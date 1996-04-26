

https://youtu.be/hHAqablsCW4 Трендовый / контр-трендовый индикатор МТ4, дающий точные сигналы для входа в сделки. Работает без перерисовки и запаздываний!



Идеальные точки входа в сделки для валют, крипты, металлов, акций, индексов . Работает на любом таймфрейме!











Что бы открыть сделку нужно дождаться когда наш индикатор покажет нам наш паттерн.

После чего мы ждем пробитие этого паттерна в одну или другую сторону. После пробития нашего паттерна мы ждем БЗ - Бар защиты.

Бар защиты фультрует ложные пробои. Входы по конкретной цене. STOP LOSS очень маленький. Соотношение большое.

ВАЖНО! После покупки Вы также покупаете обратную связь 24/7 и возможность поторговать вместе в режиме онлайн для наилутшего понимания данного индикатора.





Преимущества индикатора Entry Triangle Point PRO









Сигналы на вход без перерисовки и задержек

Если сигнал появился и подтверждён (сигнальная свеча закрыта), он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.

Entry Triangle Point Pro работает с любыми активами

С его помощью можно торговать криптовалютой, акциями, металлами, индексами, сырьем и валютами у любого брокера с платформой МТ4.

Дает сигналы при любом движении цены

Индикатор Entry Triangle Points Pro дает сигналы на вход в сделку при любом движении цены – вверх, вниз или флетовом (боковом).

Не влияет на работу терминала

Индикатор Entry Triangle Points Pro имеет легкий код, поэтому он не нагружает и не тормозит терминал.

Любые таймфреймы на графике

Индикатор работает на всех таймфреймах.

Графическая и звуковая индикация, пуш сообщения

Вы не пропустите сигналы для входа в сделку по тренду, потому что они отображаются на экране и дублируются звуковым уведомлением.









По всем вопросам, связанным с приобретением, установкой и использованием индикатора — пишите в личные сообщения.

