.

El hecho de que el precio real de ejecución de esta orden va a ser mejor por el mismo valor astronómico respecto al precio especificado en ella no significa que en realidad hemos conseguido el deslizamiento positivo que podemos convertir en el beneficio en la cuenta de trading. Como se dice “Las palabras bonitas no llenan la barriga”. Por eso vamos a usar una definición más estricta del Deslizamiento.

El efecto del deslizamiento casi no se nota en el mercado FOREX. La mayor parte de la liquidez de este mercado es ofrecida por los jugadores profesionales grandes, tales como los bancos y proveedores de la liquidez. Para un trader particular común, la compra o la venta de una divisa casi siempre va a corresponder a la mejor oferta o la demanda. Por esa razón, el valor de la DOM para este mercado no es tan importante como durante el trading en la bolsa de valores.

Después de comprar la cantidad necesaria del oro, el aspecto de la DOM representada en la tabla de arriba se cambiará.

Los vendedores que nos han vendido su oro abandonarán el mercado, ya que hemos satisfecho su oferta:

Precio, $ por la onza troy de oro Núm. de onzas (contratos) 1280,8 9











1279,8 2 1279,7 15 1279,3 3 1278,8 13

Tabla 7. Cambio de liquidez en la DOM

Ahora vamos a intentar vender el oro recién comprado a los compradores que quieren comprarlo. Voy a recordar que los compradores se muestran en la parte inferior de la tabla y están marcados con el color azul. Igual que en el caso de los vendedores, la liquidez de los compradores está limitada. A la hora de venderles el oro, también vamos a sufrir las pérdidas adicionales en forma del deslizamiento.

Como vemos en la DOM, podemos vender 2 onzas por 1279,8$ y 15 onzas por 1279,7$. En este caso nuestro precio medio ponderado de la venta (salida del oro) será igual a 1279,71$ por onza. Si en el nivel de 1279,7 no hubiera tantos contratos, nuestro deslizamiento sería aún mayor.

Después de que hayamos realizado la venta de los contratos adquiridos, el estado de la DOM también vuelve a cambiarse. Ahora tendrá el siguiente aspecto:

Precio, $ por la onza troy de oro Núm. de onzas (contratos) 1280,8 9



















1279,3 3 1278,8 13

Tabla 8. Cambio de liquidez en la DOM

Resulta que con nuestras acciones hemos bajado la liquidez general del instrumento financiero. Antes los vendedores estaban dispuestos a vendernos 26 onzas del oro (17 + 3 + 5 + 1), ahora sólo 9.



Lo mismo pasa con la demanda: antes los compradores estaban dispuestos a comprar 33 contratos del oro (2 + 15 + 3 + 13), y ahora sólo 16. Si queremos volver a comprar un determinado volumen del oro, puede que no haya liquidez de venta suficiente y nuestra orden de compra será ejecutada sólo parcialmente, o bien no se ejecutará en absoluto. Lo mismo podemos decir de las ventas, ya que también necesitan liquidez.

En el terminal, en una DOM real pueden figurar los niveles de precio en blanco, mostrando las filas blancas vacías como en las tablas de arriba. También pueden ocultar los niveles vacíos. Por ejemplo, en MetaTrader 5 la misma captura de la DOM maximizada y minimizada puede tener el siguiente aspecto:

Fig.3. La DOM con lagunas de precio (a la derecha) y sin lagunas (a la izquierda)





1.7. Por qué el precio se mueve

Vamos a representar nuestras acciones en forma del gráfico donde el eje X va a reflejar condicionalmente los momentos del tiempo o la secuencia de transacciones realizadas, y el eje Y va a mostrar los precios del oro.

La dinámica de la mejor oferta (Ask) se visualizará con la línea roja, la dinámica de la mejor demanda (Bid) se visualizará con la línea azul, y la dinámica del precio de la última operación realizada (Last), con la línea verde.

Las operaciones realizadas por nosotros aparecen en el gráfico como triángulos:

Fig.4. Diagrama esquemático del cambio del precio a lo largo del tiempo



Como podemos ver en este gráfico, con nuestras acciones no sólo hemos bajado la liquidez general del mercado sino también hemos bajado el precio. Es que el precio en la bolsa suelen llamar el precio de la última transacción concertada (Last). Pero como hemos comprado y luego hemos vendido el oro por los precios diferentes, gracias a nosotros el precio de la última operación se cambiaba constantemente.

Preste atención a las transacciones №4 y №5. Han sido ejecutadas por el mismo precio. Eso se debe al hecho de que en el mismo nivel de precios puede haber varios vendedores o compradores a la vez. No obstante, cada transacción siempre tiene sólo dos partes: comprador y vendedor. Cuando hay varios vendedores, concertamos una transacción con cada uno de ellos. En este caso, el volumen de cada transacción puede ser diferente. Las transacciones forman secuencias largas de los ticks en un nivel de precios.



En el gráfico de los ticks se puede observarlos como líneas rectas compuestas de varios puntos (ticks):





Fig.5. Secuencia de los ticks

En el terminal MetaTrader 5 hay un gráfico parecido al esquema del cambio de la dinámica del precio que permite de la misma manera monitorear el cambio del precio Ask, Bid y Last en tiempo real.

Para abrir este gráfico sólo hay que seleccionar el símbolo necesario en la ventana “Observación del Mercado” y pasar a la pestaña “Ticks”:

Fig.6. Representación del flujo de tick en MetaTrader 5

En este gráfico el precio de la mejor oferta (Ask) se visualiza con la línea azul y el precio de la mejor demanda (Bid) se muestra con la línea roja. El precio de la última operación realizada (Last) se muestra con la línea verde, igual como en el gráfico anterior.

Usted puede ver el flujo de las operaciones ejecutadas (ticks) en el vídeo especial publicado en el apartado “1.12 Demanda y oferta comunes, órdenes de compra y de venta“ de este artículo.

Por favor, fíjese en la diferencia entre el mejor precio de venta (línea roja) y el mejor precio de compra (línea azul). Esta diferencia suele llamarse spread. Con cada nueva operación realizada el spread se aumenta porque el número de personas que desean comprar o vender a mejor precio se reduce. Puesto que estábamos comprando y vendiendo por los precios disponibles en el mercado, satisfacíamos las ofertas de los vendedores y luego de los compradores, entonces ellos salían del mercado. Se puede decir que “comíamos” la liquidez del mercado. De otro lado, gracias a nuestras acciones el precio del mercado se movía. Sin nuestras operaciones los vendedores y los compradores seguían distanciados unos de otros, esperando a quién será el primero en aceptar el precio propuesto por otra parte.

Los gráficos presentados, aparte de los demás, muestran qué parte ha inicializado la operación (la parte que quería comprar o vender). Se ve que cuando comprábamos, el precio Last se unía con el precio Ask, y cuando vendíamos, nuestro precio Last se unía con el precio Bid. En el futuro, el flujo de todas las operaciones realizadas estará disponible en MetaTrader 5 en forma de una ventana-tabla especial: “Tabla de todas las operaciones”. En la tabla de todas las operaciones se muestran las operaciones realizadas, su volumen, precios y el iniciador de la operación (comprador o vendedor).

Esta ventana puede tener aproximadamente el aspecto como en el terminal de bolsa Quik:

Fig.7. Tabla de todas las operaciones en Quik





1.8. Creadores del mercado

Es importante recordar que en los momentos de fuertes fluctuaciones del precio, el spread puede ser muy grande y la liquidez puede bajar. En estos momentos, la entrada en el mercado por los precios del mercado puede ser bastante cara: el valor del deslizamiento va a ser considerable. Eso sucede con frecuencia en los mercados de baja liquidez, con un pequeño número de participantes. Incluso durante los momentos tranquilos la entrada en estos mercados se acompaña con unos gastos altos para el deslizamiento y el spread. Para minimizar los gastos e incentivar a los traders para operar en estos mercados, la bolsa puede atraer a los participantes profesionales (creadores del mercado) cuya tarea principal consiste en mantener la liquidez del mercado a un nivel razonable y sostener el spread dentro de los límites estrechos del precio del mercado.

Vamos a volver a la primera DOM del oro e imaginar qué aspecto podría tener si en este mercado estuvieran presentes los creadores del mercado:

Precio, $ por onza troy del oro Núm. de onzas (contratos) 1280,8 17 1280,3 3 1280,1 500 1280,0 1 1279,8 2 1279,7 500 1279,3 3 1278,8 13

Tabla 9. Creadores del mercado en la DOM

Podemos observar que en los niveles 1280,1$ y 1279,7$ se concentran grandes volúmenes. La DOM no muestra quién ha colocado estos volúmenes y a cuántos participantes pertenecen. Pero bien pueden pertenecer a un creador del mercado típico que coloca las órdenes espejadas de venta y de compra de gran volumen. Si sin el creador del mercado nuestro precio medio ponderado de compra del oro era 1280,46$, pues con él estaría cerca de 1280,1$. Es que compraríamos el volumen principal precisamente a él. El efecto de la venta podría ser imperceptible, pero sólo porque nuestros volúmenes son insignificantes.

Los creadores del mercado son los “defensores” del mercado bursátil. Aumentan la liquidez y no permiten que el spread se extienda. En algunos mercados de baja liquidez (por ejemplo, en el mercado ruso de opciones), precisamente ellos suelen ser los contratantes de sus operaciones. En este caso surge la pregunta, ¿si el creador del mercado, que generalmente es una empresa grande, está dispuesto a comprar a Usted y venderle los volúmenes grandes, entonces estará realmente correcta la expectativa de Usted respecto al futuro cambio del precio?”

El trabajo de los creadores del mercado se regula por la bolsa donde operan. Los creadores del mercado están obligados a encontrarse en el mercado durante un porcentaje del tiempo o durante determinadas horas de la sesión, están obligados a mantener el spread dentro de los límites establecidos y conceder determinados volúmenes de liquidez. A cambio, la bolsa les concede determinadas exenciones (por ejemplo, respecto al pago de comisiones, o incluso les paga de más).

Sin embargo, la bolsa no garantiza el beneficio a los creadores del mercado. Ellos tienen que desarrollar sus propios algoritmos que permiten cumplir con las condiciones de la bolsa y generar los beneficios a la vez. El éxito de los creadores del mercado está relacionado en gran parte con las comisiones bajas que asumen. Muchas estrategias que no compensan las tarifas generales de la bolsa pueden generar beneficios si las comisiones son bajas, de lo que se aprovechan los creadores del mercado.





1.9. Órdenes Limitadas y proceso de su ejecución

Hemos examinado detalladamente la ejecución de las órdenes a mercado y hemos descrito los efectos que surgen cuando estas órdenes se ejecutan.



Ahora imaginemos que no queremos conformarse con el deslizamiento y no vamos a aceptar el precio propuesto por los vendedores y los compradores. En vez de eso, vamos a fijar nuestros propios precios de compra y venta. Ahora vamos a poner el precio a los vendedores cuando queremos comprar sus activos. También pondremos nuestros precios a los compradores cuando decidimos vender. Vamos a volver a comprar nuestros 17 contratos de oro pero utilizando para eso una orden limitada.

Volveremos a nuestra DOM inicial:

Precio, $ por onza troy del oro Núm. de onzas (contratos) 1280,8 17 1280,3 3 1280,1 5 1280,0 1 1279,8 2 1279,7 15 1279,3 3 1278,8 13

Tab.10. Profundidad del Mercado bursátil

Se ve que hay otros compradores que desean comprar el oro. El mejor precio de los compradores es 1279,8$. Supongamos que queremos fijar el mejor precio (de los precios disponibles ahora en el mercado) y comprar 17 onzas por 1279,9$ o más barato. Para eso emitiremos una orden limitada especial para comprar el oro por este precio.

Una vez colocada la orden, aparecerá en la DOM junto con las órdenes de otros participantes:

Precio, $ por onza troy del oro Núm. de onzas (contratos) 1280,8 17 1280,3 3 1280,1 5 1280,0 1 1279,9 17 1279,8 2 1279,7 15 1279,3 3 1278,8 13

Tab.11. Orden limitada en la DOM

Como se ve, la DOM se ha cambiado. ¡El comprador que quiere comprar 17 onzas del oro por 1279,9 somos nosotros mismos!

Ahora nosotros y todos los demás participantes del mercado pueden ver nuestra orden. Ahora cualquier persona que quiere vender su oro a mercado, primero lo venderá a nosotros, y sólo después pasará a los siguientes compradores ya que nuestra orden de compra es la mejor. No obstante, a diferencia de la ejecución a mercado, nadie puede garantizar la ejecución de nuestra orden limitada. Si en el mercado no llega un vendedor que desea vender su oro, nuestra orden limitada seguirá colgada en la DOM. Pues, el iniciador de una operación es una orden a mercado y no una orden limitada.

Además, si en el mercado llega alguien quien desea comprar el oro a mercado, apartará el precio de la última operación debido al deslizamiento arriba. Otros compradores pueden reaccionar a eso y colocar sus órdenes limitadas por encima de la nuestra, lo que nos desplazará del puesto más alto de la cola de las órdenes.



Para que sea más claro, imaginemos cómo se cambiará la DOM si alguien compra 10 contratos del oro a mercado:

Precio, $ por onza troy del oro Núm. de onzas (contratos) 1280,8 16











1279,9 17 1279,8 2 1279,7 15 1279,3 3 1278,8 13

Tab.12. Cambio de la DOM

Ahora para apartarnos abajo, será suficiente que lleguen unos compradores dispuestos a comprar el oro por los precios más altos que hemos propuesto nosotros:

Precio, $ por onza troy del oro Núm. de onzas (contratos) 1280,8 16 1280,3 15 1280,1 10 1280,0 3 1279,9 17 1279,8 2 1279,7 15 1279,3 3 1278,8 13

Tab.13. Cambio de la Profundidad de Mercado bursátil

Nuestra orden limitada acaba de desplazarse en el medio de la DOM. No hemos aguantado la competencia con las mejores proposiciones de la compra. Si el precio sigue subiendo, nuestra orden no se ejecutará nunca.





1.10. Ejecución parcial de las órdenes

La ejecución parcial de las órdenes es una de las particularidades importantes de la ejecución bursátil. La ejecución parcial ocurre cuando la liquidez en el mercado no es suficiente o cuando se utilizan las órdenes limitadas.

Una particularidad interesante de una orden limitada en la bolsa es la posibilidad de fijar en ella un precio limitado que va a ser peor que el precio actual.



Para demostrarlo, volveremos a nuestra DOM otra vez:

Precio, $ por onza troy del oro Núm. de onzas (contratos) 1280,8 17 1280,3 3 1280,1 5 1280,0 1 1279,8 2 1279,7 15 1279,3 3 1278,8 13

Tab.14. Profundidad del Mercado bursátil

¡Podemos colocar una orden limitada de compra con el precio límite por encima de 1280,0$, por ejemplo, 1280,3$! ¿Cómo en este caso se ejecutará nuestra orden?

Según la DOM se ve que hay tres vendedores que ofrecen su producto por los precios mejores o iguales al que hemos indicado. Su volumen sumario es igual a 9 onzas (1 + 5 + 3).



La bolsa ajustará sus órdenes limitadas con nuestra orden, y 8 onzas que faltas (17 – 9 = 8) entrarán en la DOM en lugar de estos vendedores:

Precio, $ por onza troy del oro Núm. de onzas (contratos) 1280,8 17 1280,3 8 1279,8 2 1279,7 15 1279,3 3 1278,8 13

Tab.15. Ejecución de la orden limitada

Nuestra orden limitada acaba de ejecutarse parcialmente. Una parte del volumen declarado ha sido ejecutado inmediatamente gracias a los vendedores que había, la otra parte del volumen se ha quedado a esperar a nuevos vendedores en la DOM. Es un momento muy importante para cualquier sistema de trading que trabaja en el modo Ejecución por Bolsa (Exchange Execution). Tiene que considerar la probabilidad de la ejecución parcial de las órdenes y posibilidad de colocación de las órdenes por los precios peores que el precio actual.

Pero no se sabe lo que pasará con nuestra orden limitada a continuación. En los mercados de alta liquidez y de mucho movimiento, es muy probable que será ejecutada: llegarán los vendedores que aceptarán nuestro precio y satisfacerán nuestra demanda. Pero también puede pasar que la orden permanecerá ejecutada parcialmente incluso hasta su cancelación.

Gracias a las órdenes limitadas resulta muy fácil controlar el valor de su deslizamiento máximo. Si queremos limitarlo a un determinado nivel, es suficiente sólo colocar una orden limitada a este nivel. Por un lado, el precio de su ejecución nunca va a ser peor que el precio indicado en ella. Por otro lado, siempre habrá volumen de alguna liquidez que puede satisfacerla inmediatamente, por lo menos, parcialmente.





1.11. Propiedades de las órdenes limitadas y órdenes a mercado

Hemos considerado los tipos básicos de las órdenes. Ha llegado el momento para describir las propiedades que poseen las órdenes limitadas y las órdenes a mercado. Estas propiedades son tan importantes y fundamentales que incluso vamos a destacarlas:

Una orden a mercado garantiza su ejecución pero no garantiza el precio por el que será ejecutada. Una orden limitada garantiza el precio por el que será ejecutada pero no garantiza su ejecución.

Una orden a mercado cambia el precio para lo peor y está sujeta al deslizamiento, aunque siempre puede ser ejecutada. Una orden limitada no cambia el precio y no está sujeta al deslizamiento, pero no siempre puede ser ejecutada.

Desde luego, incluso una orden a mercado no podrá ejecutarse si no hay liquidez. Pero hay que evitar los mercados con una liquidez baja, y nosotros no vamos a considerar estos casos extremos.

También hemos aclarado que la ejecución de una orden se realiza mediante la concertación de una o varias transacciones (operaciones). Las órdenes pueden ser ejecutadas por completo, parcialmente o no ejecutarse en absoluto. Es una propiedad importante que debe tomarse en cuenta a la hora de desarrollar un sistema de trading seguro. Es más, estas propiedades son muy importantes para los sistemas del tipo “Hedge Terminal” donde la vinculación de las operaciones y las órdenes se realiza de tal manera que representen la única transacción lógica con el punto de entrada y punto de salida del mercado, así como con las órdenes de apoyo que implementan el trabajo de las órdenes stop-loss y take-profit.

El mismo trader elige qué tipos de órdenes utilizar, pero ningún tipo de las órdenes tiene una venta clara ante el otro tipo. En un mercado de alta volatilidad, a veces resulta más conveniente entrar con un deslizamiento grande usando una orden a mercado que colocar una orden limitada y ejecutarla parcialmente o no ejecutarla en absoluto.



En los mercados con alta liquidez y con volúmenes de trading pequeños, el valor del deslizamiento es pequeño y los gastos obtenidos de las órdenes a mercado pueden ser menos que los gastos por el beneficio no conseguido con la ejecución parcial de las órdenes. Por otra parte, en los mercados con baja liquidez y en los mercados pasivos, es extremadamente peligroso colocar las órdenes a mercado. Pueden llevar a unos deslizamientos colosales y prácticamente arruinar al trader. En cualquier caso, es necesario guardar el balance entre sus expectativas y el precio que puede ofrecer el mercado.





1.12. Demanda y oferta comunes, órdenes de compra y de venta

Ahora, ya que hemos analizado las órdenes limitadas y el proceso de su ejecución, podemos pasar a la descripción de algunas propiedades interesantes que están disponibles para la observación en las plataformas bursátiles centralizadas como la Bolsa de Moscú.

Cada día decenas de miles de traders realizan las operaciones en la Bolsa. La mayoría de ellos colocan las órdenes limitadas, y muchos compran en el mercado por los precios actuales. Las operaciones por los precios actuales se ejecutan inmediatamente. Relativamente hablando, el trader llega al mercado, ve los precios actuales y compra.



Hasta el momento de la compra, no se sabe nada sobre las intenciones del trader que decide comprar a mercado. Sin embargo, la situación con las órdenes limitadas es algo distinta.

Como recordamos, una orden limitada no mueve el precio. Generalmente, se coloca en la DOM de la bolsa, y luego espera su ejecución hasta que el precio de compra o de venta se haga más conveniente. Gracias a eso, la bolsa puede recopilar una interesante estadística sobre estas intenciones pendientes. Por ejemplo, Usted puede observar en tiempo real el número total de los vendedores y compradores, así como el volumen total de la demanda y la oferta.

Demanda total es el número de todos los contratos que están dispuestos a comprar por los precios limitados (pendientes). En realidad, es la liquidez completa de la DOM por parte de la demanda.

es el número de todos los contratos que están dispuestos a comprar por los precios limitados (pendientes). En realidad, es la liquidez completa de la DOM por parte de la demanda. Oferta total es el número de todos los contratos que están dispuestos a vender por los precios limitados (pendientes). De la misma manera que la demanda total, la oferta total muestra la liquidez total de la DOM por parte de la oferta.

es el número de todos los contratos que están dispuestos a vender por los precios limitados (pendientes). De la misma manera que la demanda total, la oferta total muestra la liquidez total de la DOM por parte de la oferta. Número total de vendedores es el número total de vendedores que quieren vender sus activos por sus precios limitados establecidos.

es el número total de vendedores que quieren vender sus activos por sus precios limitados establecidos. Número total de compradores es el número total de compradores que quieren comprar un activo por sus precios limitados establecidos.

El análisis de la información sobre la dinámica de la demanta/oferta total y sobre el cambio del número de participantes puede ayudar a crear unas interesantes estrategias basadas en la predicción del comportamiento de la multitud. Estas estrategias también se llaman el “análisis de sentimientos”.

Esta información está disponible en tiempo real gracias a las particularidades de la organización de la bolsa. MetaTrader 5 recibe esta información. No obstante, en el terminal no existe ninguna tabla o gráfico que pueda visualizarnos esta información tal como lo hace el terminal comercial Quik. Pero con la ayuda del lenguaje de programación especial MQL5 para MetaTrader 5, se puede crear una tabla personalizada freestyle o un gráfico de ticks especial que muestra esta información tal como el usuario lo quiera. El desarrollo de los programas de este tipo excede a los límites de este artículo, por tanto no vamos a programar este “indicador” ahora (aunque sería un trabajo emocionante pero largo).

Mejor vamos a usar una solución hecha. Es que para MetaTrader 5 ya están escritos miles de programas muy diferentes que solucionan una u otra tarea. Puede encontrarlos en la base de códigos fuente abiertos (libres) “Code Base” o en un Mercado especializado de las aplicaciones comerciales para MetaTrader.



En el Mercado se puede encontrar tanto las aplicaciones gratuitas, como las aplicaciones de pago. Uno de estos programas es IShift, desarrollado por el programador Yuri Kulikov. Permite monitorear en tiempo real el cambio de la demanda y la oferta, así como el número de los traders que desean comprar o vender contratos de la bolsa. Es precisamente lo que necesitamos para demostrar estas propiedades.

En este programa, la dinámica de la demanda y la oferta se muestra en la parte de arriba. Al principio del vídeo se marca con la flecha correspondiente "Session buy/sell volume sentiment":









La información de este tipo está disponible sólo en la plataformas centralizadas. Eso permite crear las estrategias únicas que trabajan sólo en el mercado centralizado.





1.13. Comparación de los sistemas de ejecución de las órdenes a mercado y representaciones de las acciones de trading en MetaTrader 5 y MetaTrader 4

MetaTrader 4, la versión anterior del terminal MetaTrader 5, ofrece una representación simplificada de las acciones comerciales del trader. En realidad, en MetaTrader 4 todas las transacciones comerciales están representadas como órdenes. En MetaTrader 4 una orden puede ser pendiente, cancelada, activa y cerrada. En la bolsa el concepto de la orden “abierta” y “cerrada” no tiene sentido porque, como hemos dicho antes, una orden de la bolsa es una orden para comprar o vender. La orden será ejecutada, o no. No se puede “cerrar” o venderla de vuelta por el precio actual. Sólo se puede vender o comprar de vuelta un activo que ha sido adquirido a base de esta orden enviando a la bolsa una orden de la dirección contraria.

De esta manera, la orden de la bolsa, y en particular la orden de MetaTrader 5, se diferencia considerablemente del concepto de la orden en MetaTrader 4. Una orden en MetaTrader 4 es cierta transacción que combina en sí la entrada y la salida del mercado. Además, puede incluir de forma opcional algunas condiciones adicionales que limitan la pérdida máxima para esta transacción (StopLoss) y/o fijan un determinado nivel del beneficio (nivel TakeProfit). En MetaTrader 5 una orden es lo que realmente debe ser, es decir una orden común de compra o venta.

En MetaTrader 4 una orden ejecutada no da ninguna idea respecto a quién la ha ejecutado. En cuanto a MetaTrader 5, las transacciones ejecutan una orden. Podemos hacernos una idea sobre el número de contratantes y el precio de ejecución de nuestra orden. La disponibilidad de esta información aumenta la transparencia de la ejecución.

Al analizar la DOM en MetaTrader 5, podemos calcular de antemano el valor aproximado de nuestro deslizamiento, antes de concertar las transacciones. En MetaTrader 4 es imposible hacerlo.

En MetaTrader 5 el modo de ejecución parcial es transparente debido a la representación independiente de las órdenes y operaciones. En realidad, el volumen total de las transacciones concertadas referentes a esta orden es igual al volumen declarado en la orden significando que la orden está ejecutada, o bien es menos significando que se encuentra en proceso de ejecución o está parcialmente ejecutada. En MetaTrader 4 la ejecución de una orden también puede ser parcial en condiciones del trading real con grandes volúmenes. En este caso no está claro si la ejecución parcial es la consecuencia de una falta real de la liquidez, o se debe a la oposición del broker al trading exitoso del cliente. Es que, simplemente no existe ninguna información que confirma la ejecución parcial (de las operaciones).

La ejecución de una orden de trading sólo en un caso particular puede ser un evento discreto (momentáneo). La ejecución de una orden a menudo requiere un tiempo. En el apartado que describe la ejecución parcial de una orden limitada puede encontrar el ejemplo de este tipo de ejecución. Una parte de esta orden ha sido ejecutada inmediatamente con varias transacciones, y la otra ha pasado en el “modo de espera” esperando los precios adecuados. En este caso, la orden como si estuviera en el proceso de ejecución, realizando nuevas operaciones.

Gracias a las operaciones realizadas, el estado de la orden siempre está muy claro y transparente. Utilizando estas operaciones, Usted puede monitorear el estado de ejecución de esta orden en el momento que quiera. En MetaTrader 4 el estado de la orden es indefinido durante su ejecución, y no podemos ver que pasa con ella en el proceso de ejecución.

Capítulo 2. Método de Compensación (Clearing) de la Sección de Derivados de la Bolsa de Moscú

Este artículo va a ser interesante tanto a los traders que operan en la Sección de Derivados de la Bolsa de Moscú, como a los que sólo están tanteando esta plataforma bursátil y posiblemente planean pasar su trading a esta plataforma en el futuro.

En el primer capítulo ya hemos conocido la específica de la formación de precios en la bolsa, ahora es el momento de conocer cómo la misma bolsa reglamenta las transacciones entre los participantes. Esta información nos ayudará a comprender cómo el broker de la bolsa ve nuestras posiciones y operaciones ejecutadas. Esta visión se diferencia sustancialmente de la que está presente en MetaTrader 4 donde cada acción comercial representa una transacción independiente con el resultado individual de trading.

Vamos a hablar de los cálculos de compensación (Clearing) tomando de ejemplo la Sección de Derivados de la Bolsa de Moscú, o sea, la Sección donde operan con futuros y opciones. Eso se debe al hecho de que a mediados del año 2011 MetaTrader 5 pasó la certificación en la bolsa “Sistemas Comerciales Rusas” (Russian Trading System - RTS) que fue integrada con la Bolsa Internacional de Valores de Moscú (Moscow International Currency Exchange - MICEX) formando la única Bolsa de Moscú.





2.1. Concepto del “Contrato de futuros”

En la Sección de Derivados de la Bolsa de Moscú se tradean con los contratos de futuros y con las opciones basadas en estos futuros.

Un futuro es un contrato estandartizado de la entrega de un producto, y válido hasta una fecha determinada que se llama la fecha de vencimiento del futuro.

Los productos puedes ser representados por cualquier activo, como las acciones de una empresa, oro, divisa, o incluso índices de acciones que son intangibles. Un contrato de futuros se celebra entre un vendedor y un comprador. El vendedor se compromete a entregar un activo en una fecha determinada de antemano y por el precio actual. El comprador se compromete a comprar este activo al vendedor por el precio acordado. Es obvio que hasta la fecha de la entrega el precio del activo puede cambiarse tanto para arriba, como para abajo. Por esa razón el vendedor y el comprador del contrato de futuros corren riesgos asociados con el cambio del precio acordado.

La bajada del precio para la fecha de vencimiento del futuro es beneficiosa para el vendedor porque ya ha vendido el activo por un precio mayor. La subida del precio, de lo contrario, es beneficiosa para el comprador ya que ha comprado el activo de antemano por un precio más bajo. De esta manera, lo que importa es la diferencia entre el precio en el momento de celebración del contrato y el precio en el momento de la entrega. El vendedor y el comprador pueden llegar a un acuerdo de tal manera que la entrega física del activo no se realice. En vez de eso, el vendedor y el comprador simplemente obtienen la diferencia entre el precio en el momento de celebración del contrato y el precio en el momento de su expiración. Los contratos de futuros en los cuales ocurre este tipo de liquidación recíproca se llaman los contratos de liquidación en efectivo.

Al contrario, los contratos de futuros que suponen la entrega física del activo se llaman los contratos de entrega física. La descripción del procedimiento de la entrega excede a los límites de este artículo, por eso en nuestros ejemplos bajo el futuro vamos a suponer precisamente el contrato de liquidación en efectivo porque es más sencillo para comprender y su modelo de liquidación recíproca hasta el momento del vencimiento es el mismo que tiene el contrato de futuros de entrega física. En realidad, el contrato de futuros con liquidación en efectivo recuerda, según sus propiedades, el contrato por diferencia CFD (Contract For Difference) negociado entre dos participantes. Sin embargo, tiene más transparencia y se negocia en las plataformas centralizadas, como la Sección de Derivados de la Bolsa de Moscú.

Es obvio que en el momento de la liquidación, una de las partes del contrato de futuros obtendrá el resultado negativo y la otra el positivo, debido al cambio del precio. Sus resultados van a ser diferentes en términos absolutos, pero iguales por el módulo. Entonces, podemos decir que el trading con los futuros es un juego con el importe cero. Aunque el importe de la pérdida y de la ganancia es el mismo para todos los participantes, su distribución entre ellos puede ser desigual y por eso es posible obtener el beneficio a costa de los participantes del mercado menos informados.

Vamos a analizar un ejemplo concreto. El 5 de agosto de 2014 a las 10:00 compramos un contrato de futuros para el oro (con liquidación en efectivo) por 1292,1$ por onza troy, o mejor dicho, entramos en la posición larga. La fecha de vencimiento de este futuro es el 7 de agosto 2014 a las 18:45. Supongamos que para este momento el precio del oro subirá y será 1306,6$. La otra parte de nuestra transacción se compromete a pagarnos la diferencia entre estos precios.

De esta manera, en el momento del vencimiento recibiremos de la segunda parte un importe de 14,5$ en concepto de ganancia (1306,6$ - 1292,1$ = 14,5$). Si durante este período el precio del oro bajara, entonces seríamos nosotros quién pagase la diferencia.

En la imagen de abajo se muestra esta situación:

Fig.8. Contrato de futuros y momento de su vencimiento

Las líneas punteadas verticales marcan los momentos de entrada en la posición y la salida de ella debido a la expiración del contrato de futuros.

No obstante, no estamos obligados a esperar el vencimiento del futuro. Podemos salir de la operación en cualquier momento si vendemos el contrato adquirido a otro participante.



En este caso, la liquidación con nosotros será la misma como en el momento del vencimiento: en nuestra cuenta se deposita/se retiene la diferencia entre el precio de compra y de venta del contrato. No obstante, en comparación con la noción acostumbrada existen diferencias esenciales de cómo esta diferencia de precios se calcula. Sobre estas diferencias y detalles hablaremos más tarde.





2.2. Concepto del “Interés abierto” y “Número total de posiciones abiertas”

De la definición del futuro se infiere una propiedad muy interesante, disponible sólo para este tipo del contrato.

A diferencia del producto spot (por ejemplo, acciones o divisas), el contrato de futuros siempre tiene dos partes contratantes. Una parte vende el contrato, la otra lo compra.



Supongamos que el trader A decide comprar el contrato de futuros. En el mercado tiene dos opciones:

El trader A puede recomprar el contrato de futuros al trader B que decide deshacerse en este momento del contrato adquirido antes. Prácticamente, el trader B cede su derecho al contrato al trader A. En este caso, no hace falta celebrar el nuevo contrato de futuros, simplemente será suficiente traspasar el antiguo contrato del trader B al trader A. En este caso, el trader B abandonará el mercado, y el trader A ocupará su lugar. El número total de participantes no se cambiará. Al llegar al mercado, el trader A no puede encontrar a los traders que desean cederle su derecho de la tenencia del contrato. En este caso tendrá que esperar a que llegue un nuevo trader C que decida celebrar un nuevo contrato con él y venderle el futuro. En este caso, el número total de participantes se aumentará a dos: en el mercado llegarán nuevos traders A y C.

De esta manera, el número total de posiciones es el número total de posiciones que han sido concertadas para los contratos de futuros. Este valor siempre es par puesto que cada contrato tiene dos partes contratantes.

El interés abierto o IO (Open Interes, en inglés) es el número de contratos de futuros concertados. Para obtener el valor del IO, sólo hay que dividir el número total de posiciones por dos.

Sin embargo, el número total de participantes puede crecer o bajar. Por las mismas razones, si dos traders en lados opuestos de la operación quieren salir simultáneamente del mercado, su contrato se anula. En este caso, el número total de participantes se reducirá a dos, y el OI que muestra el número total de contratos se reducirá a uno, ya que un contrato corresponde a dos participantes.

Debido a una organización específica, la Bolsa de Moscú posee una posibilidad única de monitorear el número total de participantes del mercado en tiempo real. En otras bolsas esta información suele tener la disponibilidad limitada. Por ejemplo, en la Bolsa de Chicago (CME) la información sobre el OI se calcula solamente para el final del día y se publica sólo transcurridos algunos días tras el cierre de la sesión.

En MetaTrader 5 la información sobre el OI (número de posiciones abiertas) está disponible en tiempo real. No obstante, para poder acceder a ella, hay que utilizar unos programas especiales escritos en MQL5. Hemos mencionado sobre eso y sobre uno de estos programas en la sección “1.12. Demanda y oferta comunes, órdenes de compra y de venta“ de este artículo.





2.3. Aseguramiento del futuro. Concepto de “Apalancamiento”

Puesto que un futuro es un contrato del activo, y no el propio activo, se puede comprar y venderlo sin tenerlo físicamente. Por un lado, los participantes adquieren la posibilidad de negociar con el activo independientemente de su precio. Por otro lado, su dinámica absoluta de precios puede ser excesiva para los depósitos pequeños de los participantes del trading.

Así, si el precio se ha cambiado de 1292,1$ a 1306,6$, se puede decir que el precio del oro ha crecido a 1,1% ((1306,6$ – 1292,1$)/1292,1$). Por otro lado, si hemos concertado un contrato de futuros de venta teniendo en la cuenta 100$, el mismo cambio del precio del oro quitaría de nuestra cuenta 14,5$, lo que corresponde a -14,5% de nuestra cuenta. Es una cifra importante.

Para equilibrar el deseo de los participantes de realizar las operaciones en los mercados con sus posibilidades, la bolsa retiene un Aseguramiento o A que representa un depósito especial que sirve de garantía de solvencia del participante. La relación entre el aseguramiento y el nivel actual de precios del contrato de futuros suelen llamar apalancamiento máximo. Quiero anotar que según la definición clásica, el apalancamiento es la relación de la equidad (fondos propios) y fondos prestados que se utilizan para comprar un activo. En el trading de los futuros no existe el concepto de fondos prestados, es que no hay ninguna adquisición física del producto. El broker no nos concede los fondos prestados, y nosotros no pagamos la tasa de intereses por utilizarlos.

Como ejemplo, vamos a considerar la especificación del contrato de futuros del oro negociado en la Sección de Derivados de la Bolsa de Moscú.

Para eso vamos a abrir MetaTrader 5 conectado a uno de los brokers que concede el acceso a la Bolsa de Moscú. En la ventana “Observación del Mercado” seleccionamos el instrumento “GOLD-9.14”, y si no está disponible, lo añadimos desde la ventana “Símbolos”:

Fig.9. Acceso a la especificación del instrumento a través del menú en MetaTrader 5

Abrimos el menú contextual de este instrumento usando el botón derecho y vamos a la sección “Especificación...”

Fig.10. Ventana de especificación del contrato de futuros

Puesto que MetaTrader 5 es un terminal universal, los nombres de los conceptos utilizados en el terminal puede diferenciarse de los que se utilizan en la Bolsa de Moscú. El valor del Aseguramiento para este instrumento financiero se indica en el campo “Margen inicial”. Corresponde a 5267,08 rublos. Todos los cálculos en la Bolsa de Moscú se realizan en rublos por eso todos los valores se indican en esta moneda. ¿Qué significa esta cifra?

En el momento de concertación del contrato, el broker bloqueará en nuestra cuenta este importe en concepto de la garantía. Si el balance de nuestra cuenta es de 5268 rublos, podemos adquirir 1 contrato de futuros de compra o de venta de 1 onza troy. Es fácil de calcular, si el precio actual del oro es 1292,1$ y el tipo de cambio es 38,7365 rublos por 1 dólar, nuestro apalancamiento condicional será: (1292,1$ * 38,7365)/5268 rublos = 9,5 o 1:9,5

Debido al hecho de que el tamaño del aseguramiento es significativamente menor que el coste del activo en el que se basa el futuro, es posible utilizar las estrategias complejas de diversificación, combinando los futuros y los activos libres de riesgos. Por ejemplo, en vez de una compra simple del oro, se puede comprar un futuro con liquidación en efectivo con el apalancamiento 1:1 depositando en la cuenta del broker sólo el aseguramiento y fondos adicionales que cubren el riesgo del movimiento del precio en la dirección desfavorable, y el resto del importe podemos poner en el depósito libre de riesgos con intereses en el banco.





2.4. Concepto de “Compensación” (Clearing)

Desde el momento de concertación del contrato hasta el momento de su vencimiento, el precio puede cambiarse considerablemente. La diferencia entre el precio de compra/venta y el precio final puede ser tan significante que una de las Partes de la transacción no será capaz de cumplir con sus obligaciones. Para evitar esa situación, la bolsa realiza con regularidad el recuento entre todos los participantes del trading, convirtiendo la diferencia de precios en ganancias y pérdidas de los participantes concretos.

Esta redistribución se llama el procedimiento de Compensación (Clearing). Para realizar la compensación, la bolsa contrata una especial organización financiera independiente llamada la Cámara de compensación. Es una manera de evitar los conflictos de intereses entre las partes contratantes y asegurar la transparencia e imparcialidad de los cálculos.

A través del Clearing, la bolsa controla los riesgos de las partes contratantes y garantiza el cumplimiento de obligaciones entre ellas. En la Bolsa de Moscú el depósito real en la cuenta y la retención de la cuenta se realiza en el momento de la compensación (Clearing) o en el momento de liquidación recíproca entre las partes, en vez del momento del cierre de la orden como es habitual en MetaTrader 4.

El broker que proporciona el acceso a través de las plataformas MetaTrader 4 y 5 controla los riesgos de los clientes en tiempo real. Si una posición abierta en MetaTrader 5 o una orden en MetaTrader 4 ha alcanzado el nivel crítico del riesgo, el broker la cerrará inmediatamente exigiendo depositar el Aseguramiento adicional (Margin Call). En la Bolsa de Moscú, el Aseguramiento adicional se exige en el momento de la Compensación porque la redistribución real de fondos entre los participantes tendrá lugar precisamente en el momento de la Compensación.

El procedimiento de la Compensación es complejo y lleva un determinado tiempo. En la Bolsa de Moscú (sucesora de las Bolsas MICEX y FORTS) la Compensación se realiza dos veces al día: de 14:00 a 14:03 (Clearing intradía) y de 18:45 a 19:00 (Clearing de la tarde). Durante este tiempo el trading no se realiza. Antes de parar el trading para realizar la Compensación, la bolsa registra el precio de la última transacción ejecutada. Este precio se llama el precio de la compensación. Precisamente este precio es el precio de liquidación para todos los participantes de la negociación. Todas las operaciones realizadas y las posiciones abiertas en el momento de la Compensación anterior se vinculan con este precio. Más tarde hablaremos sobre el Clearing intradía, pero ahora vamos a centrarnos en el Clearing de la tarde.





2.5. Rollover de la posición a través de la Compensación (Clearing)

Pues bien, volveremos otra vez a nuestra posición larga del oro y la analizaremos desde el punto de vista del broker y la Cámara de compensación.

Para el trader la posición larga del oro fue abierta el 05.08.2014 a las 10:00 por el precio 1292,1$ y fue cerrada el 07.08.2014 a las 18:45 por el precio 1306,6$ con el resultado +14,5$. Sin embargo, pasaron dos días entre estos eventos, y la Cámara de compensación de la bolsa realizó el recuento entre todas las partes tres veces registrando los precios de liquidación correspondientes.

Aquí tenemos nuestra posición comercial en forma de una tabla que contiene la fecha/hora, precio y el evento:

Fecha Precio, $ Evento 05.08.2014 10:00 1292,1 Entrada en la posición larga del oro. 05.08.2014 18:45 1284,9 Clearing de la tarde. 06.08.2014 18:45 1307,6 Clearing de la tarde. 07.08.2014 18:45 1306,6 Clearing de la tarde. Vencimiento del futuro. Cierre de la posición larga.

Tab.16. Rollover de la posición a través del Clearing

Condicionalmente, podemos dividir nuestra posición larga en tres secciones. Cada una de estas secciones va a tener su precio convencional de entrada y salida, así como su resultado financiero (la diferencia entre su precio de entrada y salida). En MetaTrader 5 este procedimiento suelen llamar Rollover de la posición.

Vamos a mostrar esta división en forma de una tabla:

Intervalo de tiempo Precio

de entrada, $ Precio

de salida, $ Resultado

financiero, $ Evento inicializador 05.08.2014 10:00 - 05.08.2014 18:45 1292,1 1284,9 -7,2 Entrada en la posición larga. 05.08.2014 19:00 – 06.08.2014 18:45 1284,9 1307,6 +22,7 Rollover de la posición a través del Clearing. 06.08.2014 19:00 – 07.08.2014 18:45 1307,6 1306,6 -1 Rollover de la posición a través del Clearing. Resultado final: +14,5 Vencimiento del futuro, cierre de la posición larga.

Tab.17. Rollover de la posición a través del Clearing

El resultado total en ambos casos va a ser el mismo (14,5$). Sin embargo, en el primer caso el cálculo se ha realizado sólo una vez entre el precio de la apertura y el precio del cierre. En el segundo caso, hemos necesitado un cálculo más complejo dividiendo nuestra posición en tres intervalos temporales. En ambos casos el resultado va a ser el mismo porque el nivel de los precios de compensación puede ser cualquiera, no es necesario que sea igual al precio real de la última operación realizada.

Puede comprobarlo fácilmente sustituyendo el precio de compensación por cualquier otro precio. El resultado volverá a coincidir con el cálculo clásico, pues las ganancias o las pérdidas adicionales de la diferencia en el primer día antes de la Compensación siempre serán compensadas con las pérdidas o las ganancias adicionales en el segundo día. Por cierto, no siempre el precio de la compensación coincide exactamente con el precio de la última operación disponible a través del terminal.

En el ejemplo de arriba, el rellover de la posición a través del Clearing nos da prácticamente tres posiciones independientes. Estas posiciones tienen su precio de entrada, salida y el resultado financiero (véase la tabla de arriba). Sin embargo, para la comodidad de los traders, después del rellover a través del Clearing, MetaTrader 5 no crea una nueva posición, aunque hablando estrictamente tendría que hacerlo.

En vez de eso, deja la posición antigua pero cambia el precio de entrada en ella. Este precio es igual al precio de la última compensación (clearing). Así, después de cada compensación se cambia el beneficio no realizado según la posición. De esa manera, aunque la posición sigue existiendo después del rellover, prácticamente ya se trata de otra posición con su precio de apertura y el resultado financiero no realizado.

Es mejor visualizar la tabla de arriba y todo lo dicho a través del siguiente gráfico:

Fig.11 Proceso de la Compensación y el Rellover de la posición



2.6. Margen de variación y el Clearing de intradía

El margen de variación es el resultado financiero para la cuenta que no ha sido registrado por el Clearing. El margen de variación es un indicador indicativo que calcula el resultado financiero aproximado de sus operaciones y posiciones abiertas a base de los precios actuales. El análogo del margen de variación en el mercado Forex es el concepto de la equidad (equity). Sin embargo, la falta del registro de ganancias o pérdidas en el mercado Forex puede durar un tiempo indeterminado.

En la Bolsa de Moscú, el Clearing de la tarde registrará el margen de variación independientemente del deseo del trader y reflejará el resultado financiero correspondiente en su cuenta. De esta manera, el margen de la variación se anula cada tarde, en el momento de la Compensación.

El Clearing de intradía es el Clearing intermedio especial realizado por la Bolsa de Moscú con el fin de evaluar las posiciones abiertas de los participantes del mercado y para redistribuir con más precisión el riesgo entre ellos. Cuando llega la hora del Clearing de intradía, el margen de variación se introduce en un campo especial en la cuenta de broker: “Ingreso acumulado”. A diferencia del margen de variación, el ingreso acumulado puede utilizarse como el aseguramiento adicional para realizar nuevas operaciones y aumentar la posición agregada del instrumento. No obstante, el valor del ingreso acumulado no participa en los cálculos del Clearing principal de la tarde por eso generalmente se puede ignorar el procedimiento del Clearing de intradía.





2.7. Límites máximos y mínimos de los precios. Concepto del “listón”

Los procedimientos del Clearing de intradía y de la tarde redistribuyen con eficacia las responsabilidades financieras entre los inversores de la bolsa y controlan efectivamente sus riesgos. Sin embargo, incluso estos medios son insuficientes. En los momentos particularmente dramáticos para el mercado, en un período muy corto el precio puede cambiar de una manera tan significativa que para el momento de la siguiente compensación la mayoría de los participantes no podrán cumplir sus compromisos financieros.

Para evitar esta situación, la bolsa establece el límite máximo y mínimo de los precios. Cuando se alcanzan estos niveles de los precios, la aceptación de las órdenes comerciales y la redistribución de las responsabilidades entre los participantes se para temporalmente. Los traders suelen llamar estos límites “listón”. Este termino ha llegado de la jerga bursátil, pero se encuentra con tanta frecuencia y por todas partes que no podemos no mencionarlo.

Los límites de los precios se establecen para cada mercado individualmente en el momento de la apertura de la sesión de trading. Al alcanzar el límite, la bolsa restringe la colocación de determinadas órdenes por unos minutos, redistribuye los riesgos entre las partes y luego quita las restricciones estableciendo nuevos límites calculados a base del precio actual. Aparte del control del riesgo, la bolsa utiliza estos límites para enfriar el ardor de los participantes: a menudo al alcanzar este límite, el mercado da la vuelta o empieza a tradear con más tranquilidad. No obstante, el alcance del límite es un caso bastante raro para poder construir a su base una estadística convincente del comportamiento del precio durante estos momentos.

Los niveles de los precios límite se indican en la web oficial de la Bolsa de Moscú. Por ejemplo, para ver el límite de los precios para el contrato de futuros de la cotización del dólar Si-12.14 para el día en curso (12.12.2014), será suficiente echar un vistazo en las secciones correspondientes en su especificación (en la imagen de abajo están marcados con un un cuadro rojo):





Figure 12. Upper and lower price limits on the contract specification page

En MetaTrader 5 los niveles de los límites están disponibles a través de su interfaz. Por ejemplo, se puede obtener los límites del precio mediante el script y visualizarlos en la consola del terminal:

2014.12 . 12 13 : 04 : 07.875 GetLimitValue (Si- 12.14 ,H1) Límite inferior: 54177 2014.12 . 12 13 : 04 : 07.875 GetLimitValue (Si- 12.14 ,H1) Límite superior: 57243

Ahora vamos a ver como se muestra el alcance del límite del precio en el gráfico. Para eso volveremos al contrato de futuros Si-12.14. Cuando se escribía este artículo, el rublo pasaba por unos momentos dramáticos en su historia. Prácticamente, se trata de una devaluación de la moneda. En estos momentos la volatilidad es muy alta y el alcance del “listón” ocurre con frecuencia:





Fig.13. Alcance del límite del precio



En el gráfico de arriba el alcance del límite del precio se ve cuando aparecen varias barras consecutivas cuyos precios Open High Low Close son iguales entre sí. Durante una sesión pueden aparecer varios “listones”. Cuando se alcanza el límite del precio, las órdenes todavía se aceptan pero los precios en estas órdenes no pueden estar por encima del límite superior o por debajo del límite inferior. De lo contrario, esta orden será rechazada.

El alcance del límite del precio es un importante desafío para los robots comerciales. Tienen que identificar estas situaciones y ejecutar correctamente su lógica. A pesar de que estas situaciones ocurran raras veces, un robot diseñado correctamente para el trading en la bolsa debe tomarlas en cuenta.





2.8. Operaciones de conversión y el cálculo de la cotización indicativa

Los resultados del cálculo clásico y bursátil coinciden sólo si el valor del punto calculado siempre será igual. Si el precio del futuro se indica en la divisa diferente de la divisa de la cuenta del trader, hace falta realizar adicionalmente la conversión de esta divisa en la divisa de la cuenta. Para este propósito, en la Bolsa de Moscú se utiliza una cotización indicativa especial que se basa en la combinación de las cotizaciones de la agencia informativa Thomson Reuters y su propia cotización que se obtiene del trading de la divisa extranjera para el instrumento correspondiente en el mercado Forex de la Bolsa.

La metodología detallada del cálculo de esta cotización se describe en el documento “Metodología del cálculo de las cotizaciones indicativas monetarias“ que se guarda en el servidor de archivos de la bolsa. Pero nosotros nos centraremos sólo en los momentos básicos de está metodología que necesitamos saber para comprender correctamente las operaciones de la conversión de la bolsa.

Puesto que la cotización monetaria calculada es flotante, el coste de un punto de los futuros cuyo precio también se cotiza en la divisa extranjera también va a cambiar constantemente. De esta manera, ¡el coste expresado en la divisa de la cuenta para la misma cantidad de puntos va a ser diferente durante distintas compensaciones (Clearings)! Ya sabemos que la bolsa redistribuye el resultado financiero entre todos los participantes en el momento del compensación (Clearing) de la tarde que se realiza de 18:45 a 19:00.

Para el momento del Clearing de la tarde esta cotización será generada como el precio medio obtenido en la sesión de trading de la divisa correspondiente en el último minuto antes de las 18:30, horade Moscú. De la misma manera, la cotización de conversión para el Clearing intradía será generado como el precio medio en el último minuto antes de las 13:45.

Cuando el trading en el mercado Forex de la Bolsa de Moscú no se efectúa, se utiliza la cotización que ofrece la agencia informativa Thomson Reuters. Sin embargo, en nuestro caso nos van a interesar sólo dos cotizaciones: el precio de la última transacción o Close de la barra de 1 minuto a las 14:44 el precio de la última transacción o Close de la barra de 1 minuto a las 18:29.

Puede encontrar la lista de las cotizaciones para cualquier período en la web de la bolsa siguiendo la dirección http://moex.com/en/derivatives/currency-rate.aspx?currency=USD_RUB, o bien utilizar su navegador: Mercados -> Sección de Derivados -> Cotizaciones indicativas.

Esta lista está disponible en forma de una tabla cómoda para la percepción de una persona, o bien como un documento XML que puede utilizarse, por ejemplo, por los algoritmos de trading para un cálculo preciso de los resultados de la sesión comercial:

Fig.14 Cursos indicativos de las divisas en moex.com

En MetaTrader 5 hay un instrumento indicativo especial FORTS-USDRUB que ofrece estas cotizaciones en forma de un gráfico.

Mostraremos estos precios en el gráfico:

Fig.15 Gráfico del instrumento indicativo FORTS-USDRUB





2.9. Combinación de las transacciones y posiciones con el precio de la compensación (Clearing)

Ahora, cuando ya tenemos una idea general sobre la metodología del cálculo de los contratos de futuros, intentaremos calcular el resultado financiero de nuestras transacciones sin acudir a los cálculos del broker. Pues, como se sabe, la mejor manera de resolver un problema es intentar solucionarlo por sí mismo.

Para eso vamos a analizar la siguiente tarea. Del 24.09.2014 al 25.09.2014 hemos colocado cuatro órdenes de compra y de venta del oro. Estas órdenes han sido ejecutadas con varias transacciones.

Abajo tenemos una tabla cogida desde MetaTrader 5 que describe esta situación:

Fig.16. Representación de las operaciones comerciales ejecutadas en MetaTrader 5

Basándose en la tabla visualizada en MetaTrader 5, mostraremos la tabla que contiene el cálculo de todas estas operaciones comerciales:





Tab.18. Compensación completa

En esta tabla las órdenes y las posiciones netas están marcadas con el color verdipardo, las transacciones con el blanco, y los cálculos con el gris.



La columna "Clearing Day" divide las acciones del trading en los días de compensación −intervalos de tiempo desde las 19:00 del día anterior hasta las 19:00 del día actual. Las siguientes cinco columnas ya las conocemos muy bien desde la tabla anterior de operaciones y órdenes en MetaTrader 5. Contienen la fecha/hora de colocación de la orden o ejecución de la transacción, número de la orden/transacción, precio de entrada en el mercado y el volumen. Las órdenes en la columna "Price" contienen el precio de entrada medio ponderado de todas las transacciones relacionadas.

La columna "Clearing Price" contiene el precio de la compensación o el precio de la última transacción de la sesión comercial del instrumento para la fecha correspondiente ClearingDay. Se puede obtener este precio analizando el precio del cierre de la última barra de 1 minuto a las 18:44. Además, este precio se indica en la tabla especial “Resultados del trading” que se genera por la bolsa para cada instrumento y que se publica en la sección de las especificaciones del instrumento.



Por ejemplo, para nuestro futuro del oro esta tabla estará disponible en esta dirección: http://moex.com/en/derivatives/contractresults.aspx?code=GOLD-12.14:

Fig.17. Resultados del trading para el contrato de futuros publicados en moex.com

La columna "Results, $" muestra una simple diferencia entre el precio de ejecución de las operaciones y el precio del clearing multiplicada por el volumen de la operación. Así, para las compras se calcula como (Precio del clearing - Precio de ejecución de la operación) * Volumen de la operación. Para las ventas: (Precio de ejecución de la operación - Precio del clearing) * Volumen de la operación.

La columna "Conversion Rate USD/RUB" contiene la cotización de conversión para las 18:30 de la fecha actual de clearing. Como ya hemos dicho, esta cotización está disponible en el terminal MetaTrader 5 en forma del instrumento indicativo y en la web de la bolsa en forma de una tabla especial de cotizaciones de conversión.

La columna "Result, RUB" contiene el resultado para todas las operaciones y posiciones en rublos. Si sabemos el valor de la cotización de conversión "Conversion Rate USD/RUB", podemos calcular fácilmente el resultado de cada operación/posición en rublos según la siguiente fórmula: Result, $ * Conversion Rate USD/RUB. Por ejemplo, la transacción №1469806 va a tener el resultado -3,2$ * 38,2961 = 122,55 rublos.

Las siguientes dos columnas contienen las comisiones que cobra la bolsa y el broker por ejecutar las transacciones. Vamos a verlas más detalladamente. Es que, en la bolsa MOEX las comisiones las cobra tanto la bolsa, como el broker que provee el acceso a ella. El broker cobra las comisiones según el plano de tarifas.

Por ejemplo, la empresa de corretaje “Otkritie” cobra a los clientes con las cuentas de más de 20 mil rublos unas comisiones de 0,71 rublos por cada contrato. Precisamente este importe estaba indicado en la tabla como la comisión base. Las comisiones de la bolsa se calculan de una manera aún más compleja. El tamaño de las comisiones para cada instrumento se establece individualmente. Se compone de dos partes y se indica en la sección de la especificación del contrato como “cargo por registrar la transacción” y “cargo por la transacción de scalping” (“Contract buy/sell fee” y “Intraday (scalper) fee”).

Por ejemplo, para nuestro contrato del oro está disponible en esta dirección: http://moex.com/en/contract.aspx?code=GOLD-12.14

Fig.18. Especificación del contrato en moex.com

Tanto el broker, como la bolsa cobra comisiones por cada contrato comprado o vendido. Sin embargo, la bolsa divide todas las transacciones ejecutadas en las transacciones con scalping y sin scalping. Una transacción del tipo scalping se considera aquella cuyo volumen no genera una posición neta en el momento del Clearing.

Vamos a aclararlo en un ejemplo. Si durante la sesión de trading se han ejecutado dos operaciones de venta y de compra de un contrato, su volumen total o la posición neta en el momento del Clearing va a ser igual a cero: 1 buy + 1 sell = 0. Después del Clearing la posición neta no va a formarse. Ambas transacciones van a considerarse de scalping y estarán sujetas a la tarifa correspondiente “Cargo por la transacción de scalping”: 0,5 rublo por contrato.

Si en el transcurso de la sesión comercial se compran 2 contratos y se vende sólo 1, en el momento del Clearing aparecerá una posición neta larga con el volumen de 1 contrato (2 buy + 1 sell = 1 buy). Un contrato formará una posición neta por eso será considerado como una transacción sin scalping, y el volumen restante será “de scalping”. Por dos contratos de scalping se cobra 2*0,5 = 1 rublo, y por 1 contrato sin scalping se carga 1 rublo más. La comisión total será de 2 rublos.

En el momento de la negociación de la transacción todavía no se sabe si va a ser de scalping o no. Entonces, se puede cobrar la comisión por la transacción de scalping inmediatamente y la parte restante de la comisión por la transacción sin scalping cargar en la posición neta en el momento de su formación. Este método es más sencillo y claro, es el que se utiliza en la tabla de arriba.

La fórmula del cálculo puede ser representada de la siguiente forma:

Tarifa por transacción de scalping * (Importe(buy) + Importe(sell)) + (Tarifa por transacción sin scalping - Tarifa por transacción de scalping) * Módulo(Importe(buy)-Importe(sell))

O sea, se suma el volumen de todas las transacciones ejecutadas durante la sesión comercial, luego se multiplica por la tarifa de las transacciones de scalping.



A continuación, se calcula la diferencia absoluta entre el volumen sumario de todas las transacciones de venta y de compra (ella forma el volumen de la posición neta). Esta diferencia también se multiplica por la tarifa base (es que la comisión por una transacción sin scalping es dos veces más que la comisión por una transacción de scalping) y después se suma con la suma inicial de las comisiones.

Después de que todas las transacciones hayan sido calculadas, a base de su volumen sumario se forma la posición neta en el momento del Clearing. En la tabla esta operación está marcada como "Initialize netto-position" y aparece durante el Clearing el 24.09.2014 a las 18:45. En la tabla las comisiones por la parte de las transacciones sin scalping se calculan a base de la posición neta ((1,0 rub. - 0,5 rub.) * 10 contratos = 5 rublos).

Después de la apertura de la siguiente sesión comercial el 25.09.2014 a las 19:00, a esta posición empieza a cargarse el margen de variación, es decir la diferencia entre la apertura de la posición (precio del Clearing el 24.09.2014) y el precio actual. Incluso si durante la sesión se ejecutan las operaciones en dirección contraria, igualmente serán vinculadas con el precio del Clearing, y no con esta posición.

De esta manera, las operaciones y la posición van a existir hasta el momento del Clearing, lo que se ve muy bien en la imagen que muestra estas acciones comerciales en el gráfico:

Fig.19. Esquema de la Compensación (Clearing)

Preste atención en el último día cuando la posición actual ha sido “cerrada” por las transacciones opuestas. En realidad, no la han cerrado, sólo han fijado su precio. La posición igualmente ha obtenido una pérdida de -105$, pero ha sido compensada con la ganancia por ejecutar las operaciones opuestas en el volumen de +89$.





2.10. Cuando una posición cerrada no está cerrada completamente

En realidad, la posición neta se acerca a la representación de las obligaciones del trader. Estas obligaciones son inseparables del precio del Clearing, cotización de conversión y el cálculo individual de cada transacción ejecutada durante la compensación diaria.

La diferencia entre el cálculo de la posición neta y el cálculo bursátil se puede observar mediante el despliegue de una propiedad inesperada e incluso paradójica. En MetaTrader 5, una posición cerrada de un instrumento cotizado en la divisa extranjera siempre tiene un resultado fijo expresado en la moneda del depósito.

Este resultado se calcula en el momento del cierre de la posición y depende del número de puntos ganados y cotización de conversión. El primer valor es siempre constante, se obtiene en el momento del cierre de la posición y ya no puede ser cambiado. Sin embargo, la cotización de conversión en el momento del cierre de la posición todavía puede ser flotante. En este caso, el coste de la misma cantidad de puntos va a variarse constantemente hasta que la cotización se quede fija.

En otras palabras, si hemos cerrado nuestra posición, por ejemplo, a las tres de la tarde, ¡su resultado financiero igualmente va a seguir fluctuando hasta las 18:30 (el momento de fijación de la cotización de conversión)! Puesto que MetaTrader 5 fija la ganancia en el momento del cierre, el broker realiza las ajustes adicionales en el momento del Clearing cargando la diferencia entre las cotizaciones de conversión en el momento del cierre de la posición y fijación de la cotización.





2.11. Análisis del informe del broker

Para concluir el capítulo, vamos a analizar el extracto real de la cuenta de un día. De ejemplo vamos a usar el informe facilitado por la empresa de corretaje “Otkritie”.



Se puede solicitar el extracto de la cuenta en el “despacho privado” de la web en diferentes formatos, pero nosotros vamos a solicitarlo en el formato pdf.

Este extracto abarca una sesión comercial del día 26.09.2013. Vamos a examinarlo a detalle:







Fig.20. Informe estándar del broker “Otkritie”



Resumen de la cuenta del cliente - La tabla contiene el resumen de resultados finales para el período seleccionado, en este caso, para una sesión comercial.

Balance abierto - Tamaño de la cuenta en el momento de la apertura de la sesión a las 19:00, 25.09.2014.

Comisión del broker – Importe total de las comisiones del broker. Se calcula de acuerdo con la tarifa del broker. En este caso, es igual a 0,24 rublos por un contrato concertado. El número total de contratos concertados durante las sesión fue 239 unidades. De esta manera, el importe de las comisiones del broker fue: 239 contratos * 0,24 rublos = 57,36 rublos, lo que coincide exactamente con el importe indicado en este campo.

Cargo de la bolsa - Importe total de las comisiones cobrados por la bolsa. A 15 contratos de RTS-12.13 o RIZ3 fueron comprados y vendidos durante la sesión. La concertación de cada contrato RIZ3 se grava con la tasa de 1 rublo por cada transacción de scalping y 2 rublos por cada transacción sin scalping. De esta manera, según la fórmula de arriba, obtenemos el importe de las comisiones por ejecutar estas transacciones:

Comisiones = 1 rublo * (15 buy + 15 sell) + Módulo(15 buy – 15 sell) = 1 rublo * 30 + 0 = 30 rublos.

De la misma manera se puede calcular el total de las comisiones para otros contratos. Su importe total va a corresponder al valor en esta columna: 141,50 rublos.

Margen de variación - ganancia o pérdida fijada durante el clearing, 26.09.2014, a las 18:45. Esta sesión se cerró con una pérdida de -11 179,80 rublos.

Balance cerrado - Se calcula según la siguiente fórmula: Balance abierto + Margen de variación + Comisión del broker + Cargo de la bolsa.

Fianza de garantía - Principalmente, la tabla contiene el importe del aseguramiento para mantener las posiciones actuales netas. En realidad, el volumen del margen se indica en el campo “Fianza requerida”, en este caso, son 64 764 rublos. Esta fianza de garantía servía para mantener la posición neta corta para el instrumento SRZ3 con el volumen de 63 contratos. Es fácil de calcular que el aseguramiento de un contrato fue de 1028 rublos. El margen libre se calcula como la diferencia entre el balance cerrado y la fianza requerida. Se puede utilizar este importe como fianza para futuras operaciones.

Posiciones abiertas - Esta tabla contiene las posiciones netas activas formadas para el momento del Clearing actual. En nuestro caso fue formada sólo una posición neta corta para el instrumento SRZ3 con el volumen de -63 contratos (posición de venta). No obstante, al hacer un simple cálculo de los volúmenes de todas las operaciones, podemos concluir que sus volúmenes netos no son iguales a nuestra posición neta. En particular, la posición neta para todas las transacciones de SRZ3 fue de 195 contratos de venta, y la posición neta para GZZ3 fue 14 contratos de compra, aunque la posición para este instrumento ni siquiera fue generada.

¿Entonces, dónde se metió el volumen de estas operaciones? El hecho es que la información sobre las posiciones está disponible sólo en el momento de su formación. Así, la posición formada hoy para SRZ3 ya no se mostrará en el informe de mañana, pero su margen de variación estará fijada en el informe de mañana como para cualquier transacción. Lo mismo es cierto para las posiciones formadas un día antes (25.09.2014). Simplemente no se ven. De esta manera, una parte de las transacciones ejecutadas hoy cerró las posiciones anteriores invisibles en el informe. Analíticamente, podemos calcular que para esta cuenta en el momento del inicio de la sesión actual ya ha sido abierta una posición larga para SRZ3 con el volumen de 132 contratos: -195 contratos + x = -63. X = -63 + 195 = 132 contratos.

Si hubiéramos cargado el informe para el día anterior (25.09.2013), habríamos visto que tenía formada una nueva posición larga con el volumen de 132 contratos para SRZ3 y una posición corta para GZZ3 con el volumen de 14 contratos que fueron pasados a la sesión actual. El margen de variación para estas posiciones “invisibles” se calcula de acuerdo con las reglas descritas arriba, o sea, “de clearing a clearing”.

Transacciones en el sistema de trading - Es la tabla final del informe que vamos a analizar. Contiene la información sobre las transacciones ejecutadas durante la sesión actual. No vamos a calcular todas las transacciones de esta tabla puesto que ya sabemos la metodología de los cálculos. Como ejemplo, calcularemos sólo el margen de variación para dos transacciones para asegurarnos de que nuestro cálculo corresponde al cálculo real del broker. Vamos a calcular las primeras transacciones para GZZ3 (número de la transacción 11442116682 ) y RIZ3 (número de la transacción 11442102223).

GZZ3 es un contrato de futuros entregable para las acciones de Gazprom en cantidad de 100 unidades. Se cotiza en rublos, por eso no es necesario realizar la conversión adicional de su coste en rublos.

Según el informe, esta transacción larga fue ejecutada por 14 772 rublos. El precio del Clearing para este contrato figura en la columna “Cotización” y es igual a 14 777 rublos. Para verificar que es precisamente este precio, podemos ir a la página del contrato a la sección “Resultados del trading” del sitio web de la Bolsa de Moscú. Ahí este precio se indica en la columna “Precio de liquidación” frente a la fecha correspondiente. Entonces, la diferencia entre el precio de compra y precio de venta fue de 5 puntos: 14 777 – 14 772 = 5 puntos. Un punto es igual a un rublo, entonces, nuestro resultado para esta transacción es igual a +5 rublos, lo cual está indicado en la columna “Margen de variación” frente a esta transacción.

RIZ3 es un contrato de futuros con liquidación en efectivo para el índice RTS. Es más complicado calcular el margen de variación para él.

Un punto de este contrato es igual a 2 céntimos del dólar estadounidense (0,02$). Vamos a calcular la diferencia entre el precio del Clearing y el precio de ejecución de la transacción: 145 040 – 145 850 = -810 puntos. Multiplicaremos el resultado obtenido por 2 céntimos: -810 * 0,02$ = -16,2$. Esta operación nos ha traído una pérdida de -16,2$. Ahora convertiremos los dólares en rublos, para lo cual usamos el valor de la cotización de conversión para el día de hoy. Como ya sabe, está disponible en la dirección http://moex.com/en/derivatives/currency-rate.aspx y es igual a 32,1995 rublos. Convertimos el resultado en rublos y multiplicamos por el número de contratos adquiridos: -16,2$ * 32 * 3 = -1564,8957 rublos. Es exactamente el mismo valor que figura en el informe del broker.





2.12. Automatización de los cálculos

MetaTrader 5 posee sus propios recursos internos que permiten generar los informes basándose en el historial de las transacciones ejecutadas y las órdenes. No obstante, no soporta los informes avanzados que dividen, por ejemplo, las acciones de trading en algoritmos. Además, en MetaTrader 5 la metodología del cálculo se diferencia de la metodología de las liquidaciones de compensación. A pesar de eso, relativamente hace por en MetaTrader 5 ha aparecido una función especial WebRequest().

Los Asesores Expertos (EAs) escritos para MetaTrader 5 pueden utilizarla para recibir la información de los servidores web ajenos. Por ejemplo, pueden recibir la información sobre el precio de compensación (Clearing) y la cotización de conversión directamente de la web de la Bolsa de Moscú. Teniendo estos valores, se puede automatizar completamente el cálculos de todas las posiciones del trader y calcular el resultado financiero para cada algoritmo de trading (EA) de acuerdo con la metodología descrita anteriormente.

Es un cálculo bastante complejo y consume muchos recursos. Entre otras cosas, hay que combinar los períodos del Clearing en la única transacción comercial. Sin embargo, si se realiza, los traders recibirán una herramienta estadística increíblemente precisa que va a poseer la máxima claridad y simplicidad. Esta claro que esta herramienta atraerá al mayor número de los traders potenciales al trading con derivados en la Sección de Derivados de la Bolsa de Moscú a través del terminal MetaTrader 5.





Conclusión

Hemos considerado las cuestiones básicas de la formación de precios. Espero que muchos lectores hayan enriquecido su experiencia.

El cálculo realizado por la Cámara de compensación de la Bolsa de Moscú está estrechamente entrelazado con las cuestiones de la formación de precios. La consideración de una posición acumulable, su rellover en el momento de la compensación (Clearing) a otra sesión comercial, ejecución de las transacciones y su combinación con el precios de la compensación forman un complejo sistema de liquidaciones recíprocas y redistribución de las obligaciones entre los participantes. La representación de las posiciones netas y transacciones en MetaTrader 5 se encaja de una manera orgánica en el sistema bursátil de los cálculos de compensación gracias a lo cual se puede considerar esta plataforma como la base para la organización de su propio comercio en la bolsa, y utilizarla para automatizar este trading.

El conocimiento sobre la formación de precios en la bolsa y detalles de la liquidación recíproca entre los participantes abren el camino hacia el desarrollo de los sistemas comerciales seguros para el trabajo en el entorno de la bolsa. Además, los conocimientos sobre la formación del precio y sus propiedades impulsan las investigaciones interesantes en el área del desarrollo de los sistemas comerciales rentables. Por ejemplo, se puede investigar la dinámica del “interés abierto” o la liquidez general de los compradores y vendedores, encontrar regularidades e intentar predecir el futuro cambio del precio a base de los cambios anteriores en la estructura de los vendedores y compradores.

Son unas ideas interesantes. Esperemos que los conocimientos expuestos en este artículo abran un camino directo hasta su implementación.