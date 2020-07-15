Informer Volatility



      Появилось желание торговать  движение, пробой на самой  высокой волатильности, или запустить советника-усреднителя торговать боковик в тихой низковолатильной гавани тогда этот продукт для Вас! Индикатор анализирует 28 валютных пар (основные и кроссы) и в зависимости от выбранных настроек покажет самые высоковолатильные (max) или наоборот (min). 

     Как измерить волатильность? Существует 2 способа. Первый это измерить  рендж заданного количества последних баров (bar). Второй замерить отрыв от мувинга (moving) с приличным периодом (без волатильности не будет серьезного движения не правда ли?) . Далее среди множества валютных пар желательно быстро  выбрать самые вкусные. Замеры можно делать в фигурах или в процентах, кому как комфортнее, осталось настроить  количество отображаемых пар на табло (от 1 до 10) остальное автоматически  рассчитает  и выведет результат по рангу (при max самая волотильная будет первой, а при min первой будет самая флэтовая и т.д.) на табло индикатор.

Параметры

  • BROKER  -  форма тикера    EURUSD_i  (EURUSD)                    
  • emaOn  способ измерения     bar  (moving)            
  • SI тип измерения    figure  (percent)           
  • TYPE тип ранга    max  (min)              
  • countBars  -  количество баров    1                    
  • rang  количество валютных пар  10                    
  • ma_method  -  выбор мувинга     MODE_LWMA (Simple, Exponential, Smoothed)
  • X_DISTANCE  -  дистанция по горизонтали    2                    
  • Y_DISTANCE  -  дистанция по вертикали   15                    

     Перед первым запуском индикатора откройте нужные символы в обзоре рынка и наберитесь чуточку терпения пока терминал загрузит обновленные данные требуемого периода.

Recommended products
Ict institutional zones
Marrion Netondo Wabomba
Indicators
SMC VALID EA (MT5) Version: 1.10 Author: Marrion Brave Wabomba Category: Smart Money Concepts (SMC) and  ICT concepts ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro)  ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) – ICT Daily Buy & Sell Zones Pro is a professional-grade Smart Money Concepts (SMC) / ICT trading indicator for MetaTrader 5, designed to clearly map institutional daily levels and guide traders with high-probability decision zones . This indicator automatically analyzes the Daily timeframe (PDH / PD
Vwap Bands Auto
Ricardo Almeida Branco
Indicators
The Vwap Bands Auto indicator seeks to automatically map the maximum market frequency ( automatic update of the outermost band ) and has two intermediate bands that also adjust to daily volatility. Another tool from White Trader that combines price and volume, in addition to mapping the daily amplitude. The external band is updated automatically when the daily maximum or minimum breaks the current frequency, and can be an input signal, seeking a return to the daily vwap. Thus, in addition t
ZScore Engine is a professional market structure
Venkat ramana
Indicators
CRV Z-Score Engine is a professional market structure indicator that transforms raw price into normalized,  multi-horizon statistical structure model   It reveals: When price is statistically stretched When the market is transitioning between regimes When a move is structurally aligned across multiple horizons This is not a lagging oscillator . It is a multi-horizon statistical structure model built for serious traders. WHAT IS Z-SCORE? Z-Score measures how far price deviates from its n
ShortBS
Yan Qi Zhu
Indicators
ShortBS是一个很好的短线交易指示器，能很好与 BestPointOfInitiation （ https://www.mql5.com/zh/market/product/96671 ）配合，能让你找到最合适的buy和sell位置，指标不含有未来函数，不会重新绘制。是一个针对（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多有需要的人） ===================参数列表===================== maPeriod: 25 slowPeriod：20 fastPeriod：10 stepPeriod：5 =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种，能够用在任何周期。
DMJ Magical AVWAP
Dominic Minguy Jean
Indicators
Automated Anchored Volume Weighted Average Price You set a period, and the indicator will find the highest and lowest price point in the period and derive a AVWAP from there. It also prints out a median line. You can use the generated VWAP lines as a channel, as S/R levels or as a volatility indicator. It's based on tick volume to be compatible with most CFD brokers. Happy trading!
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
Indicators
Introducing RSIScalperPro - the revolutionary RSI-based indicator for Metatrader 5, specifically designed for scalping in the one-minute chart. With RSIScalperPro, you'll have a powerful toolkit for precise entry and exit signals to take your trading to the next level. RSIScalperPro utilizes two different RSI indicators that provide clear signals for overbought and oversold areas. You can customize the time periods and limit values of the two RSIs according to your preferences to achieve the be
ZigZagStrength
Yow Siew Wai
Indicators
This Indicator adding power to traditional zigzag indicator. With High-Low numbers in vision it will be easier to estimate change of trend by knowing the depth of each wave. Information including points, pips, percentage%, and #bars can be displayed based on configuration. All information is real-time update. This indicator is especially useful in sideway market to buy low sell high.
CISD Change In The State of Delivery
Mohan Shivaji Shivtare
Indicators
CISD Levels Pro automatically draws CISD Buy and Sell levels directly on your chart. It highlights pending levels while they are forming, then marks confirmed levels after the confirmation candle closes. Optional confirmation arrows help you spot the signal quickly. This tool is designed for traders who want clean, simple CISD level visualization without extra indicators or clutter. Key Features Draws Bullish (BUY) CISD levels and Bearish (SELL) CISD levels Shows Pending levels (dashed) and
VTC Volatility
Ricardo Almeida Branco
Indicators
The VTC Volatility indicator was written to support a Brazilian stock market strategy in the WDO (USDBRL), but it can be adapted to other strategies and markets. In the new indicator update, it is now allowed to choose up to 4 levels to determine the range, and thus be more versatile. The Brazilian stock exchange (B3) has the VTC which is a "Structured Exchange Rate Volatility Transaction" (more information on the B3 website). At around 10:00 am, the VTC "Call" comes out and Brazilian broker
ICT Kill zones
Israr Hussain Shah
Indicators
ICT Kill zones Professional Automate your ICT & Smart Money analysis with precise, dynamic session tracking and liquidity pivots. Product Description Stop wasting time drawing boxes and lines every single day.   ICT Killzones Professional   is the ultimate session management tool designed specifically for traders utilizing Inner Circle Trader (ICT) concepts, Smart Money Concepts (SMC), and Liquidity-based strategies. This indicator automatically highlights the key trading sessions— Asia, London,
Hrum
Yvan Musatov
Indicators
The Hrum indicator was created to neutralize temporary pauses and rollbacks. It analyzes price behavior and, if there is a temporary weakness in the trend, you can notice this from the indicator readings, as in the case of a pronounced change in trend direction. Entering the market is not difficult, but staying in it is much more difficult. With the Giordano Bruno indicator and its unique trend line, staying on trend will become much easier! Every rise and every fall is reflected in your emoti
Predator Aurora Trading System
Evans Asuma Metobo
Indicators
Uncover the true hidden patterns of the market with the PREDATOR AURORA Trading System—the final boss of hybrid trading Indicators. See what others don't! PREDATOR AURORA Trading System a powerhouse designed for those who refuse to cower in the shadows of mediocrity. This isn't just another indicator, it is the cheat code ; it is your unfair advantage , a sophisticated hybrid hunting system that tracks market movements with lethal precision in a jungle where only the strongest survive. Inspir
Stop Grabber Pattern MT5
Samil Bozuyuk
5 (1)
Indicators
The indicator determines a special pattern of Joe Dinapoli. It gives very high probability buy and sell signals. Indicator does not repaint. Indicator Usage Buy Signal ''B'' Entry : Market buy order at signal bar close Stop : Low of signal bar Take Profit : First swing high Sell Signal ''S'' Entry : Market sell order at signal bar close Stop : High of signal bar Take Profit : First swing low Indicator Parameters Fast EMA : External Parameter (should be kept as default) Slow EMA: External Param
Pull It Back MT5
Salvatore Caligiuri
Indicators
PROMOTIONAL PERIOD - ONLY 2 COPIES LEFT OF FIRST 10 BUYERS AT PRICE 300,00$!!! CHECK SCREENSHOTS AND COMMENTS FOR OUR STRATEGY RULES AND LIVE TRADES SIGNALS PULL IT BACK  is a revolutionary trading system and a complete strategy with advanced algorithm developed to detect the trend direction after a  PULLBACK , a  RETREACEMENT  or a  KEY LEVEL BOUNCE . The goal of this indicator is to get as many pips as possible from market trend. Following strictly the rules of the strategy, you can become a
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicators
This indicator is an indicator for automatic wave analysis that is perfect for practical trading! Case... Note:   I am not used to the Western name for wave classification. Influenced by the naming habit of Chaos Theory (Chanzhongshuochan), I named the basic wave as   pen   , the secondary wave band as   segment   , and the segment with trend direction   as main trend segment   (this naming method will be used in future notes, let me tell you in advance), but the algorithm is not closely relat
Smart Market Flow Detector
Victor Paul Hamilton
4 (1)
Indicators
Smart Market Flow Detector (SMFD) - Professional V1.31 I CAN CONSISTENTLY GRIND MONEY FROM THIS, BE IT SCALPING OR LOWER LOTS ON LONGER TIME FRAMES. IF YOU ARE WILLING TO PUT THE WORK IN, TRADING GIVES BACK IN PROFIT WHAT YOU GIVE IN PATIENCE AND DISCIPLINE. WET DREAM 5000% PROFIT A MONTH GAMBLERS MOVE ALONG — THIS IS NOT FOR YOU. 4 Advanced Algorithms Combined Into One Powerful Indicator The Smart Market Flow Detector (SMFD) is a professional-grade Meta Trader 5 indicator that integrates four d
MT5 TD Sequential Scanner
George Njau Ngugi
Indicators
If you are unsure how to use this indicator, please feel free to reach out to me. I will explain it to you and provide reading materials to help you make the most of it. TD Sequential Scanner: An Overview The TD Sequential scanner is a powerful technical analysis tool designed to identify potential price exhaustion points and trend reversals in financial markets. Developed by Tom DeMark, this method is widely used by traders to gauge market cycles and potential turning points with precision. Ho
Percentage range consolidation
Diego De Cesaro
Indicators
Percentage Range Consolidation O Percentage Range Consolidation é um indicador poderoso projetado para identificar zonas de consolidação de preço com base em variações percentuais ao longo do tempo. Ideal para traders que buscam detectar áreas de compressão de volatilidade e possíveis pontos de ruptura (breakout). Principais características: Identifica até 3 zonas de consolidação simultâneas, cada uma configurável de forma independente. Cálculo baseado na variação percentual entre a máxima e mín
VWAP Indicator MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicators
Description : VWAP (Volume-Weighted Average Price) is the ratio of the value traded to total volume traded over a particular time horizon. It is a measure of the average price at which pair is traded over the trading horizon. Read More. All Symbols and All Timeframes are supported. Indicator Inputs :     VWAP Mode : Mode of VWAP Calculation. Options can be selected : Single,Session,Daily,Weekly,Monthly     Volumes : Real Volumes,Tick Volumes     Price Type : Used price for calculating. O
KT Volatility Oscillator MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicators
KT Volatility oscillator analyze the past and current market data with a mathematical formula to display the result in a form of an oscillator. The growing and deteriorating waves are equivalent to high and low volatility in the asset.  In a nutshell, volatility is simply a measurement of the price fluctuation of an asset over a certain period of time. Without volatility, there would not much movement in the market and traders would not be able to profit from the price movements. Use of Volatil
Trend Pulse Pro V2
Wojciech Jerzy Magda
Indicators
Trend Pulse Pro V2 Professional Product Description Why Trend Pulse Pro V2? Stop cluttering your charts with multiple indicators! Traditional technical analysis requires opening numerous separate indicators: ADX for trend strength, RSI for momentum, MACD for direction changes, Bollinger Bands for volatility, and more. This leads to cluttered charts, conflicting signals, and decision paralysis. Trend Pulse Pro V2 solves this problem. Instead of opening 8 separate indicators and manually analy
Volume Spread Pattern Indicator MT5
Young Ho Seo
Indicators
Introduction This indicator detects volume spread patterns for buy and sell opportunity. The patterns include demand and supply patterns. You might use each pattern for trading. However, these patterns are best used to detect the demand zone (=accumulation area) and supply zone (=distribution area). Demand pattern indicates generally potential buying opportunity. Supply pattern indicates generally potential selling opportunity. These are the underlying patterns rather than direct price action. T
Godfather mt5
Ivan Simonika
Indicators
The intelligent algorithm of the Godfather indicator accurately determines the trend, filters out market noise and generates entry and exit levels. The indicator will help in finding entry points when analyzing the price chart. The program first receives a "snapshot" of the graph, then analyzes it. The results are reported to the trader in the form of signals. The main purpose of this indicator is to determine the moments of entries and exits from transactions, so the indicator displays only th
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
Indicators
Ashod Scalper -  Oscillator of a Moving Average MACD Strategy This indicator calculates MACD from Oscillator of a Moving Average  values to identify precise scalping entry points. The system detects momentum shifts when the fast exponential moving average crosses the slow exponential moving average, then filters these signals through a secondary signal line smoothing. Arrows appear on the chart at the exact moment of crossover, with green arrows marking long entries below candles and red arrows
SMC Market Blueprint
Alex Amuyunzu Raymond
Indicators
SMC Market Blueprint Institutional Market Structure Analyzer Based on Smart Money and ICT Concepts Overview SMC Market Blueprint is a comprehensive institutional-grade indicator designed to decode the true structure of the market using Smart Money Concepts (SMC) and ICT (Inner Circle Trader) methodology. It maps the internal market framework — identifying structure shifts, liquidity zones, and order flow transitions across multiple timeframes — giving traders a clear blueprint of how institution
Bullhouse Anchored VWAP
Luiz Vinicius Pereira Rocha -
Indicators
Anchored VWAP Indicator Track the true market consensus price from any point on the chart. This Anchored VWAP (Volume Weighted Average Price) indicator allows you to anchor the calculation to any candle — highs, lows, breakouts, or key events — offering precise control to identify institutional interest levels. Follow buyer or seller pressure in real-time Add multiple anchors to track various key points of interest simultaneously Ideal for professional and institutional-level analysis
Volume Bands Chart
Rafael Caetano Pinto
Indicators
This indicator marks the relevant volume levels among the day. The two relevant levels are the candle with more volume and the period with more volume of lots transacted.  The filled red background is the range of price with the most relevant volume of the day (probably the big player that is command the game). The purple lines shows the range of price with most volume (probably a area where some big player is accumulating before force a market direction). There is also the dot lines that marks
Start Midas Fibo Bands
Ricardo Almeida Branco
Indicators
Here we have the Start Midas Fibo Bands , I confess that it is an indicator that excited me enough to operate because I was able to find more defined rules. Well, the indicator has the functions of the other indicators of the Start line , which is a possibility to plot several Midas on the screen, you can move the anchor point using keyboard shortcuts and use the legend to differentiate one anchor from another. The rules that I have analyzed for my possible setup are recommended to the entry, st
XFlow
Maxim Kuznetsov
Indicators
XFlow shows an expanding price channel that helps determine the trend and the moments of its reversal. It is also used when accompanying transactions to set take profit/stop loss and averages. It has practically no parameters and is very easy to use - just specify an important moment in the history for you and the indicator will calculate the price channel. DISPLAYED LINES ROTATE - a thick solid line. The center of the general price rotation. The price makes wide cyclical movements around the
Volume Thermal Vision
Jean Carlos Martins Roso
Indicators
Discover the Power of Volume with Volume Thermal Vision Ready to take your trading to the next level? Introducing Volume Thermal Vision, the ultimate MetaTrader 5 indicator that transforms volume analysis into a strategic advantage. Designed for traders seeking to identify high-probability opportunities, this indicator is perfect for methodologies like VSA (Volume Spread Analysis), ICT (Inner Circle Trader), SMC (Smart Money Concepts), and Wyckoff, helping to decipher market behavior in pairs li
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicators
New Update of   Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional Trade Manager + EA  for FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] , [manual] and [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for new and experienced traders
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicators
Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk", "Balanced Risk", and "Wait-and-See Strategy" A step-by-step video manual to help you quickly install, configure, and s
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicators
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool developed based on Smart Money Concepts (SMC). It is designed to help traders analyze market structure systematically and gain a clearer view of overall market direction. The system analyzes Reversal Points, Key Zones, and Market Structure across multiple timeframes, while displaying Point Of Interest (POI) , No Repaint Signals, and Auto Fibonacci Levels to help detect pullbacks and reversal points with precision. Real
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicators
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicators
Get the FREE AUX Indicator and EA Support Direct Download — Click Here [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment is a specialized MT5 tool built for traders who apply Elliott Wave Theory within the framework of Trading Chaos techniques. It identifies hidden and regular divergences in price action, synchronized with the chaotic market environment described by Bill Williams. Key Features Elliott Wave–Aligned Divergence: Detects bullish and bearish divergences in harmony with
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does   not attempt to predict tops or bottoms . It only triggers signals when all three of the following conditions are met: Clea
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicators
New Update of   Atomic Analyst MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a bet
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicators
Trend Ai indicator  mt5 is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advan
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicators
Gold Sniper Scalper Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to help traders identify entry points and manage risk effectively. The indicator provides a comprehensive analysis toolkit including signal detection system, automatic Entry/SL/TP management, volume analysis, and real-time performance statistics. User guide to understand the system   |   User guide for other languages KEY FEATURES Signal Detection System The indicator automatically detects potential entry points base
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicators
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicators
SuperScalp Pro – Advanced Multi-Filter Scalping Indicator System SuperScalp Pro is an advanced scalping indicator system that combines the classic Supertrend with multiple intelligent confirmation filters. The indicator performs efficiently across all timeframes from M1 to H4 and is especially suitable for XAUUSD, BTCUSD and major Forex pairs. It can be used as a standalone system or flexibly integrated into existing trading strategies. The indicator integrates more than 11 filters, including fa
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicators
Introducing   Quantum Trend Sniper Indicator , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you identify and trade trend reversals! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Trend Sniper Indicator   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative way of identifying trend reversals with extremely high accuracy. ***Buy Quantum Trend Sniper Indicator and you could get Quantum Breakout Indicator for
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicators
Let me introduce you to an excellent technical indicator – Grabber, which works as a ready-to-use "All-Inclusive" trading strategy. Within a single code, it integrates powerful tools for technical market analysis, trading signals (arrows), alert functions, and push notifications. Every buyer of this indicator also receives the following for free: Grabber Utility for automatic management of open orders Step-by-step video guide: how to install, configure, and trade with the indicator Custom set fi
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicators
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicators
The " Dynamic Scalper System MT5 " indicator is designed for the scalping method of trading within trend waves. Tested on major currency pairs and gold, compatibility with other trading instruments is possible. Provides signals for short-term opening of positions along the trend with additional price movement support. The principle of the indicator. Large arrows determine the trend direction. An algorithm for generating signals for scalping in the form of small arrows operates within trend wav
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicators
MetaForecast predicts and visualizes the future of any market using different powerful methods. While financial markets are not always predictable, if there are patterns in the past data, MetaForecast can learn and predict the future as accurately as possible. It features a complete implementation of neural networks embedded directly into the indicator, enabling traders to create and train AI models using data from multiple symbols to learn complex patterns. MetaForecast leverages your computer'
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicators
The Berma Bands (BBs) indicator is a valuable tool for traders seeking to identify and capitalize on market trends. By analyzing the relationship between the price and the BBs, traders can discern whether a market is in a trending or ranging phase. Visit the [ Berma Home Blog ] to know more. Berma Bands are composed of three distinct lines: the Upper Berma Band, the Middle Berma Band, and the Lower Berma Band. These lines are plotted around the price, creating a visual representation of the pric
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for professional trading . [Online course] ,   and   [manual] The Smart Price Action Concepts Indicator is a very powerful tool for both new and experienced traders . It packs more than 20 useful indicators into one , combining advanced trading ideas like Inner Circle Trader Analysis and Smart Money Concepts Trading Strategies . This indicator focuses
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicators
Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potential of Advanced Supply
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.48 (138)
Indicators
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicators
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicators
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicators
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicators
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions， DEMO version，modleling must choose " Every tick based on real ticks"  ) Important notice: Before placing an order, please contact me first, and I will provide you with professional answers and services 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTra
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicators
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tra
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicators
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
More from author
Impuls RMT
Dim Hakimov
Indicators
Только что открыли позицию, а цена резко пошла в другую сторону..Что делать? Просто потерпеть, усредниться или отстопиться (закрыться) и снова войти в сделку, но уже в противоположную сторону?  Как поступить...а может просто снимать сливки и торговать по разворотным импульсам ….в этом Вам поможет и подскажет Индикатор тенденций и разворотов на базе коллекции паттернов советника  ReversMartinTral  https://www.mql5.com/ru/market/product/28761 который кроме рекомендаций и сигналов реверса включа
ReversMartinTral
Dim Hakimov
Experts
Those familiar with chess-playing robots that successfully defeat grandmasters, know very well what a complex and large card catalog is. As a result, the Expert Advisor's algorithm is based on 320 reversal and 302 flat patterns formed by day candles on 7 major currency pairs, displayed on screenshots ( EURUSD_i, GBPUSD_i) from 12.01.2012 to 04.22.2018 (account currency USD, "Every tick" test mode, M1, MetaTrader 5). Positions are opened by analyzing the current and previous day candles with impu
Filter:
No reviews
Reply to review