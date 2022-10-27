Trend Tracer EA MT4

The Trend Trader EA can identify and trade market trends. Due to the nature of the strategy it will perform better in trendy market conditions and might struggle with sideways markets. It includes various trade management options to make adjustments whenever the market requires it. If you like the program then please consider leaving a 5 star rating and a short comment :)
Recensioni 9
Milko Vivaldi
367
Milko Vivaldi 2024.10.11 19:23 
 

René nr.1!!

yyang1026
19
yyang1026 2024.03.07 11:52 
 

Es gefaeht mir sehr，vielen Dank！

Jochen1965
133
Jochen1965 2023.06.16 08:08 
 

Dieser EA macht genau das was er soll. Basierend auf einer nachvollziehbaren Trendfolge Strategie werden analog der gesetzten Parameter, Trades gesetzt und ausgeführt. Dass hierbei nicht jeder Trade ein Gewinn sein kann sollte klar sein. Kein Grid oder Martingale System, einfach und transparent gehalten. Gefällt mir!

