Candle PinBar Hammer Trader

Es handelt sich ursprünglich im ein PinBar Exper Advisor!

Sie haben anhand von prozentualen Einstellungen die Möglichkeit, die zu handelnde Kerze selber individuell einzustellen! 

Sie definieren selbst prozentual den Shadow/long Wick , Body und Nose/short Wick. PinBar wäre z.B. 60%,30%,10%. 


Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten an Einstellungen:


Settings:

Variable oder Fix Lots

Trading Start

Trading Ende  

TakeProfit 

StopLoss

StopLossBuffer für Buy und Sell. Bsp. 2 Pips Buffer  /  bei Long wäre der SL 2 Pips unter dem Low und bei Short 2 Pips über dem High

TakeProfitFaktor für ein automatisch errechnetes CRV ( Chance Risiko Verhältnis) 

CandleSize Mindestgröße der Candle


Trade Managment:

Drei Arten von Trailing StopLoss

  1. Breakeven TrailingStop nach dem das Risiko verdient wurde (CandleSize)
  2. TrailingStop bezogen auf die die Candlesize
  3. TrailingStop dir immer ein CRV 1:1 beibehält

Weiteres:

Showinfo 

  1. Day
  2. ServerTime
  3. Balance
  4. Equity
  5. Spread
  6. CandleSize
  7. ShortTicket
  8. LongTicket


Magic Nummer ist auch Wählbar


Haben Sie ihre Verluste immer unter Kontrolle! Dieses Trade Management hat sich über die Jahre bewährt.  


More from author
Closes Orders on a Chart
Dennis Hein
Utilities
Important!!! Auto Trading must be activated! If you need to act quickly and all positions need to be closed or deleted. You drag this tool onto the chart where all open and pending orders are closed and deleted. When it has finished closing and deleting, it counts 20 ticks and the Expert Advisor automatically uninstalls itself from the chart. Best regards and happy trading
FREE
Voluntas EA
Dennis Hein
Experts
Voluntas  is the advanced Martingale-  G rid System   which already works. It was designed to exploit existing market inefficiencies. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit. All costs (Commission & Swap) are included in the Trades. Only 1/2  copies  of the EA left  at $39! Next price -->  $59 Supported currency pairs:  AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended Timeframe:   M15 UPDATES:  09.10.2022 16:26   User friendly attitude Features: Multiple  C urrency Pairs Support
Open Range Breakout Advance
Dennis Hein
Experts
It is a   Open Range Breakout System. Only 2/2  copies  of the EA left  at $79! Next price -->  $149 You have different options and settings: Settings: Variable   or   Fix   Lots Range Start / Range End   Update 27.10.2022:  OCO = true/false Risk seperate Long/Short in % Keep Open Position Over Night = true/false Adavance Trade Management true/false LongOrder Allow true/false ShortOrder Allow true/false normal Trailing Stop Loss Step with StopLoss Trigger Longtrailing StopLoss true/false S
