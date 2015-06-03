Gráfico informativo "MQL5.com Freelance: ¿Es posible trabajar aquí?"
Desde el momento del lanzamiento del servicio MQL5 Freelance han pasado 4 años. En junio de 2010 presentamos el servicio formando pareja con el servicio «Cálculos», de esta forma, resultó posible encargar y pagar un desarrollo de programas MQL sin abandonar la página MQL5.com. Entonces, el apartado freelance se llamaba «Trabajo» y, hablando con franqueza, no sabíamos siquiera qué futuro le esperaba.
Para el cuarto aniversario de Freelance hemos preparado un gráfico informativo que muestra de manera visual los resultados de la actividad del servicio durante toda su existencia. Las cifras hablan por sí solas: en este momento ya han sido realizados más de 10 000 trabajos con un coste total de casi $600 000, ¡y 3 000 clientes y 300 desarrolladores han usado los servicios propuestos!
Le proponemos ahora mismo familiarizarse con los interesantes datos que hemos reunido especialmente para usted. Esta cifras no han figurado con anterioridad en ninguna parte, las verá usted por primera vez. En el momento actual, se prepara para su publicación otro gráfico informativo, que le interesará no menos, en él se contienen las conclusiones de la actividad del Mercado.
