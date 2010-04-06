RoboFxtr4SupRes

  • Strateji-1=>TRUE(Support&Resistance)

  • Strateji-2=>FALSE

  • Alt da ki destek & direnç indikatörünü indirerek grafik üzerine ekleyelim.  Bunu yapmaz iseniz EA çalışmaz.

  • Indicator(true/false=>TRUE)

  • TestIndicator(true/false=>TRUE)

  • STOPLOSS= 0 

  • TAKEPROFİT=0 

  • TRAİLLİNGSTOP=TRUE

  • shved_supply_and_demand.EX4  => DİKKAT!!! => KESİNLİKLE İNDİKATOR GRAFİK EKLENMELİDİR.

  • Kendine özel Strateji ile İndikatörlerden sinyal alarak çalışmaktadır. Destek ve Direnç seviyelerinde işleme girer. İstenirse Dirençte BUY veya Destek de SELL işlemi belli mesafeden sonra işlem açması önlenir. Ekranda Destek ve Direnç olan mesafe son mum destek veya direnç içerisinde olduğunda gösterilir. Ekran üzerinde Kar-Zarar, Sermaye ,Bakiye, Spreed, Marjin, Server zaman, Yerel zaman gösterilir. 

  • Kullanılan İndikatörler

  1. DESTEK&DİRENÇ

  2. EMA

  3. ATR​

  4. KISMI KAPANIŞ

  5. BAŞABAŞ

  6. ddTRADE

  7. ddMESAFE

  8. KAR-AL

  • Risk Analiz

shved_supply_and_demand.EX4 

