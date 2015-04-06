RG Scalper

Уважаемые господа инвесторы ! 

Предлагаем Вашему вниманию полностью автоматический эксперт RG Sсalper.  

Эксперт определяет среднесрочный тренд и открывает позицию в направлении тренда. В случае не удачи позиция усредняется 

при этом строится сетка ордеров. Для построения сетки ордеров, используется оригинальный математический алгоритм.

Число ордеров усреднения задается в настройках эксперта. 

Сетка ордеров строится  недетерминированная, что существенно снижает просадку и риски потери  депозита.

Эксперт выгодно отличается  высокой стабильностью и низкой (до 10%) просадкой. 

Эксперт может успешно торговать с любой валютной парой при соответствующих настройках . По умолчанию эксперт оптимизирован для торговли с парой EUR-USD. 

Тайм фрейм H1. 

  Рекомендуется выключать эксперт перед выходом важных, влияющих на волатильность рынка новостей. 

  Эксперт  имеет минимум настроек , прост и надежен. Рекомендуем использовать  счета с пятизначными котировками и низким спредом

Настройки

Lots-  начальный лот

TakeProfit - целевой профит

Rangrid - выбор режима построения сетки ордеров (Rangrid=true - недетерменированная сетка , Rangrid=false - детерменированная сетка). 

ValGrid -максимальное число ордеров в сетке

StepGrid -   шаг сетки ордеров

MagicNumber - магическое число 

MaxDD - процент допустимой просадки

Reverse - смена направления торговли

Stop - остановка торговли ( не открывает новые ордера ).

Сигнал " RG Scalper" иллюстрирует работу эксперта  в режиме недетерменированной сетки - https://www.mql5.com/en/signals/712781

Сигнал "RGC Scalper"  иллюстрирует работу эксперта  в режиме детерменированной сетки-  https://www.mql5.com/en/signals/714188.

В режиме недетерменированной сетки (Rangrid=true) в тестере стратегий наблюдаются разные результаты во времени. 



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5 (2)
Experts
Generate controlled returns with an  AI-assisted , risk-diversified and Gold-optimized EA . GoldZILLA AI is a multi-strategy algorithm detecting market regimes to dynamically select from five distinct strategies, optimizing returns while minimizing drawdown on XAUUSD. [ Live Signal ] - [  Dedicated group | Version MT5 - MT4 ] After the purchase, please send me a private message to receive the user manual and the AI setup instructions. Why choose this EA? Dynamic multi-strategy approach Advanced
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