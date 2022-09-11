DESCRIÇÃO

O indicador EasyFollowerTrader-Bot2-DayTrade opera apenas a favor da tendência. Assim, o indicador, em primeiro momento, observar a tendência de três médias síncrona com o time-frame selecionado. Em seguida, o indicador observar a tendência do gráfico diário. Quando estes dois gráficos estiverem se movimentando na mesma direção, teremos a maior probabilidade de ganhos. Chamaremos esta região como região de alta probabilidade de ganho.

Na região de alta probabilidade de ganho, o indicador irá indicar os melhores pontos de entrada a partir de candlestick, que podem ser representadas por sinais de contração ou micro reversões, como candles: Insider Bar, Engolfo e PinBar.

O indicador EasyFollowerTrader apresenta os candles nas seguintes cores:

Insider bar <--> Cor Dourado

Pin bar <--> Cor Berge

Engolfo bar <--> Cor Azul



Para facilitar a operação do Trader, as regiões de baixa probabilidade de ganho é apresentada com candle preto. Assim, o Trader não terá distrações durante a operação do mercado de ações ou índice futuro.

O indicador EasyFollowerTrader pode ser utilizado em qualquer tempo gráfico abaixo de 60mim.





BENEFÍCIOS

Operar a favor da tendência é o melhor custo-benefício a longo prazo. Não perca seu dinheiro operando contra a tendência.

O indicador EasyFollowerTrader irá oferecer as melhores entradas, com alta probabilidade de ganho e melhores Pay-off. O indicador EasyFollowerTrader é totalmente eficiente em captura grandes movimentos ana direção da tendência majoritária. Assim, não faça várias entradas! Use estratégias com alvos bem longos e stop curtos, pois aumentará a margem de lucro de sua operação.

Utilize o indicador EasyFollowerTrader para operar tanto o índice futuro quanto o mercado de ações.





RECOMENDAÇÕES

É importante fazer entradas apenas após o rompimento da máxima (Compra) ou rompimento da mínima (Venda) do candle de entrada: Insider Bar, Engolfo e PinBar. A entrada deve ser realizada imediatamente após o rompimento do candle de entrada! Assim, caso não ocorra este rompimento, desconsidere a entrada. Espere a próxima! Tenha paciência!







