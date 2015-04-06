RoboFxtr4SupRes

  • Strateji-1=>TRUE(Support&Resistance)

  • Strateji-2=>FALSE

  • Alt da ki destek & direnç indikatörünü indirerek grafik üzerine ekleyelim.  Bunu yapmaz iseniz EA çalışmaz.

  • Indicator(true/false=>TRUE)

  • TestIndicator(true/false=>TRUE)

  • STOPLOSS= 0 

  • TAKEPROFİT=0 

  • TRAİLLİNGSTOP=TRUE

  • shved_supply_and_demand.EX4  => DİKKAT!!! => KESİNLİKLE İNDİKATOR GRAFİK EKLENMELİDİR.

  • Kendine özel Strateji ile İndikatörlerden sinyal alarak çalışmaktadır. Destek ve Direnç seviyelerinde işleme girer. İstenirse Dirençte BUY veya Destek de SELL işlemi belli mesafeden sonra işlem açması önlenir. Ekranda Destek ve Direnç olan mesafe son mum destek veya direnç içerisinde olduğunda gösterilir. Ekran üzerinde Kar-Zarar, Sermaye ,Bakiye, Spreed, Marjin, Server zaman, Yerel zaman gösterilir. 

  • Kullanılan İndikatörler

  1. DESTEK&DİRENÇ

  2. EMA

  3. ATR​

  4. KISMI KAPANIŞ

  5. BAŞABAŞ

  6. ddTRADE

  7. ddMESAFE

  8. KAR-AL

  • Risk Analiz

shved_supply_and_demand.EX4 

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Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
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GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Experts
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
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RoboFxtr1
Mehmet Alkan
Experts
Robot FX-TR1 EA. examines the market.(EURUSD) There are TP and SL. First, it opens a single trade and opens other trades that you specify (1+1.1+2.1+3.1+4.1+5) at certain intervals in the direction of the trade it opens. You can set your risk ratio to 2-3-4-5%. It uses 8 indicators for profit. These indicators (BUY) or (SELL) give the same signal direction. Indicators:(MA1-MA2-RSI-MACD-TREND1-TREND2-MINMAX-VOLUME) and SUBRES instantaneously control. Period: M30 Pair: EURUSD Support-Resistance I
RobocopTR
Mehmet Alkan
Experts
Özel Stratejisi ile çalışıyor. Kullanılan işleme giriş İndikatörler(ATR-SAR-KAMA-RSI-TREND-ATR2) Lot ayarını.0. 20 başlattığınız da hedefini Kar Al giderken önce 0.10 daha sonra kalanın ardından 0.5 lot olacak 0.3 ve en son da 0.2 lot kapatır. Parçalayarak Kar alır. ATR ile takip eden Zararı durdur. Görsel Ekranda Kar-Zarar ve Sermaye -Bakiye bilgileri eklenmiştir.
RoboFxtr2
Mehmet Alkan
Experts
RobotFxtr2 EA  pariteler üzerinde çalışır. EURUSD(M30) TP & SL değerleri bulunmaktadır. Önce tek işlem açar  ve açtığı işle yönünde belli aralık ile sizin belirlediğiniz (1+1,1+2,1+3,1+4,1+5) diğer işlemleri açar. Risk oranınızı %2-3-4-5 ayarlayarak riski kendinize göre alabilirsiniz. Risk aldığınızda bakiyenize dikkat edelim. Kar için 8 adet indikatör kullanır Bu indikatörlerin (BUY) veya (SELL) aynı sinyal yönünü verdiğin de işleme girer. Çok fazla indikatör kullandığı için her işleme girmez.
RoboScanner
Mehmet Alkan
Experts
Pariteler(EURUSD M30) Fibonacci 2MA  Momentum Trend1 Trend2 Support-Resistance-Pivot Parçalı kar alma Özel bir strateji ile yazılmış olan SCANNER yazılımı tarama yaparak gerekli koşullar oluştuğunda işleme girer. TakeProfit ve StopLoss bulunmaktadır. Martingalle ile işlem hacmini kar aldıkça arttırır. İşlem açıldığında dikey çubuk ile açılış tarihi ve saati ile ekranda uyarı verir. Ekranda bulunan bilgi ekranı ile kullanıcıya anlık bilgi aktarır.
AndroidRoboFX
Mehmet Alkan
Experts
Mumları tarayarak işlem arar yapay bir zeka gibi çalışır. (1 veya 1+5) işlem açar. Sadece BUY veya sadece SELL yönde işleme girebilir. Kullanılan indikatörler. 2MA MACD MOMENTUM FİBONACCİ MİNMAX TREND-1 TREND-2 Gerekli koşullar oluştuğunda işleme girer önce tek sonra istenilen yönde ilerliyor ise beş işlem daha açar . Parçalayarak kar alır. FİBONACCİ seviyelerini kontrol eder.
BlueZonRoboFXTR
Mehmet Alkan
Experts
BlueZon robot mavi taralı alan içerisindeki mumları kontrol ederek işleme girer. Genelde bu alandaki mumların hareketleri BUY ve SELL  girişleri tetikler. İşleme girmek için gerekli indikatörler 2MA MACD MINMAX MOMENTUM TREND1 TREND2 MA FİBONACCİ işleme (1 - 1+5) şekilde girer bunu ayarlamak kullanıcıya bağlıdır. İşlem zamanı ayarlanabilir. Kar alarak işlemden parçalı çıkılabilir.
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