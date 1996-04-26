Entry Triangle Point PRO


https://youtu.be/hHAqablsCW4

Трендовый / контр-трендовый индикатор МТ4, дающий точные сигналы для входа в сделки. Работает без перерисовки и запаздываний!

Идеальные точки входа в сделки для   валют, крипты, металлов, акций, индексов. Работает на любом таймфрейме!




Что бы открыть сделку нужно дождаться когда наш индикатор покажет нам наш паттерн.
После чего мы ждем пробитие этого паттерна в одну или другую сторону. После пробития нашего паттерна мы ждем БЗ - Бар защиты.
Бар защиты фультрует ложные пробои. Входы по конкретной цене. STOP LOSS очень маленький. Соотношение большое.

ВАЖНО! После покупки Вы также покупаете обратную связь 24/7 и возможность поторговать вместе в режиме онлайн для наилутшего понимания данного индикатора.


Преимущества индикатора Entry Triangle Point PRO



  • Сигналы на вход без перерисовки и задержек

Если сигнал появился и подтверждён (сигнальная свеча закрыта), он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.

  • Entry Triangle Point Pro работает с любыми активами

С его помощью можно торговать криптовалютой, акциями, металлами, индексами, сырьем и валютами у любого брокера с платформой МТ4.

  • Дает сигналы при любом движении цены

Индикатор Entry Triangle Points Pro дает сигналы на вход в сделку при любом движении цены – вверх, вниз или флетовом (боковом).

  • Не влияет на работу терминала

Индикатор Entry Triangle Points Pro имеет легкий код, поэтому он не нагружает и не тормозит терминал.

  • Любые таймфреймы на графике

Индикатор работает на всех таймфреймах.

  • Графическая и звуковая индикация, пуш сообщения

Вы не пропустите сигналы для входа в сделку по тренду, потому что они отображаются на экране и дублируются звуковым уведомлением.


По всем вопросам, связанным с приобретением, установкой и использованием индикатора — пишите в личные сообщения.
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