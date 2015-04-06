RG Scalper
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 8
Уважаемые господа инвесторы !
Предлагаем Вашему вниманию полностью автоматический эксперт RG Sсalper.
Эксперт определяет среднесрочный тренд и открывает позицию в направлении тренда. В случае не удачи позиция усредняется
при этом строится сетка ордеров. Для построения сетки ордеров, используется оригинальный математический алгоритм.
Число ордеров усреднения задается в настройках эксперта.
Сетка ордеров строится недетерминированная, что существенно снижает просадку и риски потери депозита.
Эксперт выгодно отличается высокой стабильностью и низкой (до 10%) просадкой.
Эксперт может успешно торговать с любой валютной парой при соответствующих настройках . По умолчанию эксперт оптимизирован для торговли с парой EUR-USD.
Тайм фрейм H1.
Рекомендуется выключать эксперт перед выходом важных, влияющих на волатильность рынка новостей.
Эксперт имеет минимум настроек , прост и надежен. Рекомендуем использовать счета с пятизначными котировками и низким спредом
Настройки
Lots- начальный лот
TakeProfit - целевой профит
Rangrid - выбор режима построения сетки ордеров (Rangrid=true - недетерменированная сетка , Rangrid=false - детерменированная сетка).
ValGrid -максимальное число ордеров в сетке
StepGrid - шаг сетки ордеров
MagicNumber - магическое число
MaxDD - процент допустимой просадки
Reverse - смена направления торговли
Stop - остановка торговли ( не открывает новые ордера ).
Сигнал " RG Scalper" иллюстрирует работу эксперта в режиме недетерменированной сетки - https://www.mql5.com/en/signals/712781
Сигнал "RGC Scalper" иллюстрирует работу эксперта в режиме детерменированной сетки- https://www.mql5.com/en/signals/714188.
В режиме недетерменированной сетки (Rangrid=true) в тестере стратегий наблюдаются разные результаты во времени.