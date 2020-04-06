Candle PinBar Hammer Trader
- Experts
- Dennis Hein
- Version: 1.1
- Activations: 5
Es handelt sich ursprünglich im ein PinBar Exper Advisor!
Sie haben anhand von prozentualen Einstellungen die Möglichkeit, die zu handelnde Kerze selber individuell einzustellen!
Sie definieren selbst prozentual den Shadow/long Wick , Body und Nose/short Wick. PinBar wäre z.B. 60%,30%,10%.
Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten an Einstellungen:
Settings:
Variable oder Fix Lots
Trading Start
Trading Ende
TakeProfit
StopLoss
StopLossBuffer für Buy und Sell. Bsp. 2 Pips Buffer / bei Long wäre der SL 2 Pips unter dem Low und bei Short 2 Pips über dem High
TakeProfitFaktor für ein automatisch errechnetes CRV ( Chance Risiko Verhältnis)
CandleSize Mindestgröße der Candle
Trade Managment:
Drei Arten von Trailing StopLoss
- Breakeven TrailingStop nach dem das Risiko verdient wurde (CandleSize)
- TrailingStop bezogen auf die die Candlesize
- TrailingStop dir immer ein CRV 1:1 beibehält
Weiteres:
Showinfo
- Day
- ServerTime
- Balance
- Equity
- Spread
- CandleSize
- ShortTicket
- LongTicket
Magic Nummer ist auch Wählbar
Haben Sie ihre Verluste immer unter Kontrolle! Dieses Trade Management hat sich über die Jahre bewährt.