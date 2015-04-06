RoboScanner

  • Pariteler(EURUSD M30)
  • Fibonacci
  • 2MA 
  • Momentum
  • Trend1
  • Trend2
  • Support-Resistance-Pivot
  • Parçalı kar alma
  • Özel bir strateji ile yazılmış olan SCANNER yazılımı tarama yaparak gerekli koşullar oluştuğunda işleme girer.
  • TakeProfit ve StopLoss bulunmaktadır.
  • Martingalle ile işlem hacmini kar aldıkça arttırır.
  • İşlem açıldığında dikey çubuk ile açılış tarihi ve saati ile ekranda uyarı verir.
  • Ekranda bulunan bilgi ekranı ile kullanıcıya anlık bilgi aktarır.


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Experts
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Mehmet Alkan
Experts
Robot FX-TR1 EA. examines the market.(EURUSD) There are TP and SL. First, it opens a single trade and opens other trades that you specify (1+1.1+2.1+3.1+4.1+5) at certain intervals in the direction of the trade it opens. You can set your risk ratio to 2-3-4-5%. It uses 8 indicators for profit. These indicators (BUY) or (SELL) give the same signal direction. Indicators:(MA1-MA2-RSI-MACD-TREND1-TREND2-MINMAX-VOLUME) and SUBRES instantaneously control. Period: M30 Pair: EURUSD Support-Resistance I
RobocopTR
Mehmet Alkan
Experts
Özel Stratejisi ile çalışıyor. Kullanılan işleme giriş İndikatörler(ATR-SAR-KAMA-RSI-TREND-ATR2) Lot ayarını.0. 20 başlattığınız da hedefini Kar Al giderken önce 0.10 daha sonra kalanın ardından 0.5 lot olacak 0.3 ve en son da 0.2 lot kapatır. Parçalayarak Kar alır. ATR ile takip eden Zararı durdur. Görsel Ekranda Kar-Zarar ve Sermaye -Bakiye bilgileri eklenmiştir.
RoboFxtr2
Mehmet Alkan
Experts
RobotFxtr2 EA  pariteler üzerinde çalışır. EURUSD(M30) TP & SL değerleri bulunmaktadır. Önce tek işlem açar  ve açtığı işle yönünde belli aralık ile sizin belirlediğiniz (1+1,1+2,1+3,1+4,1+5) diğer işlemleri açar. Risk oranınızı %2-3-4-5 ayarlayarak riski kendinize göre alabilirsiniz. Risk aldığınızda bakiyenize dikkat edelim. Kar için 8 adet indikatör kullanır Bu indikatörlerin (BUY) veya (SELL) aynı sinyal yönünü verdiğin de işleme girer. Çok fazla indikatör kullandığı için her işleme girmez.
RoboFxtr4SupRes
Mehmet Alkan
Experts
Strateji-1=>TRUE(Support&Resistance) Strateji-2=>FALSE Alt da ki destek & direnç indikatörünü indirerek grafik üzerine ekleyelim.  Bunu yapmaz iseniz EA çalışmaz. Indicator(true/false=>TRUE) TestIndicator(true/false=>TRUE) STOPLOSS= 0  TAKEPROFİT=0  TRAİLLİNGSTOP=TRUE shved_supply_and_demand.EX4  => DİKKAT!!! => KESİNLİKLE İNDİKATOR GRAFİK EKLENMELİDİR. Kendine özel Strateji ile İndikatörlerden sinyal alarak çalışmaktadır. Destek ve Direnç seviyelerinde işleme girer. İstenirse Dirençte BUY vey
AndroidRoboFX
Mehmet Alkan
Experts
Mumları tarayarak işlem arar yapay bir zeka gibi çalışır. (1 veya 1+5) işlem açar. Sadece BUY veya sadece SELL yönde işleme girebilir. Kullanılan indikatörler. 2MA MACD MOMENTUM FİBONACCİ MİNMAX TREND-1 TREND-2 Gerekli koşullar oluştuğunda işleme girer önce tek sonra istenilen yönde ilerliyor ise beş işlem daha açar . Parçalayarak kar alır. FİBONACCİ seviyelerini kontrol eder.
BlueZonRoboFXTR
Mehmet Alkan
Experts
BlueZon robot mavi taralı alan içerisindeki mumları kontrol ederek işleme girer. Genelde bu alandaki mumların hareketleri BUY ve SELL  girişleri tetikler. İşleme girmek için gerekli indikatörler 2MA MACD MINMAX MOMENTUM TREND1 TREND2 MA FİBONACCİ işleme (1 - 1+5) şekilde girer bunu ayarlamak kullanıcıya bağlıdır. İşlem zamanı ayarlanabilir. Kar alarak işlemden parçalı çıkılabilir.
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