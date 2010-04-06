RoboFxtr4SupRes

  • Strateji-1=>TRUE(Support&Resistance)

  • Strateji-2=>FALSE

  • Alt da ki destek & direnç indikatörünü indirerek grafik üzerine ekleyelim.  Bunu yapmaz iseniz EA çalışmaz.

  • Indicator(true/false=>TRUE)

  • TestIndicator(true/false=>TRUE)

  • STOPLOSS= 0 

  • TAKEPROFİT=0 

  • TRAİLLİNGSTOP=TRUE

  • shved_supply_and_demand.EX4  => DİKKAT!!! => KESİNLİKLE İNDİKATOR GRAFİK EKLENMELİDİR.

  • Kendine özel Strateji ile İndikatörlerden sinyal alarak çalışmaktadır. Destek ve Direnç seviyelerinde işleme girer. İstenirse Dirençte BUY veya Destek de SELL işlemi belli mesafeden sonra işlem açması önlenir. Ekranda Destek ve Direnç olan mesafe son mum destek veya direnç içerisinde olduğunda gösterilir. Ekran üzerinde Kar-Zarar, Sermaye ,Bakiye, Spreed, Marjin, Server zaman, Yerel zaman gösterilir. 

  • Kullanılan İndikatörler

  1. DESTEK&DİRENÇ

  2. EMA

  3. ATR​

  4. KISMI KAPANIŞ

  5. BAŞABAŞ

  6. ddTRADE

  7. ddMESAFE

  8. KAR-AL

  • Risk Analiz

shved_supply_and_demand.EX4 

Produits recommandés
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (27)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experts
Le robot de trading VR Black Box est basé sur la stratégie de suivi de tendance populaire et éprouvée. Au cours de plusieurs années, il a été amélioré sur les comptes de trading en direct grâce à des mises à jour régulières et à l'introduction de nouvelles idées. Grâce à cela, VR Black Box est devenu un robot de trading puissant et unique qui peut impressionner aussi bien les traders débutants que expérimentés. Afin de se familiariser avec le robot et d'évaluer son efficacité, il suffit de l'ins
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
Le robot utilise la stratégie de négociation consistant à briser les lignes de l'indicateur des bandes de Bollinger. L'essence de cette stratégie réside dans l'analyse constante des lignes de l'indicateur et la recherche des points de rupture les plus efficaces pour ses lignes. Lorsque le prix franchit la ligne indicatrice dans l'une des directions, le robot ouvre une transaction dans cette direction et commence à la suivre.Mais le robot n'ouvre pas de transactions à chaque fois que les lignes
Gold Crowd Density Flip mt4
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experts
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
Greed Master Eleven three three
Oleg Papkov
Experts
The Expert Advisor trades using the Stochastic indicator with the specified parameters. A trade is opened at the crossover of the specified levels. The default levels are K = 11, D = 3, Sl = 3. The EA opens a trade when overbought and oversold levels specified by the trader are crossed. Trades are closed by Take Profit levels, which are hidden form the broker. If a wrong direction is chosen, the EA opens an averaging grid of orders. Expert parameters MAGICB - Long magic number; MAGICS - Short m
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Experts
Night Rocker EA is a night scalper that has a system for evaluating market volatility and trades during a period when prices are flat. In addition, there is a built-in filter of spread and slippage.   Each open order has a stop loss and take profit. Also, the market volatility assessment system closes orders when market conditions change in a negative direction for the trader.   The Expert Advisor works on USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD pairs. Period M15.   The internal control system for workin
Goldmine Ventures EA Gold
Sayan Vandenhout
Experts
Goldmine Ventures USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON M15 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Experts
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
Forextroids Gold EA
Sayan Vandenhout
Experts
FOREXTROIDS USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $20000
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
Maximo Momentum Gold EA
Sayan Vandenhout
Experts
Maximo Momentum  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
Gold Standard Gold EA
Sayan Vandenhout
Experts
Gold Standard  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $200
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
Short term trading
Zhenyang Dong
Experts
适用于低点差平台（10点以内）或者ECN平台，短线交易EURUSD使用周期为：1M和5M。参数默认。 如果点差过高可能会产生亏损。标准账户测试请把点差改为10以后回测，请仔细阅读后测试  MinLots = 0.01;------最小手数 MaxLots = 100.0;-----最大手数 Risk = 50.0;        -----最大风险  FixedLots = 0.1;------固定手数  UseMM = TRUE;-------是否启用按资金控制手数,请选 用TRUE StartHour = 0;----------开始时间，小时 StartMinute = 0;--------开始时间，分钟 EndHour = 23;-----------结束时间，小时 EndMinute = 59;---------结束时间，分钟
Moving Along Gold FX
Sayan Vandenhout
Experts
Moving Along USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON M15 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $3000
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.6 (10)
Experts
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Indicateurs
Le Capteur de Tendance (The Trend Catcher) : La stratégie Trend Catcher avec indicateur d’alerte est un outil d’analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché ainsi que les points d’entrée et de sortie potentiels. Elle dispose d’une stratégie Trend Catcher dynamique, s’adaptant aux conditions du marché pour offrir une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et l
FREE
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Gold Buy Trader
George Aguilor
Experts
Gold Buy Trader V105 Gold Buy Trader V105 is a professional Expert Advisor designed to trade Gold (XAUUSD) and other major instruments with a refined buy-grid strategy. It combines oversold stochastic entries with an optional one-cycle sell mode, offering flexibility for both trending and ranging markets. This version has been carefully optimized to meet strict MQL5 validation standards, ensuring smooth execution, stable performance, and compatibility across brokers. Key Features Buy-grid entry
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicateurs
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
TD Sequential EA
George Njau Ngugi
Experts
Overview The TD Sequential EA is a sophisticated automated trading system designed to capitalize on the TD Sequential indicator, developed by Tom DeMark. This EA identifies trading opportunities based on TD Sequential setups and executes trades with predefined risk management parameters. It offers a clean and customizable chart appearance and allows users to set their own lot sizes and other trading parameters. Key Features Automated Trading : Executes buy and sell orders based on TD Sequential
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
TheWinnerTurtle
Rijalalaina Rasolofonirina
Experts
THEWINNERTURTLE EXPERT ADVISOR MT4 This EA is based on price action and RSI indicator to trade EURUSD currency pair on M15 timeframe. THEWINNERTURTLE is a price action swing system working for a long-term profit as showed by backtesting. THEWINNERTURTLE identifies price movement to easily find buy and sell opportunities and places automatically trades based on defined parameters. THEWINNERTURTLE does not use neither martingale nor averaging of losing positions. SETTINGS THEWINNERTURTLE is a long
EA RSI Pending Grid
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
"RSI" usually refers to the Relative Strength Index, a technical indicator used in financial markets to analyze the strength or weakness of an asset's price. "Pending Grid" may suggest a specific trading strategy that combines pending orders with grid trading techniques. RSI EA : RSI (Relative Strength Index) is a technical indicator used in trading to assess whether an asset is overbought or oversold. It measures the speed and change of price movements. RSI values range from 0 to 100. Typically
PureDailyAdvanced
Ahmet Metin Yilmaz
Experts
Standart "PureDailyEA" 's signal link has been working on 25 different instruments since 09.07.2019. It will be stopped after a while. https://www.mql5.com/en/signals/605823   Differences between Standart " PureDailyEa" and "PureDailyAdvanced" are:  1. Added one more input parameters for fine tuning ( optimizasyon )  2. Only 5 currencies works together. You can add daily all 25 currencies but experts open orders ( if conditions met ) only five of them. This because margin problem in the small a
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Fractal Scalper MT4
Stephen Reynolds
Experts
This trading method is inspired by Linda Bradford Raschkes 3 Little Indians pattern. Put simply we anticipate price will approach a projected line that is based upon 2 previous fractals.    If 2 previous upper fractals occur we draw an upper line projected forward. If current price approaches this line we anticipate price will keep moving towards the line and breakthrough so we buy.    If 2 previous lower fractals occur we draw a lower line projected forward. If current price approaches this
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experts
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
Vanda FX
Sayan Vandenhout
5 (2)
Experts
Vanda FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $20000 acc
FREE
VandoraFX Gold
Sayan Vandenhout
Experts
VANDORA FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan ou  Quantum King  gratuitement !*** Demande
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader   combine une stratégie d'évasion et de suivi de tendance avec un maximum de deux transactions par jour. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre Support solide et de notre indicateur de scanner de tendance, veuillez envoyer un mp. Moi!  Veuillez noter que je ne vends pas mes EA ou sets spéciaux sur telegram, ils ne sont disponibles que sur Mql5 et mes fichiers de sets ne sont disponibles que su
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, également connu sous le nom de Green Man en raison de son logo distinctif, est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour surmonter les défis ou les évaluations des entreprises de trading propriétaires (prop firms) qui permettent les stratégies de trading à haute fréquence (HFT). Pour une période limitée : utilitaires gratuits d'une valeur de $198 lorsque vous achetez HFT Prop Firm EA Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Suivi des performances du d
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Experts
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Experts
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 5 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, exige une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Le Javier Gold Scalper a été conçu précisément pour intégrer ce
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Experts
BLACK FRIDAY! ->> Buy GOLD Scalper PRO with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $137 (Regular Price: $447) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled by th
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Experts
Présentation d'Algo Gold EA, un conseiller expert sophistiqué et à faible risque, méticuleusement conçu pour les traders à la recherche d'une stratégie de scalping puissante. En mettant l'accent sur la minimisation des pertes et la mise en œuvre d'une gestion solide des risques, ce système de trading automatisé est conçu pour fournir des résultats cohérents dans les comptes réels et démos. L'une des caractéristiques remarquables d'Algo Gold EA est sa capacité à interrompre l'activité commerc
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Experts
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
Plus de l'auteur
RoboFxtr1
Mehmet Alkan
Experts
Robot FX-TR1 EA. examines the market.(EURUSD) There are TP and SL. First, it opens a single trade and opens other trades that you specify (1+1.1+2.1+3.1+4.1+5) at certain intervals in the direction of the trade it opens. You can set your risk ratio to 2-3-4-5%. It uses 8 indicators for profit. These indicators (BUY) or (SELL) give the same signal direction. Indicators:(MA1-MA2-RSI-MACD-TREND1-TREND2-MINMAX-VOLUME) and SUBRES instantaneously control. Period: M30 Pair: EURUSD Support-Resistance I
RobocopTR
Mehmet Alkan
Experts
Özel Stratejisi ile çalışıyor. Kullanılan işleme giriş İndikatörler(ATR-SAR-KAMA-RSI-TREND-ATR2) Lot ayarını.0. 20 başlattığınız da hedefini Kar Al giderken önce 0.10 daha sonra kalanın ardından 0.5 lot olacak 0.3 ve en son da 0.2 lot kapatır. Parçalayarak Kar alır. ATR ile takip eden Zararı durdur. Görsel Ekranda Kar-Zarar ve Sermaye -Bakiye bilgileri eklenmiştir.
RoboFxtr2
Mehmet Alkan
Experts
RobotFxtr2 EA  pariteler üzerinde çalışır. EURUSD(M30) TP & SL değerleri bulunmaktadır. Önce tek işlem açar  ve açtığı işle yönünde belli aralık ile sizin belirlediğiniz (1+1,1+2,1+3,1+4,1+5) diğer işlemleri açar. Risk oranınızı %2-3-4-5 ayarlayarak riski kendinize göre alabilirsiniz. Risk aldığınızda bakiyenize dikkat edelim. Kar için 8 adet indikatör kullanır Bu indikatörlerin (BUY) veya (SELL) aynı sinyal yönünü verdiğin de işleme girer. Çok fazla indikatör kullandığı için her işleme girmez.
RoboScanner
Mehmet Alkan
Experts
Pariteler(EURUSD M30) Fibonacci 2MA  Momentum Trend1 Trend2 Support-Resistance-Pivot Parçalı kar alma Özel bir strateji ile yazılmış olan SCANNER yazılımı tarama yaparak gerekli koşullar oluştuğunda işleme girer. TakeProfit ve StopLoss bulunmaktadır. Martingalle ile işlem hacmini kar aldıkça arttırır. İşlem açıldığında dikey çubuk ile açılış tarihi ve saati ile ekranda uyarı verir. Ekranda bulunan bilgi ekranı ile kullanıcıya anlık bilgi aktarır.
AndroidRoboFX
Mehmet Alkan
Experts
Mumları tarayarak işlem arar yapay bir zeka gibi çalışır. (1 veya 1+5) işlem açar. Sadece BUY veya sadece SELL yönde işleme girebilir. Kullanılan indikatörler. 2MA MACD MOMENTUM FİBONACCİ MİNMAX TREND-1 TREND-2 Gerekli koşullar oluştuğunda işleme girer önce tek sonra istenilen yönde ilerliyor ise beş işlem daha açar . Parçalayarak kar alır. FİBONACCİ seviyelerini kontrol eder.
BlueZonRoboFXTR
Mehmet Alkan
Experts
BlueZon robot mavi taralı alan içerisindeki mumları kontrol ederek işleme girer. Genelde bu alandaki mumların hareketleri BUY ve SELL  girişleri tetikler. İşleme girmek için gerekli indikatörler 2MA MACD MINMAX MOMENTUM TREND1 TREND2 MA FİBONACCİ işleme (1 - 1+5) şekilde girer bunu ayarlamak kullanıcıya bağlıdır. İşlem zamanı ayarlanabilir. Kar alarak işlemden parçalı çıkılabilir.
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis