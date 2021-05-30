Right arrows

Индикатор предназначен для скальпинга, преимущественно на младших таймфреймах (например M15, M5) и включает в себя 2 стратегии для торговли во флете и тренде.

Тестировался при помощи ручного тестера и советников, выбраны оптимальные настройки.

Сигналы входа-выхода образуются на нулевом баре, без задержек.

Белые стрелки показывают смену тренда, для входа не используются.

Сигналы по 1 стратегии: это красные и синие стрелки в зонах перекупленности и перепроданности. Выход из сделки произвольный, или по крестику.

Сигналы по 2 стратегии: это желтые стрелки, показывающие импульсное движение цены. Выход из сделки произвольный, или по крестику.

При появлении белой стрелки рекомендуется закрыть все сделки и дождаться появления нового сигнала (красной, желтой или синей стрелки).

Параметры

PeriodTrendline (Default=105) : период трендового индикатора, изменения направления линии показаны белыми стрелками, они же показывают стоплосс

PeriodCCI_Entry (Default=5) : период индикатора CCI для синей и красной стрелки (вход)

период индикатора CCI для синей и красной стрелки (вход) PeriodCCI_Exit (Default=14 : период индикатора CCI для синего или красного крестика (выход)

PeriodForceIndex (Default=13) : период индикатора ForceIndex для желтой стрелки

период индикатора ForceIndex для желтой стрелки trigger_impulse_buy (Default= 0.2 ) : значение индикатора ForceIndex, при котором появится желтая стрелка на покупку

значение индикатора ForceIndex, при котором появится желтая стрелка на покупку trigger_impulse_sell (Default=-0.2) : значение индикатора ForceIndex, при котором появится желтая стрелка на продажу

signal_bar (Default=0) : появление стрелок на нулевом баре

появление стрелок на нулевом баре AlertsMessage, AlertsSound, AlertsEmail AlertsMobile: оповещения о появлении любого из значков индикатора на графике





















