Trend Tracer EA MT4

4.2
The Trend Trader EA can identify and trade market trends. Due to the nature of the strategy it will perform better in trendy market conditions and might struggle with sideways markets. It includes various trade management options to make adjustments whenever the market requires it. If you like the program then please consider leaving a 5 star rating and a short comment :)
Reviews 9
Milko Vivaldi
390
Milko Vivaldi 2024.10.11 19:23 
 

René nr.1!!

yyang1026
19
yyang1026 2024.03.07 11:52 
 

Es gefaeht mir sehr，vielen Dank！

Jochen1965
155
Jochen1965 2023.06.16 08:08 
 

Dieser EA macht genau das was er soll. Basierend auf einer nachvollziehbaren Trendfolge Strategie werden analog der gesetzten Parameter, Trades gesetzt und ausgeführt. Dass hierbei nicht jeder Trade ein Gewinn sein kann sollte klar sein. Kein Grid oder Martingale System, einfach und transparent gehalten. Gefällt mir!

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Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
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UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
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Milko Vivaldi
390
Milko Vivaldi 2024.10.11 19:23 
 

René nr.1!!

yyang1026
19
yyang1026 2024.03.07 11:52 
 

Es gefaeht mir sehr，vielen Dank！

AscendCapital
2364
AscendCapital 2024.02.19 19:17 
 

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Jochen1965
155
Jochen1965 2023.06.16 08:08 
 

Dieser EA macht genau das was er soll. Basierend auf einer nachvollziehbaren Trendfolge Strategie werden analog der gesetzten Parameter, Trades gesetzt und ausgeführt. Dass hierbei nicht jeder Trade ein Gewinn sein kann sollte klar sein. Kein Grid oder Martingale System, einfach und transparent gehalten. Gefällt mir!

itradeywy
15
itradeywy 2022.12.05 10:15 
 

I am trying the Trend Tracer out and like it so far. I am new to EA's however, Playing around with the depth has helped find stronger trades

Junichi Sawada
938
Junichi Sawada 2022.11.06 00:57 
 

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BM Trading GmbH
85300
Reply from developer Rene Balke 2022.11.06 08:40
Hey thanks for the review. Unfortunately your comment does not say a lot about your experience. Can you explain why you do not like this EA? :)
xO8sVpkY
69
xO8sVpkY 2022.11.04 16:08 
 

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BM Trading GmbH
85300
Reply from developer Rene Balke 2022.11.06 08:42
Hey, thanks for sharing your experience. This EA is not meant to be a "winning machine". But since the strategy is widely known I wanted to provide it as a free EA, so traders can play around with it and learn more about trend trading. Don't you like this idea or was your rating solely based on the performance?
sapog74
79
sapog74 2022.11.04 14:27 
 

на тестере сливает при любых настройках( как индикатор вроде ничего 3 звезды)торгую usdcad 1h

russland

BM Trading GmbH
85300
Reply from developer Rene Balke 2022.11.06 08:44
Hey, unfortunately I do not speak this language (and google translator was not able to help me here ;)). Can you explain why you do not like the EA?
TraderFranzII
34
TraderFranzII 2022.11.02 13:50 
 

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