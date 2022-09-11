EasyFollowerTrader Bot2 DayTrade

DESCRIÇÃO

O indicador EasyFollowerTrader-Bot2-DayTrade opera apenas a favor da tendência. Assim, o indicador, em primeiro momento, observar a tendência de três médias síncrona com o time-frame selecionado. Em seguida, o indicador observar a tendência do gráfico diário. Quando estes dois gráficos estiverem se movimentando na mesma direção, teremos a maior probabilidade de ganhos. Chamaremos esta região como região de alta probabilidade de ganho.

Na região de alta probabilidade de ganho, o indicador irá indicar os melhores pontos de entrada a partir de candlestick, que podem ser representadas por sinais de contração ou  micro reversões, como candles: Insider Bar, Engolfo e PinBar.

O indicador EasyFollowerTrader apresenta os candles nas seguintes cores:

Insider bar <--> Cor Dourado 

Pin bar <--> Cor Berge 

Engolfo bar <--> Cor Azul 

Para facilitar a operação do Trader, as regiões de baixa probabilidade de ganho é apresentada com candle preto. Assim, o Trader não terá distrações durante a operação do mercado de ações ou índice futuro.

O indicador EasyFollowerTrader pode ser utilizado em qualquer tempo gráfico abaixo de 60mim. 


BENEFÍCIOS

Operar a favor da tendência é o melhor custo-benefício a longo prazo. Não perca seu dinheiro operando contra a tendência.

O indicador EasyFollowerTrader irá oferecer as melhores entradas, com alta probabilidade de ganho e melhores Pay-off. O indicador EasyFollowerTrader é totalmente eficiente em captura grandes movimentos ana direção da tendência majoritária. Assim, não faça várias entradas! Use estratégias com alvos bem longos e stop curtos, pois aumentará a margem de lucro de sua operação.  

Utilize o indicador EasyFollowerTrader para operar tanto o índice futuro quanto o mercado de ações.


RECOMENDAÇÕES

É importante fazer entradas apenas após o rompimento da máxima (Compra) ou rompimento da mínima (Venda) do candle de entrada: Insider Bar, Engolfo e PinBar. A entrada deve ser realizada imediatamente após o rompimento do candle de entrada! Assim, caso não ocorra este rompimento, desconsidere a entrada. Espere a próxima! Tenha paciência!



Recommended products
WAPV Box Effort x Result
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
WA_PV_BOX_EFFORT X RESULT for MT5 The WAPV Box Effort x Result Indicator is part of the Package Indicators group (Wyckoff Academy Wave Market). The WAPV Box Effort x Result Indicator for MT5 helps you in reading price and volume. Its reading consists of assisting in the identification of effort x result in waves created by the graph. The WAPV Box Effort x Result Indicator for MT5 when the box is green means that the volume is in favor of the demand and when the box is red volume is in favor of s
Liquidity Order Blocks MT5
Johan Adrian Nieto Resendiz
Indicators
Liquidity Order Blocks MT5 Liquidity Order Blocks MT5 is a professional visual indicator for MetaTrader 5 designed to help traders identify and monitor potential bullish and bearish liquidity areas directly on the chart. The indicator detects pivot-based order block zones and displays each zone with a structured visual breakdown of estimated bullish volume, bearish volume, relative strength and delta. Its purpose is to make liquidity areas easier to read, compare and monitor during market analys
Plutus Golden Vault Mech
Napat Puangjunkum
Experts
PLUTUS GOLDEN-VAULT MECH AI  Single-Shot Probability Engine & Safe Recovery Protocol Plutus Golden-Vault Mech  is an ultra-secure, highly precise Expert Advisor designed for traders and Prop Firm candidates who despise Grid and Martingale systems. Inspired by Plutus, the Greek God of Wealth and protector of the golden vault, this EA is built on the philosophy of "Quality over Quantity". If you are tired of EAs that open 20 trades at once and hold your account hostage in deep drawdown, Plutus
SMC Alpha Engine
Chinthala Baji
Indicators
SMC Alpha Engine SMC Alpha Engine is a Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5 designed to identify Order Blocks, Fair Value Gaps, Liquidity Sweeps, and market structure changes directly on the chart. The indicator focuses on displaying the most recent valid Order Block together with automatically calculated TP and SL levels for simplified chart analysis. Main Features Automatic Order Block detection Buy and Sell zone visualization Automatic TP and SL calculation Fair Value Gap (FVG) det
Caicai Gradiente Linear
Thiago Lopes
Experts
CAICAI GRADIENTE LINEAR: O Poder do Grid Direcional Automatizado O CAICAI GRADIENTE LINEAR não é apenas mais um robô de grid. É um sistema completo de gestão de posições desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, projetado para transformar a complexa operação de Gradiente Linear (Grid Trading) em um processo sistemático, altamente disciplinado e com proteção de capital. Seu grande diferencial no mercado é a ancoragem direcional via Médias Móveis . O EA constrói posições gradativamente para luc
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT4  HERE Here our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis  Master Edition is a professional-grade analytical tool designed to visualize market structure through the lens of volume and money flow. Unlike standard volume indicators, this tool displays a Daily Volume Profile
Phantom Edge SMC
Nattapon Chuekamhod
Indicators
Phantom Edge SMC — The Ultimate Smart Money Indicator for MT5 Tired of manually drawing structures while trading SMC or ICT concepts? Let Phantom Edge SMC do the heavy lifting for you. Key Features Internal & Swing Structure: Automatically detects BOS and CHoCH across two structural levels. Order Blocks (OB): Identifies Internal and Swing OBs with automated mitigation tracking. Equal Highs / Lows: Highlights EQH / EQL to pinpoint Liquidity pools. Fair Value Gaps (FVG): Displays FVGs with
Visual Heatmap Book Analyzer
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicators
Visual Heatmap Book Analyser This indicator monitors the market liquidity and generates colors based on order patterns, quantities, and renewal activities in the book. This allows you to visualize the order flow and identify areas of high and low liquidity and activity. The indicator uses machine learning techniques to analyze the order behavior in the book, enabling it to detect patterns and trends in orders, allowing you to make informed decisions about your trading operations. The color pale
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicators
Technical Description of the Indicator – Delta Profile for MetaTrader 5 The Delta Profile is an indicator developed for MetaTrader 5 focused on detailed analysis of volume flow within a defined range of candles. It organizes and displays information about the imbalance of positive volumes (associated with upward movements) and negative volumes (associated with downward movements) at different price levels. The result is a clear view of the chart points where the highest concentration of trades o
Horizontal Ray Tool for MT5
Tando Jobela
Indicators
The Horizontal Ray Tool is a lightweight, professional charting utility designed to streamline support and resistance mapping on MetaTrader 5. It brings rapid, one-click horizontal level placement directly to your live chart, eliminating the workspace clutter associated with infinite horizontal lines or manually drawn trendlines. Key Features: Interactive On-Screen Button: Spawns a clean, responsive "DRAW RAY" button docked directly on your chart canvas. A single click drops an independent hor
FREE
PriceMagnet Volume Profile
Noel Anjao Alube
Indicators
PriceMagnet Volume Profile Stop guessing where the smart money is sitting. See it. PriceMagnet Volume Profile is a precision volume-analysis indicator built for MetaTrader 5 traders who want to trade with institutional context instead of guesswork. Rather than plotting volume as a flat bar under your chart, PriceMagnet reconstructs a full horizontal volume histogram directly on price — showing you exactly which price levels attracted the most trading activity over your selected lookback window,
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indicators
Delta + CVD & CVD Candles Order-flow indicator combining Delta (Ask–Bid), Cumulative Volume Delta (CVD), and a unique CVD-based synthetic candle system. Shows buy/sell pressure, volume aggressiveness, and momentum shifts with optional Delta histogram, CVD line, and CVD+Delta combined candles. Useful for scalping, intraday trading, divergence detection, and understanding buyer/seller dominance. Overview The Delta + CVD & CVD Candles Indicator combines multiple order-flow tools into one clean
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indicators
Do you use volume in your reading of the market? Certainly many traders use it, and do not imagine operating without it. The Color Histogram Volume Set indicator allows the user to choose the value that he considers interesting to monitor. When you pass this you will have visual confirmation and if you want you will also have the audible alert that is given by the indicator. Of course, there are other ways to try to find a high volume, such as assessing whether the volume is above av
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicators
Discover the power of advanced volume analysis with Weis Wave Scouter, a revolutionary indicator for MetaTrader 5 that combines the proven principles of the Wyckoff method and Volume Spread Analysis (VSA). Designed for traders seeking precision and depth in their operations, this indicator offers a tactical reading of the market through cumulative volume wave analysis, helping to identify key points of trend reversals and continuations. Weis Wave Scouter features a clear visual interface with co
NanoVolume Agression
Ciro Battesini
Indicators
Indicador que calcula o volume real e a porcentagem da agressão vencedora num determinado período de tempo. Podendo o usuário escolher entre as opções : 3 vezes por segundo ; 2 vezes por segundo ; 1 vez por segundo ; 1 vez a cada 2 segundos ; Exemplo 1: Se o usuário optar pela opção 2 vezes por segundo, o indicador vai mostrar na tela 2 vezes em um segundo a quantidade de contratos negociados (volume real) e quantos por cento a agressão vencedora foi superior a perdedora nesse período. Ou seja,
Footprint and Order Flow for MT5
Dmitrii Dolbnev
Indicators
Footprint is an indicator for order flow and volume analysis. It helps identify market structure at the cluster level, find key zones with increased activity, and work with filters directly on the chart without constantly opening the settings window. Footprint Indicator Features cluster-based Bid x Ask and Delta charts; on-chart control panel; sliders for filter adjustments; Absorption; Initiative; Stacked Imbalances; Big Trades; dPOC / Dynamic Point of Control; Delta; side market profile; cumul
Volume Waves
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicators
One of the best tools for analyzing volume, Weis Wave was devised by David Weis to facilitate reading the directional flow. For the disciples of the Wyckoff method, this means an evolution, facilitating a predictive reading of the market, always looking for Accumulation and Distribution zones for traded assets. For better understanding, in this indicator we try to cover every reading of EFFORT (traded volume) versus RESULT (price change). Thus, you can apply the indicator on the chart twice to
TradeAQ
Guo Sheng Zhao
Indicators
LuoMo Volume & Price Structure 8.98 A multi-function chart indicator for   MetaTrader 4 and MetaTrader 5 , designed to display key volume, volatility, sentiment, and price-structure information directly on the main chart. Main Features Volume and price-based Support & Resistance Volume spike and exhaustion signals ATR volatility expansion alerts Volume Profile with HVN and LVN Bullish and bearish sentiment distribution Developing or fixed POC VAH and VAL levels Supply and Demand zones Volume-wei
F fibonacci
Alexandre Favero
Indicators
CONFLUENCE AND PROBABILITY INDICATOR Volume • Fibonacci • Pullback • Technical Analysis This indicator was developed with an approach focused on identifying areas of interest in the market , combining different concepts widely used in technical analysis and trading studies. Its purpose is to assist traders in interpreting price behavior through the confluence of information , allowing each user to integrate the indicator into their own analysis system and personal strategies. KEY CONCEPTS ANALYZ
Sawa
Kobamelo Mashaba
Indicators
Crash Sawa is a powerful trend-direction indicator designed specifically for Crash indices . It provides clear Buy and Sell arrows that help traders identify market direction with confidence. The indicator focuses on momentum and direction, making trading decisions easier in fast-moving and volatile markets. Crash Sawa is suitable for both intraday traders and swing traders . Traders can confirm direction on higher timeframes and then use small timeframes for precise entries , improving timing a
Super Arrow MT5 indicator
Yan Zhen Du
Indicators
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default:   "current time frame" Function:   Sets the time frame for indicator calculation Options:   Can
Gold Phase Mt5
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicators
Gold Phase Mt5   is a precision timing oscillator built specifically for   XAUUSD (Gold)   on the   1-minute and 5-minute charts . It combines a dominant cycle line (Gold Center) with a responsive Phase Angle to reveal real-time shifts in market direction. The focus is not on extremes, but on   clean crossover signals   that reflect changes in momentum and control. ️   Important:   This indicator is only suitable for   Gold (XAUUSD) on M1 and M5 . Performance will degrade on other pairs or time
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
Indicators
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO is a professional trading indicator designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC), market structure analysis and Fibonacci retracement levels. The indicator automatically detects market swings and builds Fibonacci levels based on the latest impulse movement. It also identifies market structure changes such as BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character), helping traders understand the current market direction. CosmiCLab SMC FIBO also pr
MarketPredict Pro ULTRA
Oleksandr Sheyko
Indicators
MarketPredict Pro – Advanced Multi‑Layer Market Analysis   How It Works MarketPredict Pro combines six independent analytical layers to generate highly accurate predictions for the next candle.   6‑Layer Analysis Buyers/Sellers Pressure   – measures the strength of buyers vs. sellers Trend Strength   – 20‑period SMA trend calculation Volatility   – ATR‑like volatility model (14 periods) Market Pressure   – cumulative pressure from the last 5 bars Prediction Engine   – multi‑factor nex
Market Implus
Subho Adhikary
Indicators
The indicator continuously analyzes price action and highlights abnormal volatility spikes before they become obvious on the chart. Using a multi-level strength system, traders can instantly distinguish between moderate, strong, and extreme market impulses. Features Real-time Impulse Strength calculation using ATR normalization Multi-Level Detection System Level 1 (Aqua) – Strong Momentum Level 2 (Orange) – High Momentum Level 3 (Red) – Extreme Momentum Groupe (Megenta) Reversal OR Trend Fol
Renko Chartt
George Njau Ngugi
Indicators
Smart Adaptive Renko Pro – Dynamic ATR & Fixed Box Renko Indicator Smart Adaptive Renko Pro is a powerful non-time-based Renko indicator designed to eliminate market noise and reveal true price momentum with precision. Unlike standard chart candles, this indicator builds Renko bricks based purely on price movement — helping traders focus on trend strength, reversals, and clean breakout structures. Key Features Adaptive ATR-Based Box Size (Auto-adjusts to market volatility) Fixed Pip Box M
Price Magnets M5
Ivan Simonika
Indicators
Price Magnet — Price Density and Attraction Levels Indicator Price Magnet is a professional analytical tool designed to identify key support and resistance levels based on statistical Price Density. The indicator analyzes a specified historical period and detects price levels where the market spent the most time. These zones act as “magnets,” attracting price action or forming a structural base for potential reversals. Unlike traditional Volume Profile tools, Price Magnet focuses on price-time d
Ornstein Uhlenbeck Regime Suite
Samuel De Souza Ferreira
Indicators
Ornstein–Uhlenbeck Z-Score Regime Suite Discover not only the deviation, but whether the movement still has enough strength to continue. Two movements can reach the same Z-Score while representing completely different conditions. One may be ready to return to the mean, while the other may be developing persistence and lasting far longer than expected. The suite applies the Ornstein–Uhlenbeck process to the normalized series, combining three essential dimensions: distance, persistence, and revers
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicators
The Weis Wave Chart Forex for MT5 is a Price and Volume indicator. The Price and Volume reading was widely disseminated through Richard Demille Wyckoff based on the three laws created by him: Supply and Demand, Cause and Effect and Effort vs. Result. In 1900 R.Wyckoff already used the wave chart in his analyses. Many years later, around 1990, David Weis Automated R. Wyckoff's wave chart and today we bring you the evolution of David Weis' wave chart. It shows the amount of Volume and the amount o
Trending Purpose Pro
G C Hency Shameela
Experts
he "Trending Purpose Pro" is easy to use, even for traders with limited programming knowledge.  It provides a straightforward representation of the high prices on the chart, allowing traders to quickly identify the highs of each candlestick.Customizable Appearance:  The appearance can be easily customized to suit individual preferences. Traders can adjust the color, line style, and width of the high price line according to their charting preferences.Real-Time Data: The "Trending Purpose Pro" ca
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.78 (143)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE:   Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades.   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] Smart T
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (10)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! Technical Specifications Platform MetaTrader 5 Indicator Type Multi-Timeframe Trend Indicator Operating Timeframe Any char
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.61 (31)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:   [Auto Trader
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (22)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Indicators
Price will increase by $20 every 10 buyers to maintain premium value. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. You have probably tested dozens of indicators before. But we are not here to be “just another signals indicator.” Behind GoldenX Entry is intensive research & development focused on building sophisticated algorithms designed to adapt to the real behavior of every instrument — not generic signals recycled everywhere else. From advanced Auto Optim
Superhero
Ihor Otkydach
5 (3)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (6)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.43 (53)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. [Online Course] ,  [How to use] , [User Manual] ,  [PDF]  And [DEMO] Atomic Analyst is a non-repainting, n
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Indicators
discount ends SOON next price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 5 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactly where th
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity   is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that dr
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Latest News : Version 1.64 has been released, All trades now have a Stop Loss placed behind the relevant Support/Resistance zones. The Smart Close function has also been improved to increase the EA’s performance in this version. Since August 9, the live signal has been running on Version 1.64. Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Indicators
LAUNCH PRICE: $99 Axiom Matrix is available at the launch price of $99. The price will increase to $199 after the first 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom Matrix, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. [User Manual] , [Online Course] , [PDF]  And [DEMO] Axiom Matrix is a professional multi-symbol, multi-timeframe market scanner and decision dashboard for MetaTrader 5. It scans your Market Watc
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (7)
Indicators
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Indicators
FX Trend NG: The Next Generation Multi-Market Trend Intelligence Overview FX Trend NG is a professional multi-timeframe trend and market monitoring tool designed to give you a complete structural overview of the market in seconds. Instead of switching between dozens of charts, you instantly see which symbols are trending, where momentum is fading, and where strong alignment exists across timeframes. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI tradi
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (6)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (9)
Indicators
Market Structure Order Block Dashboard MT5 is an MT5 indicator designed for traders who want to read market structure and the main price reaction zones directly on the chart. It combines BOS, ChoCH, Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG), Liquidity, Kill Zones, Volume Profile, and a compact dashboard for quick analysis. This indicator targets traders who use market structure, ICT and Smart Money concepts as a decision framework. It can help spot trend continuations, possible reversals, price imbala
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
Currency Strength Wizard   is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real s
More from author
Easy Follower Trader Bot1 DayTrade
Cleyson Amorim Costa
Indicators
DESCRIPTION The  EasyFollowerTrader Bot1 DayTrade  indicator operates only in favor of the majority trend. Thus, the indicator, at first, observe the trend of the daily chart to operate in its favor. Then the indicator watch the current chart trend. When these two charts are moving in the same direction, we have the highest probability of winnings. We will call this region the region of high probability of gain. In the region of high probability of gain, the indicator will indicate the best ent
EasyFollowerTrader Bot3 DayTrade
Cleyson Amorim Costa
Indicators
DESCRIPTION The EasyFollowerTrader-Bot3-DayTrade indicator only trades with the trend. Thus, the indicator will, at first, observe the trend of three averages synchronous with the selected time-frame. Then the indicator observes the trend of the daily chart. When these two charts are moving in the same direction, we have the highest probability of winnings. We will call this region the region of high probability of gain. In the region of high probability of gain, the indicator will indicate t
EasyFollowerTrader Bot4 DayTrade
Cleyson Amorim Costa
Indicators
DESCRIPTION The EasyFollowerTrader Bot4 DayTrade indicator always trades with the trend. Thus, the indicator, at first, observes the trend of the average of the highs and lows of the candles of the selected time-frame. Then see if this trend is in line with the trend of the daily chart to operate in favor of the major trend. When these two charts are moving in the same direction, we have the highest probability of winnings. We will call this region the region of high probability of gain. In t
Filter:
No reviews
Reply to review