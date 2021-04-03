Mrz Safe Gride Version
- Experts
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- Version: 1.4
- Updated: 3 April 2021
- Activations: 5
Safe Gride EA !
Mrz Safe Gride Version Monitoring(2021.04.03 Updated Monitoring Display Question)
https://www.mql5.com/en/signals/966622
*Must use a Settings file or manually select the strategy.
*Work On TimeFrame M5
*StrategyOne for AUDUSD,GBPJPY,EURUSD
*StrategyTwo for GBPUSD, XAUUSD
99.9% quality Data for backtest!!
EURUSD StrategyOne 1000USD 0.01lot 2015-2021 MaxDD:-200usd 5 Years
AUDUSD StrategyOne 1000USD 0.01lot 2015-2021 MaxDD:-175usd 5 Years
GBPJPY StrategyOne 1000USD 0.01lot 2015-2021 MaxDD:-224usd 5 Years
GBPUSD StrategyTwo 1000USD 0.01lot 2015-2021 MaxDD:-256usd 5 Years
XAUUSD(GOLD) StrategyTwo 1000USD 0.01lot 2015-2021 MaxDD:-600USD 5 Years
- Use Money Management - on / off use of automatic lot calculation.
- Lot miltiplier - lot multiplier for the following orders.
- TP - take profit, in pips.
- Distance- distance between orders.
- MagicNum - is a special number that the EA assigns to its orders.
- StartHour,StartMinute, End hour,EndMinute - time for opening the first order.
- Strategy –Transaction method
- MoneyManager - Money management