MotionRange
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
MotionRange - индикатор волатильности цены.
Индикатор не показывает направление движения цены и предназначен для наглядной демонстрации наличия трендового движения, силы тренда, ускорения и замедления трендового движения.
Индикатор можно использовать для:
- фильтрации флэтового состояния рынка,
- открытия позиций в момент начала тренда,
- закрытия позиций в момент замедления или остановки тренда.
У индикатора один входной параметр - Calculation Period. Это количество сравниваемых свечей для оценивается состояние рынка.