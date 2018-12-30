Trend rollback ea FREE

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Это бесплатная версия советника, в ней отсутствуют параметры, кроме MagicNumber и советник торгует минимальным риском 1%

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Trend rollback ea FREE - уникальный, полностью автоматический эксперт, для валютной пары GBPUSD  Тайм фрейм M15. Советник использует два авторских индикатора, 1 индикатор определяет направления тренда, 2 рисует канал.

Советник открывает сделки, когда цена выходит за уровни канала  (торговля по тренду) , после убытка  робот будет удваивать лот , чтобы быстрее выйти в плюс. Советник не удваивает лот после каждого убытка, для того чтобы не было большой просадки баланса. Также советник использует фильтры ,  для более точного входа. Робот торгует 24 часа в сутки, желательно использовать VPS и надежного  ECN-брокера.

Советник всегда устанавливает Стоп Лосс и Тейк Профит.


                         Требования:

  • Валютные пары: GBPUSD
  • Тайм фрейм: M15
  • Минимальный депозит: $100

                             Параметры:

     MagicNumber - магический номер для ордеров

Reviews 2
Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.03.25 10:28 
 

Good job.

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patrickdrew
3235
patrickdrew 2021.10.25 15:28 
 

I tried it. On the first day I had 3 trades... two profitable and 1 in loss. Net small loss. Then for a whole week nothing happened?? No need for an EA that does nothing for a week. :-( Wrote to author - no response. :-( Deleted it.

Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.03.25 10:28 
 

Good job.

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