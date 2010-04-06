RoboFxtr4SupRes

RoboFxtr2 Mehmet Alkan Experts

RobotFxtr2 EA pariteler üzerinde çalışır. EURUSD(M30) TP & SL değerleri bulunmaktadır. Önce tek işlem açar ve açtığı işle yönünde belli aralık ile sizin belirlediğiniz (1+1,1+2,1+3,1+4,1+5) diğer işlemleri açar. Risk oranınızı %2-3-4-5 ayarlayarak riski kendinize göre alabilirsiniz. Risk aldığınızda bakiyenize dikkat edelim. Kar için 8 adet indikatör kullanır Bu indikatörlerin (BUY) veya (SELL) aynı sinyal yönünü verdiğin de işleme girer. Çok fazla indikatör kullandığı için her işleme girmez.