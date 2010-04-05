Sondra Grider Hedge
- Denis Nikolaev
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 20 dicembre 2023
- Attivazioni: 5
Sondra Grider Hedge - мультивалютная сеточная система с мартингейлом, автоматическим безубытком и трейлинг стопом.
Советник достаточно установить на график любого финансового инструмента с параметрами по умолчанию.
Параметры
- Lot фиксированный объем для торговли
- MagicNumber уникальное число для идентификации советником своих ордеров
- Komment комментарий к открываемым сделкам
Минимальный стартовый депозит для торговли составляет 1000 usd.
Прошлые прибыльные трейды советника не являются гарантией прибыльной торговли в будущем.