RoboFxtr4SupRes
- Experts
- Mehmet Alkan
- Versione: 12.0
- Attivazioni: 5
Strateji-1=>TRUE(Support&Resistance)
Strateji-2=>FALSE
Alt da ki destek & direnç indikatörünü indirerek grafik üzerine ekleyelim. Bunu yapmaz iseniz EA çalışmaz.
Indicator(true/false=>TRUE)
TestIndicator(true/false=>TRUE)
STOPLOSS= 0
TAKEPROFİT=0
TRAİLLİNGSTOP=TRUE
shved_supply_and_demand.EX4 => DİKKAT!!! => KESİNLİKLE İNDİKATOR GRAFİK EKLENMELİDİR.
Kendine özel Strateji ile İndikatörlerden sinyal alarak çalışmaktadır. Destek ve Direnç seviyelerinde işleme girer. İstenirse Dirençte BUY veya Destek de SELL işlemi belli mesafeden sonra işlem açması önlenir. Ekranda Destek ve Direnç olan mesafe son mum destek veya direnç içerisinde olduğunda gösterilir. Ekran üzerinde Kar-Zarar, Sermaye ,Bakiye, Spreed, Marjin, Server zaman, Yerel zaman gösterilir.
Kullanılan İndikatörler
DESTEK&DİRENÇ
EMA
ATR
KISMI KAPANIŞ
BAŞABAŞ
ddTRADE
ddMESAFE
KAR-AL
Risk Analiz
shved_supply_and_demand.EX4