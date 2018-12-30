Trend rollback ea FREE
- Experts
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- Version: 1.11
- Updated: 13 January 2019
Это бесплатная версия советника, в ней отсутствуют параметры, кроме MagicNumber и советник торгует минимальным риском 1%
Купить полную версию советника https://www.mql5.com/ru/market/product/32669
Trend rollback ea FREE - уникальный, полностью автоматический эксперт, для валютной пары GBPUSD Тайм фрейм M15. Советник использует два авторских индикатора, 1 индикатор определяет направления тренда, 2 рисует канал.
Советник открывает сделки, когда цена выходит за уровни канала (торговля по тренду) , после убытка робот будет удваивать лот , чтобы быстрее выйти в плюс. Советник не удваивает лот после каждого убытка, для того чтобы не было большой просадки баланса. Также советник использует фильтры , для более точного входа. Робот торгует 24 часа в сутки, желательно использовать VPS и надежного ECN-брокера.
Советник всегда устанавливает Стоп Лосс и Тейк Профит.
Требования:
- Валютные пары: GBPUSD
- Тайм фрейм: M15
- Минимальный депозит: $100
Параметры:
MagicNumber - магический номер для ордеров
Good job.