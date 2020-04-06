Candle PinBar Hammer Trader

Es handelt sich ursprünglich im ein PinBar Exper Advisor!

Sie haben anhand von prozentualen Einstellungen die Möglichkeit, die zu handelnde Kerze selber individuell einzustellen!

Sie definieren selbst prozentual den Shadow/long Wick , Body und Nose/short Wick. PinBar wäre z.B. 60%,30%,10%.





Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten an Einstellungen:





Settings:

Variable oder Fix Lots

Trading Start



Trading Ende

TakeProfit

StopLoss

StopLossBuffer für Buy und Sell. Bsp. 2 Pips Buffer / bei Long wäre der SL 2 Pips unter dem Low und bei Short 2 Pips über dem High

TakeProfitFaktor für ein automatisch errechnetes CRV ( Chance Risiko Verhältnis)

CandleSize Mindestgröße der Candle





Trade Managment:

Drei Arten von Trailing StopLoss

Breakeven TrailingStop nach dem das Risiko verdient wurde (CandleSize) TrailingStop bezogen auf die die Candlesize TrailingStop dir immer ein CRV 1:1 beibehält

Weiteres:

Showinfo

Day ServerTime Balance Equity Spread CandleSize ShortTicket LongTicket





Magic Nummer ist auch Wählbar





Haben Sie ihre Verluste immer unter Kontrolle! Dieses Trade Management hat sich über die Jahre bewährt.



