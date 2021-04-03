Mrz Safe Gride Version

 Safe Gride EA !

 Mrz Safe Gride Version Monitoring(2021.04.03 Updated  Monitoring Display Question)

https://www.mql5.com/en/signals/966622

*Must use a Settings file or manually select the strategy.

*Work On TimeFrame M5

*StrategyOne for AUDUSD,GBPJPY,EURUSD

*StrategyTwo for GBPUSD, XAUUSD

99.9% quality Data for backtest!!

EURUSD StrategyOne  1000USD  0.01lot  2015-2021  MaxDD:-200usd    5 Years

AUDUSD StrategyOne  1000USD  0.01lot  2015-2021  MaxDD:-175usd    5 Years

GBPJPY StrategyOne  1000USD  0.01lot  2015-2021  MaxDD:-224usd     5 Years

GBPUSD StrategyTwo  1000USD  0.01lot  2015-2021  MaxDD:-256usd     5 Years

XAUUSD(GOLD)  StrategyTwo  1000USD  0.01lot  2015-2021  MaxDD:-600USD   5 Years


  • Use Money Management - on / off use of automatic lot calculation.
  • Lot miltiplier - lot multiplier for the following orders.
  • TP - take profit, in pips.
  • Distance- distance between orders.
  • MagicNum - is a special number that the EA assigns to its orders.
  • StartHour,StartMinute, End hour,EndMinute - time for opening the first order.
  • Strategy –Transaction method
  • MoneyManager - Money management


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Experts
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
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