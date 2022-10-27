Trend Tracer EA MT4
- Experts
- BM Trading GmbH
- Versione: 1.22
- Aggiornato: 4 novembre 2022
Dieser EA macht genau das was er soll. Basierend auf einer nachvollziehbaren Trendfolge Strategie werden analog der gesetzten Parameter, Trades gesetzt und ausgeführt. Dass hierbei nicht jeder Trade ein Gewinn sein kann sollte klar sein. Kein Grid oder Martingale System, einfach und transparent gehalten. Gefällt mir!
René nr.1!!
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.
на тестере сливает при любых настройках( как индикатор вроде ничего 3 звезды)торгую usdcad 1h
russland
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.
