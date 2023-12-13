Clean up charts

清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具
Recommended products
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicators
VR Cub is an indicator for getting high-quality entry points. The indicator was developed to facilitate mathematical calculations and simplify the search for entry points into a position. The trading strategy for which the indicator was written has been proving its effectiveness for many years. The simplicity of the trading strategy is its great advantage, which allows even novice traders to successfully trade with it. VR Cub calculates position opening points and Take Profit and Stop Loss targe
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Adaptive VP Gold
Nico Parlanti
Experts
Adaptive VP Gold is an automated Expert Advisor designed for Gold trading, primarily XAUUSD, using an adaptive market analysis approach. The strategy combines Volume Profile analysis, market regime detection, price action, volatility, momentum and an integrated machine-learning filtering system. The EA identifies different market conditions and adapts its entry logic accordingly. Its trading engine includes separate logic for pullback, breakout and fast-market situations. Main features: Automate
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Gold Impulse Split
Keisuke Kimura
Experts
You can also monitor the real account performance here: https://www.mql5.com/en/signals/2346679 I opened this account on December 2, 2025 . Please follow along and see how it grows from here — I’m excited to share its progress with you. Product Description  This EA is not over-fitted to backtests . It is designed with a strong focus on long-term stability and realistic, practical operation , rather than chasing perfect historical results. I created this EA because I felt that leaving money
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
MyVolume Profile Scalper EA is an advanced and  automated program designed to use the Volume Profile which is takes the total volume traded at a specific price level during the specified time period and divides the total volume into either up volume (trades that moved the price up) or down volume (trades that moved the price down) and then makes open order. The core engine of this EA is using indicator Volume, Heiken Ashi, and ADX. Additional filter using a customizable the Moving Average to ma
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicators
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Introduction EA Omega Code is a core strategy that has been distilled over many years of research and optimization for the Forex and Gold markets. The strategy combines Scalper and Trailing to optimize performance and reduce risk. Trading orders have Stop Loss, Trailing for customization, and provide many other parameters to optimize the system to suit each user's trading plan. Promotion: with the purchase of Omega Code, users can access the source-code. If you are really interested in the sour
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Discretionary Trader Support Platform
Bin Xiu Huang
Experts
宾果助理 v5.20 — 您的自由裁量交易指令面板 你做决定。Bingo负责执行、保护和纪律。 问题所在 手动交易很难——不是因为交易者缺乏想法，而是因为执行在压力下会崩溃： 你能看到布置，但计算批次大小、拆分条目和放置多个TP等级耗时太长——搬家已经消失了 你计划在不同目标扩展，但最终因为恐惧或贪婪而过早（或太晚）关闭所有目标 一笔情绪化的报复交易就能抹去一周的利润——没有任何断路器能阻止你 网格交易区间意味着手动下达、调整和替换数十笔待成交单——而一次剧烈的突破会摧毁整个网格 你不可能全天候盯着屏幕——没有人能在你不在时管理你的收支平衡、跟踪止损或周五收盘 你永远无法真正知道所有空缺职位的总风险暴露，直到为时已晚 宾果助手解决了所有这些问题——而你则完全掌控每一个交易决策。 工作原理 模式A——趋势：一行，全执行 在你的止损位置画一条水平线。点击一个按钮。完成了。 即时开启 基础头寸+获利了结阶 梯（最多9个分层目标，RR递进） 动态RR目标 自动适应当前H1 ATR的波动性——风暴时更宽，平静时更紧密 可选 限价/止损输入 ：设定价格，E
ALT Income
Maksim Bogdanov
Experts
ALT Income  - Автоматизированный    советник. Написан для пары EURUSD. .  Торгует  на тайм фрейме M5.  Рекомендованные условия торговли при плече 1:500 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxRiskSELL   от 1 до 15;   Прибыль от одной сделки - TakeProfitSell от 50 до 100.0; Рекомендованные условия торговли при плече  1:40 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxR
Glod888EA
Dong Liang Zheng
Experts
Our team has been professionally developing gold trading EAs for three years. Every engineer is a real-account forex and gold trader with years of experience. This integrates multiple technologies, including trend following, Martingale, grid, and AI. Currently, we are using it for our own live trading and encourage everyone to download and test it. If wish to observe our trading, please feel free to contact us. Thank you all, and we wish you great success and massive profits
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
WOW Dash Lucky Bunny
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า M5 timeframe with zigzag upward and downward Strategies Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M5 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M5 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterSeconds  - 60 seconds is default, can change it MaxSpread  - upto cur
Desbot
Luke Joel Desmaris
Experts
Join our Newsletter to also get a copy of our Optimization Settings: https://desbot.ai/#Newsletter  Input Parameters Below are all the input options (aka: Parameters) for Desbot and how to use them. You can find the best Parameters through optimization. RiskPercentage: Enter the number that represents the percent of your account balance you want Desbot to risk per trade. For example, entering 1.5 would risk 1.5% of your Account Balance. SLTicks: Enter the number of ticks you want for your stop
GTAS FibTdi
Riviera Systems
Indicators
GTAS FidTdi is a trend indicator using combination of volatility and potential retracement levels. This indicator was created by Bernard Prats Desclaux, proprietary trader and ex-hedge fund manager, founder of E-Winvest. Description The indicator is represented as a red or green envelope above or under prices. How to use Trend detecting When the envelope is green, the trend is bullish. When it is red, the trend is bearish. Trading Once a trade is opened, GTAS FibTdi shows retracement zones wh
FREE
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Gecko
Profalgo Limited
4.44 (9)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Channel Scalper Pro
Andrey Kozak
Indicators
The Channel Scalper Pro Indicator is a highly efficient tool for market analysis based on price channels and signal arrows. This indicator is designed for the MetaTrader 4 (MT4) platform. It utilizes a combination of channels and visual signals to provide fairly accurate entry and exit points in the market. Below is a detailed description of the indicator, its functionalities, and usage strategies. Technical Description Channels: The channels presented by the indicator display the upper and lowe
FREE
A Gold Mine
Xiao Peng Tian
Experts
A Gold Mine is an automated trading EA for MT4 (MT5 compatible), purpose-built and optimized for XAUUSD (Gold). It combines dual core logic of grid trading and trend recognition: capturing swing profits in ranging markets, and mitigating unilateral drawdowns in strong trending conditions. With built-in risk control for extreme volatility and fully customizable parameters, it caters to traders with different risk appetites. Supported Instruments : Primarily optimized for XAUUSD (Gold); compat
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.54 (28)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicators
The indicator builds current quotes, which can be compared with historical ones and on this basis make a price movement forecast. The indicator has a text field for quick navigation to the desired date. Options: Symbol - selection of the symbol that the indicator will display; SymbolPeriod - selection of the period from which the indicator will take data; IndicatorColor - indicator color; Inverse - true reverses quotes, false - original view; Next are the settings of the text field, in w
Buyers of this product also purchase
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilities
The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilities
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilities
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Utilities
This Stacker EA will: Automatically set Stop loss on a new order Automatically set Take profit on a new order Stack (or open up to 4 additional orders at the same time) when a new order is placed, the SL/TP can be preset individually for each order. Provides a transparent replacement for the standard 1-click trading buttons in MetaTrader 4 (1 click still works and SL/TP will automatically be set as well as Stacking). Automatically calculate lot order size according to preset risk management perc
Risk manager x2
Andrii Malakhov
Utilities
Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита. Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски. А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов.  Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.
Advanced Smart Renko Heiken Ashi Candle Trader
Vigil Varghese
Utilities
Advanced Smart Renko and Heiken Ashi Candle Trader is ONE STOP SOLUTION based semi/fully - automated multi-currency EA carefully engineered for traders to enter the trade based on their Analysis or in fully automated mode for scalping, trend trading, candle breakout trades and also automated news trading with inbuilt trade management solution.    Advantages    No grid / Martingale Works on Classic Renko, Renko Heiken Ashi charts and classic Heiken Ashi charts    Features Multi-Currency Ma
Binary expert
Dmitriy Konogorov
Utilities
Expert for a binary options on mt4, he have  two built-in a indicators and many different settings. The expert has one a level of martingale, but it is recommended to use it on  the instruments with a yield of 85 percent. it can be used simultaneously on a variety of currency instruments. All settings have already been made, but you can also configure them yourself . Currency for do trading is a Russian ruble. Good trading to everyone.
Woobottradingsystem
JAEGYU WOO
Utilities
This program is created by algorithm which economy based logic in the trading market. 1. The program able to work with all of currency and trading items  2. Take profit and loss are basically handled by EA program Recommendation: EUR_USD is the most preferred. Please use this program only for MT4. LOT should be managed depends on own deposit. Otherwise, high risk will be driven(e.g 0.1~0.2 lot is recommended when the deposit is 10,000 dollar)
Trade Control
Andrii Malakhov
Utilities
Утилита-риск-менеджер для защиты вашего депозита от полной потери денег. Если вы инвестор и решили передать деньги в доверительное управление, вам нужен Trade Control. Так трейдер не нарушит свои же правила риск-менеджмента и не сольет все ваши деньги. Для этого Trade Control должен находится на вашем VPS. И у управляющего трейдера не должно быть доступа к настройкам данной улититы. В момент слабости, трейдер не сможет увеличить заложенные в торговлю риски. И не потеряет ваш депозит за один неуд
PropFirm TradeAssit
Ka Shing Law
Utilities
This EA is been tested on difference Prop firm including FTMO, MFF, TFF, Funding Next and E8.  The main focus of this EA is to provide you Risk Management, Trade Management.  It can calculate lot size for you in any market to make sure fix % risk per trade.  It has a partially close and brake even line you can place on the screen.  When the line is hit, EA will partially close the position can move the SL to entry to provide you a guarantee profit. One EA can trade all symbol.  Is a Prop Firm tr
Assassin Trading Assistant
Anthony Donald Dickenson Jr
Utilities
The EA is used as an assistant for traders in the Trading Masters group.  The EA assists with identifying setups when taking trades using the strategies outline in the Trading Masters Group.  The EA has been developed and is intended for use by community members who understand the concepts and would like assistance navigating trade setups.  It is recommended to first understand the concepts presented in the Trading Masters group before purchasing this EA so the user can understand and benefit fr
Golden Shield EA
Wei Xiang Huang
Utilities
HURRICANE EA is a compilation based on the volatility unique to XAUUSD (GOLD), which is a trading tool with simple internal operation logic but not ordinary, which uses martingale + hedging + trending as a set of operating modes. Expert was born by collecting and learning a large amount of historical data, combined with the characteristics of the variety and using it countless times to test the market. Please do not believe that there will be any complex algorithm in the market that can accurate
MM Trade Assist
Money Mint LLC
Utilities
The MoneyMint Trade Assist is a game-changer for traders. This all-in-one control panel puts the power of professional trading at your fingertips, empowering you to take your trading to the next level. With its intuitive design and feature-rich functionality, the MoneyMint Trade Assist simplifies the complexities of order entry and exit and gives you the edge you need to succeed. Whether you're an experienced trader or just starting out, this powerful tool will help you maximize your profits and
Porsaj Sentiment of Traders
Jan Bungeroth
Utilities
Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add https://porsaj.com to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! Sentiment is a vital gauge that provides traders and investors with valuable insights into their perceptions of the market and the broader economy. It serves as a reflection of their collective outlook, emotions, and expectations regarding future price movements and economic conditions. Porsaj is a powerful plat
Porsaj News and Economic Calendar
Jan Bungeroth
Utilities
Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add https://porsaj.com to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! An economic calendar in the context of forex refers to a tool or resource that provides information about upcoming economic events, indicators, and data releases that can potentially impact the financial markets, particularly the foreign exchange market. It helps traders stay informed about key economic announce
FTMO Sniper 4
Vyacheslav Izvarin
Utilities
Dedicated for FTMO and other Prop Firms Challenges 2020-2024 Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Best results on GOLD and US100  Use any Time Frame Close all deals and Auto-trading  before  US HIGH NEWS, reopen 2 minutes after Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday Recommended time to trade 09:00-21:00 GMT+3 For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94887 ---------------------
Porsaj Signal
Jan Bungeroth
Utilities
We offer: - Every day signals on EURUSD, XAUUSD (Gold), XAGUSD, GBPUSD, CADJPY, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, AUDNZD, NZDUSD, USDCAD, ... - We offer evaluated signals and you can see the signals with rank of signal providers based on their history Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add https://porsaj.com to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! More explanation: Forex and crypto signals are tools used by traders to
Porsaj AI Bot
Jan Bungeroth
Utilities
Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add   https://porsaj.com   to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! Unlock the power of cutting-edge technology with Porsaj Artificial Intelligence Bot, your trusted Expert Advisor for MT4. Designed to revolutionize your trading experience, this advanced bot combines sentiment analysis, technical analysis, and harmonic patterns, all driven by the incredible capabilities of art
Porsaj Scalper
Jan Bungeroth
Utilities
Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add   https://porsaj.com   to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! Unveiling the Porsaj Scalper: Your Cutting-Edge MetaTrader 4 Utility for Precision Scalping Are you ready to take your forex trading to the next level? Look no further than the revolutionary Porsaj Scalper – a MetaTrader 4 utility designed to empower scalpers with the tools they need to thrive in the fast-pac
ADAM for FTMO 40
Vyacheslav Izvarin
5 (1)
Utilities
ADAM EA Special Version for FTMO  Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94887 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistente de traiding One
Uriel Alonso Camargo Bayona
Utilities
Description: The forex risk management script is designed to assist traders in effectively managing the risk associated with their trades and maximizing profit potential. This script can be used on a trading platform to automate and simplify the risk management process. Features: Risk Configuration: Allows the user to set the percentage of capital they are willing to risk on a trade. Position Size Calculation: Automatically calculates the position size based on the specified risk percentage and
CandleStyx
Guillaume Xavier Andre Turlier
Utilities
MT4 trading tool. Intuitive Dashboard that allows effortless automated trading, saving 99 Strategies , Advanced Money Management , Automatic group orders :  Global Take Profit / Stop Loss, Smart TP (Multi-Level, Position Recovery) and Smart SL (Breakeven, trailing Stop, Multi-Level), Exit Manager , Signals, Strength Indicator , ATR Graph, Price Alert, News Warning…  # If you have any other requirements or are interested in collaboration, please contact (info@styxia.com)   Get more information
Safe Hedge Robot MT4
Mohammadhossein Yoosefiizad
Utilities
FULL AUTOMATED ROBOT :  HEDGE ON TWO INDEX OR SHARERS : For get optimize SET file , send massage to me on WhatsApp    FTMO  200K challenge live link. NOW.   FTMO  10K challenge link. PAST.   FTMO   100K challenge link. PAST.   Because this robot performs hedging on TWO INDEX OR SHARERS at the  Same Time , it is not possible to backtest.  A special robot for the forex market whose strategy is to simultaneously open two positions on two indices with a high correlation coeffici
Trade With Analyst data
Oky Agus Setiawan
Utilities
Hello , Most people fail in trading because they use general strategies, trading should follow your own basics Being unique is the best strategy I am MaxlumFX, a trader who uses Microsoft Excel I have been using it for years and the profits are realistic simple Follow the trade with Correlation Trigular for Analyst 1 Pair I share this file as your trading analysis Contact me for Excel file T.me/MaxlumFX
Copiador MT4
Luciana Andrea Maggiori
Utilities
Copiador – La Mejor Herramienta para Copiar Operaciones en MetaTrader 4 Este no es un simple copiador de operaciones que únicamente permite copiar transacciones de forma local entre diferentes cuentas de MetaTrader 4 en cualquier dirección y cantidad. ¡Por supuesto que lo hace! ¡Pero Copiador hace mucho más! Descubre sus características y beneficios a continuación FUNCIONALIDADES DESTACADAS: Copiado entre brokers diferentes : Puedes copiar operaciones desde una cuenta en un broker
PositiveGridEa
Yaakov Markos
Utilities
Welcome to Positive Grid — the strategy behind our real-time Telegram signals. This video shows how the cycle works from start to finish, including: • Opening Buy/Sell at the same price • Grid expansion every 20 pips • Mini trades every 10 pips • Pending order logic (“5=5”) • Profit target and cycle restart ⸻ Profit Potential (Per Cycle): Most cycles involve 6 to 30 trades, depending on market movement: • 0.01 lot = $4.00 profit target • 0.10 lot = $40.00 profit target • 1.00 lot = $400.00 pr
Magic calculation analyzer
Xiao Lin Zhu
Utilities
Magic Point Calculation System Support, resistance, target position... Use scientific calculations to help your trades Find the corresponding and low points Through our observation of the current chart, find the corresponding high and low points Enter the high and low points and calculate Enter the high and low point at the corresponding positions and click calculate to get the support, resistance, target, etc. Pre-order and wait for the result Pre-order at the price calculatedthe risk of ext
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (110)
Utilities
Experience exceptionally  fast trade copying with the Local Trade Copier EA MT4 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the Local Trade Copier EA MT4 offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking to inc
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (445)
Utilities
Trade Manager MT4 is an advanced position size calculator and trade management tool for MetaTrader 4, designed to help traders plan trades faster, control risk more precisely, and manage open positions directly from the chart. It combines order placement, risk based lot calculation, Stop Loss and Take Profit management, Break Even, Trailing Stop, Partial Close, Equity Protection, and external trade management in one panel. Whether you trade forex, indices, metals, commodities, or crypto, Trade M
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilities
Professional Trade Copier for MetaTrader 4 Fast, professional, and reliable trade copier for MetaTrader 4 . COPYLOT helps you copy Forex trades between MetaTrader 4 and MetaTrader 5 terminals with flexible synchronization for different account setups. COPYLOT MT4 version supports: MetaTrader 4 to MetaTrader 4 MetaTrader 5 Hedge to MetaTrader 4 MetaTrader 5 Netting to MetaTrader 4   MT5 version Full Description + DEMO + PDF How To Buy How To Install How to get Log Files How To Test and Optimize A
Filter:
No reviews
Reply to review