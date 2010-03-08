Trend Market EA это полностью автоматическая система. В данный момент советник продаётся по акции по цене 499 $ вместо 999 $

Trend Market EA - работает по направлению тренда на старшем таймфрейме. Сигналом на открытие ордера служит сигнал индикатора HMA на графике текущего таймфрейма, на котором установлен советник, Если сигнал совпадает с направлением тренда на старшем таймфрейме, то советник открывает рыночный ордер в направлении тренда. Если же тейкпрофит не достигут, а тренд разворачивается, то советник открывает дополнительный ордер большего объма в направлении с предыдущим ордером и закрывает усреднённый тейкпрофит в зависимости от используемого объёма.

Наиболее подходящие валютные пары, на которых проверялась работоспособность: EURUSD, EURJPY, EURCHF, USDJPY, EURGBP, USDJPY, GBPUSD, XAUUSD (Gold)

Рабочий таймфрейм: H1

Минимальный депозит 5000 $ для одновременного использования 3-4 валютные пары





В советнике используются стратегии с увеличением объёмов, в связи с этим есть ограничительная функция для защиты депозита, так же есть возможность использовать фиксированный лот.





Как установить советник



Советник должен быть установлен на каждый график отдельно

для каждой валютной пары существует своя настройка. Все настройки находятся в разделе обсуждения.

Суффиксы и префиксы не влияют на работу советника





Требования к использованию

Необходимо использовать компьютер, с постоянно работающим терминалом и постоянно подключённый к сети Internet, но лучше использовать VPS

Советник не чувствителен к размеру спреда, поэтому для его работы подойдёт любой ESN -брокер.





Наиболее важные параметры настроек

Filter for the first orders - Фильтр первого ордера в группе

- Фильтр первого ордера в группе



Filter for subsequent orders - фильтр для следующего ордера в группе

- фильтр для следующего ордера в группе



Additional filter - дополнительный фильтр

- дополнительный фильтр



The filter of the higher timeframe - Фильтр направления старшего таймфрейма

- Фильтр направления старшего таймфрейма



Полное описание настроек смотрите в разделе "Обсуждения"

Примерные расчёты показателей

Так как в терминале МТ4 нет возможности провести тест по нескольким валютным парам одновременно, то результаты тестирования по нескольким валютным парам приходится рассчитывать. По результатам тестов средний показатель доходности составляет 10-16% годовых в зависимости от валютной пары, или 0,85-1,35% в месяц с каждой пары. Если же одновременно использовать несколько валютных пар, то с учётом одновременной работы нескольких пар, показатель доходности расчётный составляет примерно 3,4-5,4% в месяц или 60-80% годовых при расчёте сложных процентов. Предупреждение о рисках:

Покупая какой-либо советник, имейте ввиду, что все риски связанные с торговлей на Форекс вы берёте на себя.

Результаты тестов по истории и прошлые результаты торговли не гарантируют постоянную прибыль, так же могут быть и убытки.

Работоспособность зависит от вашего брокера, качества его котировок и исполнения стоп-приказов.



