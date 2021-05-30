Right arrows
- Indicators
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- Version: 1.4
- Updated: 30 May 2021
- Activations: 5
Индикатор предназначен для скальпинга, преимущественно на младших таймфреймах (например M15, M5) и включает в себя 2 стратегии для торговли во флете и тренде.
Тестировался при помощи ручного тестера и советников, выбраны оптимальные настройки.
Сигналы входа-выхода образуются на нулевом баре, без задержек.
Белые стрелки показывают смену тренда, для входа не используются.
Сигналы по 1 стратегии: это красные и синие стрелки в зонах перекупленности и перепроданности. Выход из сделки произвольный, или по крестику.
Сигналы по 2 стратегии: это желтые стрелки, показывающие импульсное движение цены. Выход из сделки произвольный, или по крестику.
При появлении белой стрелки рекомендуется закрыть все сделки и дождаться появления нового сигнала (красной, желтой или синей стрелки).
Параметры
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PeriodTrendline (Default=105): период трендового индикатора, изменения направления линии показаны белыми стрелками, они же показывают стоплосс
- PeriodCCI_Entry (Default=5) : период индикатора CCI для синей и красной стрелки (вход)
- PeriodCCI_Exit (Default=14 : период индикатора CCI для синего или красного крестика (выход)
- PeriodForceIndex (Default=13) : период индикатора ForceIndex для желтой стрелки
- trigger_impulse_buy (Default=0.2 ) : значение индикатора ForceIndex, при котором появится желтая стрелка на покупку
- trigger_impulse_sell (Default=-0.2) : значение индикатора ForceIndex, при котором появится желтая стрелка на продажу
- signal_bar (Default=0) : появление стрелок на нулевом баре
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AlertsMessage, AlertsSound, AlertsEmail AlertsMobile: оповещения о появлении любого из значков индикатора на графике