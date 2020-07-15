Informer Volatility









Появилось желание торговать движение, пробой на самой высокой волатильности, или запустить советника-усреднителя торговать боковик в тихой низковолатильной гавани тогда этот продукт для Вас! Индикатор анализирует 28 валютных пар (основные и кроссы) и в зависимости от выбранных настроек покажет самые высоковолатильные (max) или наоборот (min).

Как измерить волатильность? Существует 2 способа. Первый это измерить рендж заданного количества последних баров (bar). Второй замерить отрыв от мувинга (moving) с приличным периодом (без волатильности не будет серьезного движения не правда ли?) . Далее среди множества валютных пар желательно быстро выбрать самые вкусные. Замеры можно делать в фигурах или в процентах, кому как комфортнее, осталось настроить количество отображаемых пар на табло (от 1 до 10) остальное автоматически рассчитает и выведет результат по рангу (при max самая волотильная будет первой, а при min первой будет самая флэтовая и т.д.) на табло индикатор.

Параметры

BROKER - форма тикера EURUSD_i (EURUSD)



- emaOn - способ измерения bar (moving)



- (moving) SI - тип измерения figure (percent)



- (percent) TYPE - тип ранга max (min)



- (min) countBars - количество баров 1



- rang - количество валютных пар 10



- ma_method - выбор мувинга MODE_LWMA (Simple, Exponential, Smoothed)



- (Simple, Exponential, Smoothed) X_DISTANCE - дистанция по горизонтали 2



- Y_DISTANCE - дистанция по вертикали 15



Перед первым запуском индикатора откройте нужные символы в обзоре рынка и наберитесь чуточку терпения пока терминал загрузит обновленные данные требуемого периода.