MotionRange - индикатор волатильности цены.







Индикатор не показывает направление движения цены и предназначен для наглядной демонстрации наличия трендового движения, силы тренда, ускорения и замедления трендового движения.

Индикатор можно использовать для:

- фильтрации флэтового состояния рынка,

- открытия позиций в момент начала тренда,

- закрытия позиций в момент замедления или остановки тренда.





У индикатора один входной параметр - Calculation Period. Это количество сравниваемых свечей для оценивается состояние рынка.