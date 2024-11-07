HFT Fast Scalping EA
- Sami George Saba Zeidan
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
HFT FAST SCALPING EA the High Frequency Trading which use stop orders to enter the trades when market is trending.
best use for
1- Low slippage brokers for us30 and DE40 .
2- LOW OR ZERO COMMISSION BROKERS FOR EUR AND GOLD.
3-Prop firms like ftmo ,tff,.......etc
This EA UNLIKE Other HFT EAs , You can see that in the parameters ,, CHOOSE LOT SIZE , MAX LOT , CHOOSE TIME , COMMENT AND OTHERS .
IT STOPS 3 MINUTES AUTOMATICALLY EVERY 15 MINUTES TO PROTECT THE EQUITY FROM A BIG UNWANTED SLIPPAGE .
IT WORKS ON MARKET TICKS AND 1 HOUR IS THE BEST CHART.
