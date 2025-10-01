Impuls RMT





Только что открыли позицию, а цена резко пошла в другую сторону..Что делать? Просто потерпеть, усредниться или отстопиться (закрыться) и снова войти в сделку, но уже в противоположную сторону? Как поступить...а может просто снимать сливки и торговать по разворотным импульсам ….в этом Вам поможет и подскажет

Индикатор тенденций и разворотов на базе коллекции паттернов советника ReversMartinTral https://www.mql5.com/ru/market/product/28761



который кроме рекомендаций и сигналов реверса включает в себя характеристики последних 10 свечей на волатильность, тренд/флэт.

Индикатор автоматически настраивается для работы и анализа на абсолютно любом инструменте платформы МТ5 у любого брокера на любом типе счетов.





Характеристики раскраски числовых значений:







Зеленый цвет = фактор роста // Красный цвет = фактор падения // Желтый цвет = фактор тренда // Белый цвет = фактор флэта



cтрока 1

волатильность сегодня // анализ отношения размера тел к размерам теней // отрыв от LWMA 100



строка 2

волатильность последних дней // рендж последних дней // рендж 10 дней



cтрока 3

наклон(сила) тренда 1 // наклон (сила) тренда 2 // наклон (сила) тренда 3



cтрока 4

наклон (сила) тренда 4 (да/нет) // анализ теней на "выкуп" (да/нет) // анализ перевеса теней (вверх/вниз)



cтрока 5

тенденция последнего дня // индикация тенденции последнего дня и тенденции от реверса // таймфрейм расчета



cтрока 6

сигнал реверса // цена





Некоторые пояснения: изначально на валютных парах волатильность измеряется в фигурах, все пропорции по иным торговым инструментам строятся из виртуальных пропорций. Чем больше наклон тренда тем сильнее присутствие на графике тренда (движения), чем больше соотношение тел к теням тем больше на графике явной тенденции (за исключением так называемых "сендвичей" ), когда на графике встречается несколько "доджиков" подряд отношение тел к теням на минимумах. Расцветка помогает сориентироваться, что преобладает на графике, и что можно ожидать от сигнала сильного движения или небольшого импульса. Анализ на выкуп это подобие поиска пинов и т.д.





Для фильтрации сигналов реверса от неподходящих для ситуации паттернов индикатор генерирует две глобальные переменные на сервере с начальными значениями 10, далее которые автоматически принимают нужные значения на интервале первых суток работы (строка 5, второй столбец).





При резком движении цены (всплеск волатильности) присутствует индикация скорости с помощью окраски фона информационного табло в более темный цвет.





Сигналы реверса имеют настраиваемое звуковое сопровождение (вкл/выкл) и записываются в журнале работы.







Параметры





SOUND - звуковое сопровождение реверса.

Данная версия включает в себя как минимум 1558 пробойных и 983 флэтовых паттерна собранных с 9 валютных пар и факультативно с брента и золота и т.п. с интервала более 12 лет.