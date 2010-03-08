Trend Market EA

Trend Market EA это полностью автоматическая система.

В данный момент советник продаётся по акции по цене 499 $ вместо 999 $

Trend Market EA - работает по направлению тренда на старшем таймфрейме. Сигналом на открытие ордера служит сигнал индикатора HMA на графике текущего таймфрейма, на котором установлен советник, Если сигнал совпадает с направлением тренда на старшем таймфрейме, то советник открывает рыночный ордер в направлении тренда. Если же тейкпрофит не достигут, а тренд разворачивается, то советник открывает дополнительный ордер большего объма в направлении с предыдущим ордером и закрывает усреднённый тейкпрофит в зависимости от используемого объёма. 

Наиболее подходящие валютные пары, на которых проверялась работоспособность: EURUSD, EURJPY, EURCHF, USDJPY, EURGBP, USDJPY, GBPUSD, XAUUSD (Gold)

Рабочий таймфрейм: H1

Минимальный депозит 5000 $ для одновременного использования 3-4 валютные пары


В советнике используются стратегии с увеличением объёмов, в связи с этим есть ограничительная функция для защиты депозита, так же есть возможность использовать фиксированный лот.


Как установить советник

  • Советник должен быть установлен на каждый график отдельно
  • для каждой валютной пары существует своя настройка. Все настройки находятся в разделе обсуждения.
  • Суффиксы и префиксы не влияют на работу советника

Требования к использованию

  • Необходимо использовать компьютер, с постоянно работающим терминалом и постоянно подключённый к сети Internet, но лучше использовать VPS
  • Советник не чувствителен к размеру спреда, поэтому для его работы подойдёт любой ESN -брокер.

Наиболее важные параметры настроек

  • Filter for the first orders - Фильтр первого ордера в группе 

  • Filter for subsequent orders -  фильтр для следующего ордера в группе

  • Additional filter - дополнительный фильтр

  • The filter of the higher timeframe - Фильтр направления старшего таймфрейма 

  • Полное описание настроек смотрите в разделе "Обсуждения"

Примерные расчёты показателей

Так как в терминале МТ4 нет возможности провести тест по нескольким валютным парам одновременно, то результаты тестирования по нескольким валютным парам приходится рассчитывать.

По результатам тестов средний показатель доходности составляет 10-16% годовых в зависимости от валютной пары, или 0,85-1,35% в месяц с каждой пары.

Если же одновременно использовать несколько  валютных пар, то с учётом одновременной работы нескольких пар, показатель доходности расчётный составляет примерно 3,4-5,4% в месяц или 60-80% годовых при расчёте сложных процентов.

 

Предупреждение о рисках:

  • Покупая какой-либо советник, имейте ввиду, что все риски связанные с торговлей на Форекс вы берёте на себя.
  • Результаты тестов по истории и прошлые результаты торговли не гарантируют постоянную прибыль, так же могут быть и убытки.
  • Работоспособность зависит от вашего брокера, качества его котировок и исполнения стоп-приказов. 

   


