Trend Tracer EA MT4
- Experts
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- Version: 1.22
- Updated: 4 November 2022
Es gefaeht mir sehr，vielen Dank！
Dieser EA macht genau das was er soll. Basierend auf einer nachvollziehbaren Trendfolge Strategie werden analog der gesetzten Parameter, Trades gesetzt und ausgeführt. Dass hierbei nicht jeder Trade ein Gewinn sein kann sollte klar sein. Kein Grid oder Martingale System, einfach und transparent gehalten. Gefällt mir!
René nr.1!!
Es gefaeht mir sehr，vielen Dank！
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Dieser EA macht genau das was er soll. Basierend auf einer nachvollziehbaren Trendfolge Strategie werden analog der gesetzten Parameter, Trades gesetzt und ausgeführt. Dass hierbei nicht jeder Trade ein Gewinn sein kann sollte klar sein. Kein Grid oder Martingale System, einfach und transparent gehalten. Gefällt mir!
I am trying the Trend Tracer out and like it so far. I am new to EA's however, Playing around with the depth has helped find stronger trades
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на тестере сливает при любых настройках( как индикатор вроде ничего 3 звезды)торгую usdcad 1h
russland
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René nr.1!!