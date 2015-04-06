Уважаемые господа инвесторы !

Предлагаем Вашему вниманию полностью автоматический эксперт RG Sсalper.

Эксперт определяет среднесрочный тренд и открывает позицию в направлении тренда. В случае не удачи позиция усредняется

при этом строится сетка ордеров. Для построения сетки ордеров, используется оригинальный математический алгоритм.

Число ордеров усреднения задается в настройках эксперта.

Сетка ордеров строится недетерминированная, что существенно снижает просадку и риски потери депозита.

Эксперт выгодно отличается высокой стабильностью и низкой (до 10%) просадкой.

Эксперт может успешно торговать с любой валютной парой при соответствующих настройках . По умолчанию эксперт оптимизирован для торговли с парой EUR-USD.

Тайм фрейм H1.

Рекомендуется выключать эксперт перед выходом важных, влияющих на волатильность рынка новостей.

Эксперт имеет минимум настроек , прост и надежен. Рекомендуем использовать счета с пятизначными котировками и низким спредом

Настройки

Lots- начальный лот

TakeProfit - целевой профит

Rangrid - выбор режима построения сетки ордеров (Rangrid=true - недетерменированная сетка , Rangrid=false - детерменированная сетка).

ValGrid -максимальное число ордеров в сетке

StepGrid - шаг сетки ордеров

MagicNumber - магическое число

MaxDD - процент допустимой просадки

Reverse - смена направления торговли

Stop - остановка торговли ( не открывает новые ордера ).

Сигнал " RG Scalper" иллюстрирует работу эксперта в режиме недетерменированной сетки - https://www.mql5.com/en/signals/712781

Сигнал "RGC Scalper" иллюстрирует работу эксперта в режиме детерменированной сетки- https://www.mql5.com/en/signals/714188.

В режиме недетерменированной сетки (Rangrid=true) в тестере стратегий наблюдаются разные результаты во времени.







