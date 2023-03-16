Sondra Grider Hedge

Sondra Grider Hedge - мультивалютная сеточная система с мартингейлом,  автоматическим безубытком и трейлинг стопом.

Советник достаточно установить на график любого финансового инструмента с параметрами по умолчанию.

Параметры

  • Lot фиксированный объем для торговли
  • MagicNumber уникальное число для идентификации советником своих ордеров
  • Komment комментарий к открываемым сделкам

Минимальный стартовый депозит для торговли составляет 1000 usd.

Прошлые прибыльные трейды советника не являются гарантией прибыльной торговли в будущем.
