Gráfico informativo "MQL5.com Freelance: ¿Es posible trabajar aquí?"

Gráfico informativo "MQL5.com Freelance: ¿Es posible trabajar aquí?"

Desde el momento del lanzamiento del servicio MQL5 Freelance han pasado 4 años. En junio de 2010 presentamos el servicio formando pareja con el servicio «Cálculos», de esta forma, resultó posible encargar y pagar un desarrollo de programas MQL sin abandonar la página MQL5.com. Entonces, el apartado freelance se llamaba «Trabajo» y, hablando con franqueza, no sabíamos siquiera qué futuro le esperaba. 

Para el cuarto aniversario de Freelance hemos preparado un gráfico informativo que muestra de manera visual los resultados de la actividad del servicio durante toda su existencia. Las cifras hablan por sí solas: en este momento ya han sido realizados más de 10 000 trabajos con un coste total de casi $600 000, ¡y 3 000 clientes y 300 desarrolladores han usado los servicios propuestos! 

Le proponemos ahora mismo familiarizarse con los interesantes datos que hemos reunido especialmente para usted. Esta cifras no han figurado con anterioridad en ninguna parte, las verá usted por primera vez. En el momento actual, se prepara para su publicación otro gráfico informativo, que le interesará no menos, en él se contienen las conclusiones de la actividad del Mercado.

MQL5.com Freelance: ¿Es posible trabajar aquí?

[Eliminado] | 3 dic 2014 en 18:08
komposter:

La pregunta es muy sencilla: ¿por qué has venido a este hilo y has dejado un comentario? O más ampliamente - a este recurso.

Pensé que el objetivo era compartir mi experiencia, así que empecé a preguntar - y donde, de hecho, es la experiencia (el perfil está vacío).

¿Quién necesita mi experiencia aquí? Nadie. Los propietarios del recurso no necesitan nada, los traders son todos aficionados a la martingala, los programadores no profesionales no hacen preguntas difíciles. Estoy aquí para ver lo que hacen para ganarse la vida, pero yo quería cumplir con algunos pedidos. Pero algo tristeza y pereza gran me visitó, porque es necesario rellenar un perfil, a continuación, dos años para trabajar de forma gratuita, que se rompería en las filas de los locales )
Alexandr Bryzgalov
Alexandr Bryzgalov | 3 dic 2014 en 18:35
en absoluto
Andrey F. Zelinsky
Andrey F. Zelinsky | 3 dic 2014 en 20:41
TheXpert:
De ninguna manera. Si Bolkonsky dijo, ya está, serás un bocazas y un fanfarrón )). Lo dijo como lo dijo.

Que es un bocazas y un fanfarrón es una conclusión que tú mismo has sacado -- yo sólo he juntado sus citas de este hilo en un post. Básicamente, estáis más en contacto -- le conocéis mejor.

Por cierto, TheXpert, eres un gran agente de influencia(https://ru.wikipedia.org/wiki/Агент_влияния)-- me he dado cuenta más de una vez que cuando digo algo, inmediatamente lo recoges y sacas conclusiones profundas y acertadas de ello.

Alexey Yanzeev
Alexey Yanzeev | 5 feb 2015 en 19:58
komposter:

No, no encajé en el recurso local desde el principio. Y no lo necesitaba, hace tiempo que no busco clientes.

Si esa fuera la pregunta original, no lo habría comentado.

Bueno, quién sabe, a alguien no le funcionó. Eso no significa que el método no funcione.

Cierto, y yo podría no haber sido tan categórico en mi insistencia en mi "trabajo duro y gratis". También sonaba bastante poco apologético.

Si trabajas duro y gratis, es un hobby, no un trabajo).
Alexandr Gavrilin
Alexandr Gavrilin | 15 mar 2015 en 19:30

los números me han hecho sonreír. :-)

