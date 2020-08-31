Changeling Pro

https://www.youtube.com/watch?v=QVcYLO88TY4&t=25s  Универсальный Робот, который позволяет заложить ваши индикаторы в алгоритм и создать свою стратегию. Настройки TP и SL, дополнительные ордера, сетка, мартингейл, хеджирование, и множество других настроек. Отличает его то что он может работать от любого индикатора с буферами и графическими настройками. Другими словами, если вы имеете хороший индикатор под рукой, и вы хотите автоматизировать свою торговлю, вы по адресу. Копируем название индикатора, вставляем во вкладку "название" - прописываем буфер на покупку и продажу- 0,1,2,3,4,5,6,7,8 - зависит от индикатора, смотрим во входных параметрах индикатора, проверяем дополнительные условия и можем запускать робота в работу. На скриншотах я обозначу основные параметры в настройках робота. По всем вопросам, отвечу, научу, покажу.

https://www.youtube.com/watch?v=QVcYLO88TY4&amp;t=25s

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